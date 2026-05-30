Torfestivals: Teutonia fegt Pasing weg

Alte Haide muss doch noch in die Abstiegsrelegation – Foto: Jonas Baier

Was für ein denkwürdiger Saisonabschluss in der Kreisliga 2! Am letzten Spieltag kochten die Emotionen noch einmal richtig hoch, da die endgültigen Entscheidungen im Auf- und Abstiegskampf fielen. Während Meister FC Kosova München und der Tabellenzweite SV München West befreit aufspielen konnten, ging es im Tabellenkeller um das nackte Überleben. Der TSV Neuried feierte die Last-Minute-Rettung, während für den FC Alte Haide und den TSV München-Solln der bittere Gang in die Abstiegsrelegation ansteht.

Ein echtes Spektakel bekamen die 50 Zuschauer an der Bezirkssportanlage geboten. Für die Hausherren war es ein Schaulaufen, denn der FC Kosova stand bereits vor der Partie als souveräner Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga fest. Die Partie nahm von Beginn an Fahrt auf, als Arlind Shaqiri (12.) die Meisterelf früh in Führung brachte. Die Gäste aus Solln, die vor dem Anpfiff bereits sicher in der Abstiegsrelegation feststeckten, zeigten sich jedoch keineswegs geschockt. Per Doppelschlag von Dominik Kugler (21.) und Alexander Hassinger (31.) drehten sie die Partie komplett. Doch noch vor der Pause schlug Kosova zurück: Shkodran Uka (35.) besorgte den 2:2-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drückte der Meister aufs Tempo. Ein Doppelpack von Shqipdon Ademi (72. / 78.) brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße. Solln gab nicht auf und verkürzte durch Samuel Schewe (81.) noch einmal auf 3:4. Die Hoffnung währte jedoch nur Sekunden, denn Kreshnik Nebihu (82.) machte postwendend mit dem 5:3 den Deckel auf eine turbulente Begegnung. Solln muss nun in der Relegation den Gang in die Kreisklasse verhindern.

Ein völlig anderes Bild zeichnete sich im Duell zwischen dem SV München West und der Alten Haide ab. Vor 50 Zuschauern entwickelte sich von der ersten Minute an eine zähe, von Taktik geprägte Partie. Während die Heimelf den zweiten Tabellenplatz und die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga schon vor dem Anpfiff sicher in der Tasche hatte, ging es für die Gäste um alles. Es dauerte bis tief in die zweite Halbzeit, ehe der Bann gebrochen wurde. In der 66. Spielminute bewies Laurin Vogel den richtigen Riecher und erzielte das goldene Tor des Tages zum 1:0 für den SV München West. In der Schlussphase warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, doch die Heimelf verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft. Durch diese bittere Niederlage rutschte der FC Alte Haide am allerletzten Drücker doch noch auf den gefährlichen Relegationsplatz ab und muss nun um den Klassenerhalt zittern.

Ein absolutes Debakel erlebte die TSG Pasing beim FC Teutonia. Für die Pasinger stand der bittere Gang in die Kreisklasse schon vor dem Spiel fest, was sich vor allem in der Defensive bemerkbar machte. Dabei begann die Partie für das Schlusslicht optimal, als Muhtaj Jelal Athman seine Farben bereits in der 6. Minute überraschend in Führung brachte. Was danach folgte, war jedoch eine Demonstration der Stärke des FC Teutonia. Allen voran Amar Lovic erlebte einen Sahnetag. Mit seinen Treffern in der 20. und 31. Minute drehte er das Spiel noch vor der Pause im Alleingang, ehe Nicolas Castagne (43.) auf 3:1 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel knallte es ununterbrochen im Kasten der Gäste. Dominik Jakob (60.) und Oliver Vögele (63.) schraubten das Ergebnis schnell in die Höhe. Pasing brach nun völlig auseinander. Erneut Lovic (74.) und schließlich noch einmal Lovic per Foulelfmeter (89.) machten mit seinem vierten Tagestreffer das sensationelle 7:1-Endergebnis perfekt.

