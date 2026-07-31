Torfeuerwerk beim GZ-Pokal: Altenstadt und Deggingen im Halbfinale

Torreiche Entscheidungen am Freitagabend

In der Gruppe B bot die Partie zwischen dem TV Altenstadt und dem FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach ein regelrechtes Spektakel, das der TV Altenstadt schließlich mit 5:3 für sich entschied. Yasin Çeküç erzielte in der 5. Minute die 1:0-Führung für Altenstadt, ehe Robin Ender Aslanboga in der 7. Minute auf 2:0 erhöhte. Mert Güler baute den Vorsprung in der 11. Minute auf 3:0 aus. Laurin Napholz verkürzte in der 23. Minute auf 3:1 für den FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach, bevor Yasin Çeküç in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (30.+1 Minute) per Foulelfmeter zum 4:1 traf. Hasbi Aslan schraubte das Ergebnis in der 42. Minute auf 5:1 hoch. In der Schlussphase betrieben Luka Rießler in der 53. Minute und Sebastian Oechsle in der 60. Minute mit ihren Treffern zum 5:3-Endstand noch Ergebniskosmetik.

In der Gruppe C feierte der TV Deggingen einen überzeugenden 5:0-Erfolg gegen den SC Geislingen II. Nach Toren in der 15. und 34. Minute war es Julian Maurer, der in der 42. Minute auf 3:0 stellte. Nils Daiber erhöhte in der 50. Minute auf 4:0, ehe in der 58. Minute ein Eigentor den 5:0-Endstand besiegelte.

Die Halbfinalduelle am morgigen Samstag

Am morgigen Samstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf die K.o.-Phase des Turniers. Um 13:00 Uhr treffen im ersten Halbfinale die SGM Nellingen/Aufhausen und die SGM Bad Überkingen/Hausen aufeinander. Im zweiten Halbfinale stehen sich um 14:30 Uhr der TV Altenstadt und der TV Deggingen gegenüber, um den Einzug ins Endspiel unter sich auszumachen.

Der Weg zum großen Finale

Das Turnier gipfelt schließlich am Sonntag, den 2. August 2026. Um 13:00 Uhr bestreiten der Sieger des ersten Halbfinals und der Sieger des zweiten Halbfinals das große Finale, in dem der neue Pokalsieger des GZ-Pokals ermittelt wird.

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