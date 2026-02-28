Torfestivals und Last-Minute-Wahnsinn: Die Verbandsliga bebt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Verbandsliga Württemberg ereignete sich am heutigen Auftakt des 20. Spieltags ein Fußball-Drama, das an emotionaler Intensität kaum zu überbieten war. Während an der Tabellenspitze der Kampf um die Aufstiegsplätze durch späte Tore neu befeuert wurde, klammerten sich die Teams im Tabellenkeller mit purer Leidenschaft an jeden einzelnen Zähler. Es war ein Tag der Entscheidung, der Verzweiflung und des grenzenlosen Jubels auf den Sportplätzen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Was für ein Schlagabtausch vor 300 Zuschauern! Es war ein Spiel, das die Herzen der Fans höherschlagen ließ und in einer schier unglaublichen Schlussphase gipfelte. Den Anfang machte der Gast: David Hoffmann brachte den TSV Berg in der 19. Minute mit 0:1 in Führung. Als Linus Held in der 64. Minute auf 0:2 erhöhte, schien die Messe gelesen, doch die Sportfreunde Dorfmerkingen bewiesen eine Moral aus Stein. Nico Rodewald verkürzte in der 74. Minute per Handelfmeter auf 1:2. Die Antwort der Gäste folgte prompt, als erneut David Hoffmann in der 79. Minute das 1:3 erzielte. Doch Dorfmerkingen gab nicht auf. Lennart Ochs traf in der 85. Minute zum 2:3-Anschluss und setzte die alles entscheidende Schlussoffensive in Gang. In der zehnten Minute der Nachspielzeit (90.+10) passierte das Unfassbare: Manuel Michel markierte den 3:3-Ausgleichstreffer und rettete den Gastgebern einen Punkt. ---

Der Aufsteiger VfB Friedrichshafen unterstrich vor 150 Zuschauern seine beeindruckende Form und ließ Calcio Leinfelden-Echterdingen keine Chance. Den Torreigen eröffnete Nicolai Weissenbacher bereits in der 11. Minute mit dem 1:0. Lange Zeit blieb die Partie offen, bis die Gastgeber in der Schlussphase gnadenlos ernst machten. Patrick Berlet erhöhte in der 76. Minute auf 2:0. In den Schlussminuten brachen bei den Gästen alle Dämme: Kai Kramer erzielte in der 88. Minute das 3:0, bevor Joshua Merz in der 90. Minute den 4:0-Endstand markierte. ---

Drama pur im Tabellenkeller! Vor 300 Zuschauern erlebte der VfR Heilbronn eine Achterbahnfahrt der Gefühle gegen den TSV Weilimdorf. Zunächst vergab der Gast die riesige Chance zur Führung, als Enis Küley in der 40. Minute mit einem Elfmeter scheiterte. Nach dem Seitenwechsel machte es Terry Offei besser und erzielte in der 60. Minute das 0:1 für Weilimdorf. In der 77. Minute schwächten sich die Gäste, als Enis Küley mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Heilbronn rannte unermüdlich an und wurde in der zehnten Minute der Nachspielzeit belohnt: Luis Weber traf zum 1:1-Ausgleich. ---

Ein packender Schlagabtausch vor 150 Zuschauern endete mit einem knappen Heimsieg für den TSV Oberensingen. Simon Brandstetter brachte die Hausherren in der 40. Minute mit 1:0 in Führung. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall kämpften sich zurück und glichen in der 71. Minute durch Luis Pfeiffer zum 1:1 aus. Die Schlussphase war nichts für schwache Nerven: Patrick Werner erzielte in der 85. Minute das 2:1, und Simon Gorr schien in der 89. Minute mit dem 3:1 alles klarzumachen. Doch Hall gab nicht auf: Erneut war es Luis Pfeiffer, der in der 90. Minute den 3:2-Anschlusstreffer erzielte – für eine Wende reichte es jedoch nicht mehr. ---

Die TSG Tübingen feierte vor 100 Zuschauern einen immens wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt. Mann des Tages war zweifellos Henoch Grauer, der die Abwehr des SSV Ehingen-Süd zur Verzweiflung brachte. In der 36. Minute erzielte er das erlösende 1:0. Auch nach der Pause blieb Tübingen am Drücker, und erneut war es Henoch Grauer, der in der 53. Minute mit dem 2:0 den Deckel auf die Partie machte. ---

In einer von Taktik und harten Zweikämpfen geprägten Partie vor 180 Zuschauern behielten die Gäste die Oberhand. Der FC Holzhausen ging bereits in der 9. Minute durch einen von Tim Steinhilber verwandelten Foulelfmeter mit 0:1 in Front. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach schlug jedoch schnell zurück, als Julian Köhnlein in der 15. Minute zum 1:1 ausglich. Das Spiel blieb spannend. In der 60. Minute war es wieder Tim Steinhilber, der erneut per Foulelfmeter das 1:2 erzielte. Nur eine Minute später kochten die Emotionen hoch, als Marc Wagemann von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in der 61. Minute die Rote Karte sah. In Unterzahl konnten die Hausherren das Ruder nicht mehr herumreißen. ---

Vor 200 Zuschauern entführte der SV Fellbach drei Punkte aus Rottenburg. Die Gäste gingen in der 30. Minute durch einen Foulelfmeter von Rafael Terpsiadis mit 0:1 in Führung. Der FC Rottenburg bewies Kampfgeist und glich in der 51. Minute durch Lukas Behr zum 1:1 aus. Es sah lange nach einer Punkteteilung aus, bis die 90. Minute anbrach und die Fellbacher eiskalt zuschlugen. Zuerst traf Mert Ali Icmez zum 1:2, und nur Augenblicke später sorgte Tobias Hohloch, ebenfalls in der 90. Minute, für den 1:3-Endstand. ---

Morgen, 14:30 Uhr FC Esslingen FC Esslingen Young Boys Reutlingen Young Boys R 14:30 PUSH



Das Spiel trägt zwei Geschichten in sich: unten Überlebenskampf, oben Titelkurs. FC Esslingen ist mit 17 Punkten auf Rang 14 und steckt mitten im Abstiegskampf. Young Boys Reutlingen führen die Tabelle mit 45 Punkten an und gehen als Spitzenreiter in diesen ersten regulären Spieltag nach der Pause. Das Spiel trägt zwei Geschichten in sich: unten Überlebenskampf, oben Titelkurs. FC Esslingen ist mit 17 Punkten auf Rang 14 und steckt mitten im Abstiegskampf. Young Boys Reutlingen führen die Tabelle mit 45 Punkten an und gehen als Spitzenreiter in diesen ersten regulären Spieltag nach der Pause. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Young Boys Reutlingen mit 4:2. Reutlingen kennt also den Weg, Esslingen zu schlagen. Esslingen wiederum hat bereits in der vergangenen Woche ein Nachholspiel absolviert und ist als eines von nur zwei Teams nicht ohne Wettkampfrhythmus in diesen Spieltag gegangen. Genau das macht die Partie so reizvoll: Der Favorit kommt mit Tabellenmacht, der Außenseiter mit der Hoffnung, den Rhythmusvorteil in Widerstand umzuwandeln. In einer Liga mit vier direkten Absteigern kann selbst ein Punkt gegen den Tabellenführer ein ganzes Tabellengefühl verändern.