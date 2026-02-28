Torfestivals und Abstiegskampf pur: Dramatik in der Landesliga

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der heutige Auftakt zum 20. Spieltag in der Landesliga, Staffel 3, bot den Zuschauern ein Wechselbad der Gefühle. Zwischen purer Ekstase bei späten Ausgleichstreffern und der bitteren Ernüchterung im Tabellenkeller offenbarte diese Spielrunde die ganze Bandbreite des Fußballs. Während an der Spitze das große Zittern begann, stemmten sich die Kellerkinder mit aller Macht gegen den drohenden Abstieg.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

In einem diszipliniert geführten Match vor 111 Zuschauern sicherte sich der VfL Pfullingen einen eminent wichtigen Heimsieg gegen den SV Seedorf. Die Gastgeber ließen von Beginn an keinen Zweifel an ihren Ambitionen aufkommen. Bereits in der 7. Minute brachte Nico Seiz die Pfullinger mit dem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße. Seedorf bemühte sich redlich, fand jedoch kaum Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Hausherren. In der 58. Minute sorgte Sven Packert mit dem Tor zum 2:0 schließlich für die Vorentscheidung. ---

Ein wahres Spektakel erlebten die 250 Fans in Empfingen, das am Ende keinen Sieger fand. Die SG Empfingen erwischte einen denkbar schlechten Start, als Leonard Hößrich in der 27. Minute das 0:1 für den VfL Mühlheim erzielte. Kurz vor der Pause schwächten sich die Gastgeber selbst: Andrej Schlecht sah in der 43. Minute die Rote Karte. Als Leonard Hößrich in der 54. Minute auf 0:2 erhöhte, schien die Messe gelesen. Doch dann schlug die Stunde von Pascal Schoch. Mit einem Doppelschlag in der 74. Minute zum 1:2 und in der 76. Minute zum 2:2 brachte er sein Team zurück. Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten: Daniel Jakupak traf in der 82. Minute zum 2:3 für Mühlheim, doch nur 60 Sekunden später markierte erneut Pascal Schoch in der 83. Minute den 3:3-Endstand. ---

Die Spvgg Freudenstadt sendet im Abstiegskampf ein Lebenszeichen und bezwingt den VfL Nagold in einem packenden Schlagabtausch vor 200 Zuschauern. Dabei begann es für die Hausherren unglücklich, als Panagiotis Karypidis bereits in der 7. Minute das 0:1 markierte. Doch Freudenstadt bewies Moral: Patrick Ostojic glich in der 10. Minute zum 1:1 aus und brachte sein Team in der 58. Minute mit dem 2:1 sogar in Führung. Nur eine Minute später, in der 59. Minute, erhöhte Ümit-Kaan Celikkol auf 3:1. Nagold kam durch Niklas Watzl in der 76. Minute auf 3:2 heran, doch Dogukan Süzgec stellte in der 77. Minute mit dem 4:2 den alten Abstand wieder her. Der erneute Anschlusstreffer zum 4:3 durch Niklas Watzl in der fünften Minute der Nachspielzeit kam für die Gäste zu spät. ---

Ein Debakel erlebte der TSV Harthausen/Scher beim BSV 07 Schwenningen. Vor 100 Zuschauern überrollten die Gastgeber ihren Gegner bereits in der ersten Halbzeit gnadenlos. Drion Panxhaj eröffnete den Torreigen in der 5. Minute mit dem 1:0. In der 23. Minute legte Mauro Chiurazzi zum 2:0 nach, ehe Dario Holenstein in der 30. Minute auf 3:0 erhöhte. Ein Doppelschlag von Fabio Chiurazzi in der 35. Minute zum 4:0 und in der 45. Minute zum 5:0 besiegelte das Schicksal der Gäste bereits vor dem Pausenpfiff. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Ledion Shabanaj in der 90. Minute mit dem Treffer zum 6:0-Endstand. ---

Der SV Zimmern kam im Heimspiel gegen den TuS Ergenzingen nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Vor 150 Zuschauern bissen sich die Angreifer des Spitzenreiters immer wieder an der vielbeinigen Abwehr der Gäste fest. Das 0:0 ist für Ergenzingen ein wertvoller Punktgewinn im Tabellenkeller, während Zimmern nun 43 Punkte hat. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut SSC Tübingen SSC Tübingen 15:00 PUSH

Hier trifft ein Team aus dem unteren Mittelfeld auf einen Aufsteiger, der weiter unter Druck steht. SV Croatia Reutlingen ist Neunter mit 23 Punkten (18 Spiele, 35:42 Tore), SSC Tübingen (Aufsteiger) steht auf Rang 11 mit 19 Punkten aus 17 Spielen (33:42 Tore). Beide Mannschaften haben Tore im Spiel, aber auch defensive Wunden.

Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Croatia Reutlingen deutlich 3:0 (SSC Tübingen – SV Croatia Reutlingen 0:3). Für Tübingen ist das die offene Rechnung. Für Croatia ist es die Chance, den direkten Vergleich erneut zu prägen und sich weiter von den ganz gefährlichen Plätzen fernzuhalten. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Nehren SV Nehren FC 07 Albstadt FC Albstadt 15:00 live PUSH



SV Nehren geht mit viel Selbstvertrauen in den Rückrundenstart: Rang 4, 34 Punkte aus 16 Spielen, starkes Torverhältnis von 35:18. FC 07 Albstadt ist 15. mit 15 Punkten aus 17 Spielen und einem Torverhältnis von 15:36 – mitten im Abstiegskampf.

Das Hinspiel am 22.08.25 gewann Nehren klar 3:0 (FC 07 Albstadt – SV Nehren 0:3). Für Nehren ist das die Chance, im oberen Feld weiter Druck zu machen. Für Albstadt ist es ein Spiel, in dem jeder gewonnene Zweikampf, jede stabile Phase wichtig wird, um nicht früh ins Hintertreffen zu geraten. SV Nehren geht mit viel Selbstvertrauen in den Rückrundenstart: Rang 4, 34 Punkte aus 16 Spielen, starkes Torverhältnis von 35:18. FC 07 Albstadt ist 15. mit 15 Punkten aus 17 Spielen und einem Torverhältnis von 15:36 – mitten im Abstiegskampf.Das Hinspiel am 22.08.25 gewann Nehren klar 3:0 (FC 07 Albstadt – SV Nehren 0:3). Für Nehren ist das die Chance, im oberen Feld weiter Druck zu machen. Für Albstadt ist es ein Spiel, in dem jeder gewonnene Zweikampf, jede stabile Phase wichtig wird, um nicht früh ins Hintertreffen zu geraten. ---

Do., 14.05.2026, 15:00 Uhr SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen TSG Balingen Balingen II 15:00 PUSH



Ein besonders spannendes Duell zum Start, weil hier ein Team aus dem Mittelfeld auf einen Titelkandidaten trifft. SC 04 Tuttlingen ist Achter mit 24 Punkten aus 16 Spielen (33:31 Tore) und kann mit einem Sieg einen großen Schritt machen. TSG Balingen II (Absteiger) steht als Zweiter bei 40 Punkten (18 Spiele, 55:20 Tore) und jagt Tabellenführer Zimmern.

Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Balingen II 2:0 (TSG Balingen II – SC 04 Tuttlingen 2:0). Tuttlingen weiß also, wie schwer diese Aufgabe ist. Balingen II wiederum muss sofort liefern, wenn der Abstand zur Spitze nicht größer werden soll. Genau solche Spiele entscheiden früh, ob der Winterstart gelingt oder sofort unter Spannung gerät.