Ein packendes Spiel erlebten die 70 Zuschauer in Neuhadern, bei dem sich die bereits als Absteiger feststehende FT München Gern erhobenen Hauptes aus der Liga verabschiedete. Die Gäste erwischten den besseren Start: Per Doppelschlag schockten Matthias Regiert (24.) und Merlin Soller (25.) die Hausherren und sorgten für eine komfortable 2:0-Pausenführung. Neuhadern kam wie verwandelt aus der Kabine. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff keimte durch den Anschlusstreffer von Quirin Jürgens (48.) wieder Hoffnung auf. Ein bitteres Eigentor von Leonardo Pfleiderer (61.) dämpfte die Euphorie der Heimelf jedoch im ungünstigsten Moment. Neuhadern bewies Moral und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Mehr als der erneute Anschlusstreffer zum 2:3, wiederum durch den Doppelpacker Quirin Jürgens (83.), sprang am Ende für die Gastgeber aber nicht mehr heraus.

Dieses Spiel war absolut nichts für schwache Nerven! Die DJK Pasing schien vor 50 Zuschauern nach Toren von Nicolas Kuttruff (30.) und Dominik Oberleitner (35.) bereits wie der sichere Sieger auszusehen. Doch Gräfelfing zeigte Nehmerqualitäten aus dem Lehrbuch. Noch vor dem Halbzeitpfiff glichen Jonas Einloft (44.) und Emil Pärssinen (45.) die Partie sensationell aus. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste das Spiel komplett: Ein Doppelpack von Johannes Münch (51. per Foulelfmeter / 54.) brachte Gräfelfing mit 4:2 in Front. Pasing steckte nicht auf. Vlerson Mucoli (61.) verkürzte, ehe Alexander Soppa in der 87. Minute per Foulelfmeter das vielumjubelte 4:4 erzielte. Das letzte Wort hatten jedoch die Gäste: In der 90. Minute traf Adam Paszkiewicz zum 5:4-Endstand und setzte dem Wahnsinn die Krone auf.

Grenzenloser Jubel beim TSV Neuried! Die Gäste vollbrachten am letzten Spieltag das große Wunder und retteten sich im allerletzten Moment vor der Abstiegsrelegation. Dabei rieben sich die Zuschauer in Fürstenried in der ersten Halbzeit verwundert die Augen. Innerhalb von nur wenigen Sekunden schien die Heimelf alle Neurieder Träume zu zerstören, als Ümit Arik (34.) und Bujar Emini (34.) per Blitz-Doppelpack eine 2:0-Führung herausschossen. Neuried steckte den Schock jedoch bemerkenswert schnell weg. Danilo Ralic verkürzte noch vor dem Pausenpfiff auf 1:2 (40.) und hielt die Hoffnung am Leben. Im zweiten Durchgang spielten dann nur noch die Gäste, die um ihr sportliches Überleben kämpften. Mark Ziemann (64.) besorgte den verdienten Ausgleich, ehe Colin Strass (73.) das Spiel endgültig zugunsten des TSV Neuried drehte. Den Schlusspunkt unter die sensationelle Aufholjagd setzte Mario Batarilo in der 79. Spielminute mit dem Treffer zum 4:2-Endstand. Durch diesen Dreier zieht Neuried im Klassement an der Alten Haide vorbei und feiert den direkten Klassenerhalt.

Ein echtes Highlight sahen die 55 Zuschauer beim Duell zwischen Großhadern und den Löwen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit überschlugen sich nach gut einer Stunde die Ereignisse. Zunächst vergab Großhaderns Jeremy Stubhan die Riesenchance zur Führung, als er in der 61. Minute mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart der Sechziger scheiterte. Die Heimelf ließ sich davon jedoch nicht entmutigen: Zlatan Salihagic (65.) und Maximilian Baumelt (72.) schossen kurz darauf eine hochverdiente 2:0-Führung heraus. Als Josef Tohmaz (83.) kurz vor Schluss den Anschlusstreffer für die Löwen erzielte, wurde es noch einmal richtig spannend. In der Schlussminute machte ausgerechnet der Pechvogel vom Punkt, Jeremy Stubhan (90.), seinen Fehler wieder gut und traf zum umjubelten 3:1-Endstand.