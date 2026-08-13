Torfestivals und Favoritensiege: Die 2. Toto-Pokal-Runde

SG Istanbul Moosburg – BC Attaching 1:7 (0:3) Der BC Attaching ließ von Beginn an keinen Zweifel am Klassenunterschied aufkommen und erteilte dem Kreisklassisten aus Moosburg eine Lehrstunde. Franz Gamperl eröffnete bereits in der 8. Minute den Torreigen für den favorisierten Kreisligisten. Vor 60 Zuschauern drehte danach Lukas Maximilian Hübner richtig auf: Mit einem Doppelpack in der 35. und 41. Minute sorgte er für eine komfortable Pausenführung. Zwar keimte bei den Gastgebern kurz nach dem Seitenwechsel durch das Tor von Alisan Koycu (47.) Hoffnung auf, doch Hübner machte nur neun Minuten später mit seinem dritten Treffer zum 1:4 alles klar. Der Kreisligist drückte weiter auf das Tempo: Lukas Huber (57.) und Lukas Hildebrandt (85.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, ehe Musa Mert Kapar mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute den 1:7-Endstand für den BC Attaching besiegelte.

Deutlicher Auswärtssieg im Kreisklassen-Duell: Dietersheim bricht Massenhausener Widerstand

SC Massenhausen – SV Dietersheim 0:4 (0:3)

In dieser Begegnung trafen zwei Mannschaften aus der Kreisklasse aufeinander, doch von einem ausgeglichenen Spiel war am Ende wenig zu sehen. Vor der stattlichen Kulisse von 120 Zuschauern sahen die Fans eine über weite Strecken dominante Dietersheimer Mannschaft. Massenhausen hielt defensiv zunächst gut dagegen, bis Florian Eber in der 36. Minute den Bann für die Gäste brach. Die Schlussphase der ersten Halbzeit gehörte dann Christopher Schindler komplett alleine: Mit einem schnellen Doppelpack in der 42. und 45. Minute schockte er die Hausherren kurz vor dem Pausenpfiff und sorgte für klare Verhältnisse im Kreisklassen-Vergleich. Als Walace Rodrigues Viana in der 53. Minute auf 0:4 stellte, war die Luft endgültig raus und Dietersheim verwaltete den verdienten Auswärtssieg souverän.

Pokalsensation verpasst: Bezirksligist Allershausen dreht Spiel gegen A-Klassisten Hohenkammer

SV Hohenkammer – TSV Allershausen 1:4 (1:2)

Das Spiel begann perfekt für den klaren Außenseiter aus der A-Klasse. Vor 110 Zuschauern brachte Marc Rubbey den SV Hohenkammer bereits in der 7. Minute überraschend in Führung und schnupperte an der Sensation. Der Bezirksligist aus Allershausen schüttelte sich jedoch nur kurz, übernahm die Spielkontrolle und drehte die Partie noch vor der Pause durch einen Doppelpack von Jaleel Kanze (27., 40.). Im zweiten Durchgang schwächte sich der A-Klassist selbst: Erst sah Mauro Guevara die Gelb-Rote Karte (62.), kurz vor dem Ende musste auch noch Tobias Walter vorzeitig vom Feld (86.). Die numerische Überlegenheit nutzte der Favorit eiskalt aus. Thomas Ostermaier (82.) und Florian Augscheller (90.+1) machten den am Ende standesgemäßen Einzug der Bezirksliga-Mannschaft in die nächste Runde perfekt.

