Torfestivals und Leidenschaft: Ein Beben am 21. Spieltag

In der Verbandsliga Württemberg entbrannte am heutigen Auftakt des 21. Spieltags ein wahres Feuerwerk an Emotionen und spielerischer Klasse. Während die Verfolger an der Tabellenspitze ihre Ambitionen mit leidenschaftlichen Auftritten untermauerten, kämpften die Teams im Tabellenkeller mit dem Mut der Verzweiflung um jeden Grashalm.

Ein atemberaubender Schlagabtausch vor 400 Zuschauern bildete das emotionale Epizentrum des Spieltags. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall starteten furios, als Matti Bunk bereits in der 3. Minute das 1:0 erzielte. Die Gäste der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zeigten sich jedoch wenig geschockt und glichen in der 27. Minute durch Nicola Zahner zum 1:1 aus. Doch kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Lorenz Minder brachte Hall in der 40. Minute mit 2:1 in Führung, bevor Azad Toptik nur sechzig Sekunden später in der 41. Minute auf 3:1 erhöhte.

Nach dem Seitenwechsel schien die Vorentscheidung gefallen, als erneut Matti Bunk in der 54. Minute das 4:1 markierte. Doch das Spiel nahm eine dramatische Wendung, als Joshua Voigt in der 58. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl gerieten die Hausherren unter Druck: Kilian Kuntz verkürzte in der 65. Minute auf 4:2, und als Julian Köhnlein in der 78. Minute das 4:3 erzielte, zitterten die Sportfreunde. Hall rettete den knappen Sieg jedoch über die Zeit. ---

Vor 267 Zuschauern entwickelte sich ein Geduldsspiel, in dem der TSV Berg seine Aufstiegsaspirationen untermauerte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Fikret Mert Aras die Heimfans in der 52. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Der TSV Oberensingen bemühte sich um Struktur, doch die Gastgeber blieben effizient: Romeo Lindinger erhöhte in der 71. Minute auf 2:0. Der Anschlusstreffer zum 2:1 durch Patrick Werner in der Nachspielzeit (90.+3) kam für die Gäste zu spät, um den Heimsieg der Berger noch zu gefährden. ---





In Ehingen sahen 234 Zuschauer eine abgeklärte Leistung der Gäste. Die Sportfreunde Dorfmerkingen gingen früh in Führung, als Yamoussa Camara in der 12. Minute das 0:1 erzielte. Der SSV Ehingen-Süd fand gegen die kompakte Defensive der Sportfreunde kaum Mittel, und so erhöhte Fabio Mango in der 53. Minute folgerichtig auf 0:2. Zwar keimte in der 74. Minute noch einmal Hoffnung auf, als Narciso Filho den 1:2-Anschlusstreffer markierte, doch Dorfmerkingen verteidigte die Führung leidenschaftlich bis zum Abpfiff. ---

Ein torreiches Spektakel bot sich den Fans in Weilimdorf. Der Aufsteiger TSV Weilimdorf erwischte den besseren Start durch das 1:0 von Tamer-Harun Fara in der 7. Minute. Doch der FC Esslingen antwortete prompt: Dorde Smiljic glich in der 13. Minute zum 1:1 aus. Erneut war es Tamer-Harun Fara, der in der 30. Minute die 2:1-Führung für die Hausherren besorgte, doch Esslingen schlug in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) durch Marcel Sichwardt zum 2:2 zurück. In der zweiten Halbzeit bewies Weilimdorf den längeren Atem: Terry Offei traf in der 57. Minute zum 3:2, bevor Roman Kasiar in der 90.+6 Minute mit dem 4:2 den Schlusspunkt unter eine nervenaufreibende Partie setzte. ---

Der SV Fellbach gab sich vor 200 Zuschauern keine Blöße und stürzte den VfR Heilbronn. Bereits in der 13. Minute stellte Mert Ali Icmez die Weichen mit dem 1:0 auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Sirin Emre Durmus in der 50. Minute auf 2:0. Heilbronn fand keine Mittel gegen die spielstarken Fellbacher, die in der 79. Minute erneut durch Mert Ali Icmez zum 3:0-Endstand trafen. Während Fellbach ins gesicherte Mittelfeld rückt, verharrt Heilbronn am Tabellenende. ---

Der Tabellenzweite FC Holzhausen untermauerte vor 250 Zuschauern seine Favoritenrolle gegen den Aufsteiger VfB Friedrichshafen. Torjäger Tim Steinhilber brachte die Hausherren mit einem Doppelschlag in der 28. Minute (1:0) und 32. Minute (2:0) früh auf die Siegerstraße. Zwar gelang Kai Kramer für den VfB in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) der 2:1-Anschluss, doch die Hoffnung währte nur kurz. Unmittelbar nach Wiederanpfiff stellte Jovan Djermanovic in der 46. Minute den alten Abstand zum 3:1-Endstand wieder her. ---

Das Duell zwischen Tabellenführer und Kellerkandidat – und doch voller Spannung, weil die Zahlen so deutlich sind. Young Boys Reutlingen führen mit 48 Punkten und kommen aus dem 6:2 in Esslingen. TSG Tübingen ist 13. mit 18 Punkten (18:47 Tore) und gewann zum Auftakt 2:0 gegen Ehingen-Süd – ein wichtiger Schritt für die Moral im Abstiegskampf.

Das Hinspiel am 29.08.25 gewann Young Boys 2:0 in Tübingen (Tübingen – Young Boys 0:2). Tübingen weiß also, wie schwer diese Aufgabe ist. Young Boys wiederum dürfen sich keine Unachtsamkeit erlauben, weil Holzhausen im Nacken sitzt und jeder Punkt im Aufstiegsrennen zählt. ---



Ein Kellerduell mit mittlerer Flughöhe – und großer Bedeutung. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Absteiger) ist Neunter mit 25 Punkten (23:39 Tore), kam aber zum Restart unter die Räder: 0:4 in Friedrichshafen. FSV Waiblingen (Aufsteiger) steht mit 13 Punkten aus 18 Spielen (26:38 Tore) auf Rang 16 und braucht dringend Zähler, um nicht weiter abzufallen.

Das Hinspiel am 29.08.25 endete 1:1 (Waiblingen – Calcio 1:1). Genau dieses Ergebnis macht das Rückspiel so brisant: Waiblingen hat bewiesen, dass es Calcio stoppen kann. Calcio braucht nach dem 0:4 jetzt eine Reaktion, um nicht in den Sog nach unten gezogen zu werden.