Kreisklassist Vötting profitiert von Eigentor und setzt sich gegen A-Klassisten Eichenfeld durch

SGE Eichenfeld-Freising – SV Vötting-Weihenstephan 1:3 (0:2)

Der SV Vötting-Weihenstephan wurde seiner Favoritenrolle als Kreisklassist gerecht und erwischte vor 50 Zuschauern den besseren Start. Linus Weber-Klüver brachte die Gäste bereits in der 16. Minute in Führung. Der Außenseiter aus der A-Klasse schwächte sich in der 35. Minute zudem selbst, als Florian Feucht ein unglückliches Eigentor zum 0:2-Pausenstand unterlief. Nach dem Seitenwechsel drängte Eichenfeld-Freising mutig auf den Anschluss, doch Colin Klameth sorgte mit dem 0:3 in der 82. Minute für die Vorentscheidung zugunsten des Kreisklassisten. Der von Orkay Bircan in der 88. Minute verwandelte Foulelfmeter war am Ende nur noch Ergebniskosmetik für das tapfere A-Klassen-Team.

Vatanspor schnuppert an der Sensation: Kreisklassist Marzling dreht Partie gegen B-Klassisten in Schlussphase

Vatanspor Freising – SV Marzling 1:3 (1:0)

Lange Zeit sah es nach einer echten Pokalüberraschung aus: Der Außenseiter aus der B-Klasse, Vatanspor Freising, ging vor 70 Zuschauern bereits in der 15. Minute durch Yigit Güngör in Führung. Die Sensation lag in der Luft, denn die knappe Führung der Freisinger hatte bis tief in die zweite Halbzeit Bestand. Erst in der 80. Minute erlöste Thomas Mäuer den favorisierten Kreisklassisten aus Marzling mit dem Ausgleich. Nur sieben Minuten später schlug Mäuer erneut zu und drehte das Spiel komplett zugunsten des SV Marzling (87.). In einer hitzigen Schlussphase sah der Marzlinger Lorenz Eisentraut in der 90. Minute noch Gelb-Rot. Doch trotz Unterzahl machte Parsa Saeidi in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) mit dem 1:3 den Deckel drauf und verhinderte den Coup des B-Klassisten.

Geduldsspiel im Pokal: Kreisklassist Paunzhausen bricht späten Widerstand von A-Klassist Tegernbach/Rudelzhausen

SG SC Tegernbach / Rudelzhausen – TSV Paunzhausen 0:3 (0:0)

Ein echtes Geduldsspiel erlebten die 50 Zuschauer bei dieser Begegnung. Der Außenseiter aus der A-Klasse, die Spielgemeinschaft Tegernbach/Rudelzhausen, verteidigte leidenschaftlich gegen den favorisierten Kreisklassisten und hielt das torlose Unentschieden bis weit in die zweite Halbzeit hinein. Der Knoten beim TSV Paunzhausen platzte erst in der 72. Minute, als Andreas Schmidl den Kreisklassisten erlöste. Dominik Reitmeier erhöhte nur fünf Minuten später auf 0:2 (77.). Den Schlusspunkt setzte erneut Schmidl, der mit seinem zweiten Treffer in der 85. Minute den am Ende verdienten, aber hart erarbeiteten 0:3-Endstand für den Favoriten markierte.

Favoritensieg vor Rekordkulisse: Bezirksligist Freising knackt die Defensive von A-Klassist Pulling erst spät

SV Pulling – SC Eintracht Freising 0:2 (0:0)

Mit 130 Zuschauern bot diese Partie die bestbesuchte Kulisse der gesamten Pokalrunde. Auf dem Platz entwickelte sich eine hart umkämpfte Begegnung, in der der Außenseiter aus der A-Klasse, der SV Pulling, dem favorisierten Bezirksligisten das Leben extrem schwer machte. Der SE Freising biss sich an der Defensive der Gastgeber lange die Zähne aus, weshalb es torlos in die Kabinen ging. Am Ende setzte sich jedoch die individuelle Klasse und die abgeklärtere Spielweise des Bezirksliga-Favoriten durch: Nico Plattenhardt brach in der 75. Minute den Bann und erlöste die Eintracht. Als Pulling in der Schlussminute alles nach vorne warf, konterte Patrick Bach die Hausherren eiskalt zum 0:2-Endstand aus (90.) und besiegelte den Einzug der Freisinger in die nächste Runde.