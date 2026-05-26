Torfestivals in Menning und Reichertshofen

Der aktuelle Spieltag bot den Fußballfans eine wahre Torflut und dramatische Schlussphasen. Während die Offensivreihen in Menning, Reichertshofen und Irsching wie entfesselt aufspielten und deutliche Heimsiege einfuhren, gab es in Unsernherrn ein hart umkämpftes Unentschieden. Mailing-Feldkirchen sicherte sich derweil drei Punkte durch ein minimalistisches, aber hocheffizientes 1:0 gegen Baar-Ebenhausen.

Nach dem Seitenwechsel schaltete die Heimelf merklich einen Gang zurück, kontrollierte die Partie jedoch mühelos. In der 55. Minute markierte Justin Eberl den Treffer zum 5:0-Endstand. Engelbrechtsmünster fand an diesem Tag kein Mittel gegen die Spielfreude des TSV.

Der TSV Reichertshofen ließ vor 75 Zuschauern im Heimspiel gegen die SpVgg Engelbrechtsmünster zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Bereits nach zwei Minuten zappelte der Ball das erste Mal im Netz, als Efe Bulut zum frühen 1:0 traf. Reichertshofen spielte wie im Rausch: Timur Salmak erhöhte in der 22. Minute auf 2:0, ehe der große Auftritt von Justin Zoll folgte. Mit einem Doppelpack in der 27. und 41. Minute sorgte er noch vor dem Halbzeitpfiff für die Vorentscheidung zum 4:0.

Ein echtes Kampfspiel sahen die 60 Zuschauer in Mailing-Feldkirchen. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld. Das Tor des Tages fiel noch vor der Pause: In der 36. Spielminute nutzte Phillip Sepp eine Unachtsamkeit in der Gäste-Abwehr und traf zum 1:0 für Mailing-Feldkirchen. Im zweiten Durchgang warfen die Gäste aus Baar-Ebenhausen alles nach vorne, bissen sich an der kompakt stehenden Defensive der Heimmannschaft jedoch wiederholt die Zähne aus. Mailing-Feldkirchen verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Disziplin und brachte den Heimsieg am Ende über die Zeit.

Eine enge und taktisch geprägte Partie sahen die 70 Zuschauer in Unsernherrn. Die Gastgeber starteten ambitioniert und belohnten sich in der 24. Minute mit der 1:0-Führung durch Ali Erbas. Die Defensive von Unsernherrn stand im Anschluss sicher und ließ gegen die Angriffsbemühungen der Manchinger wenig zu, sodass es mit der knappen Führung in die Kabinen ging. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte MBB Manching den Druck und drängte auf den Ausgleich. Unsernherrn verteidigte leidenschaftlich, musste aber zehn Minuten vor dem offiziellen Ende den Rückschlag hinnehmen. Florian Kraus überwand in der 80. Minute die Heim-Abwehr und traf zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich. In den Schlussminuten riskierten beide Teams nicht mehr das letzte Hemd, sodass es beim leistungsgerechten Remis blieb.

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine packende Begegnung. Die Heimelf erwischte den perfekten Start: Bereits in der 5. Spielminute brachte Johannes Hainzlmaier den SV Menning II mit 1:0 in Führung. Großmehring hielt in der Folge kämpferisch dagegen und belohnte sich kurz vor dem Pausenpfiff. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) glich Timo Heinrich zum 1:1-Halbzeitstand aus. Der zweite Durchgang war jedoch kaum angepfiffen, da schlug Menning eiskalt zurück. Sercan Aksu traf in der 46. Minute zur erneuten Führung (2:1). Großmehring stemmte sich lange gegen die drohende Niederlage, doch in der Schlussphase brachen alle Dämme. Niclas Regensburger eröffnete in der 81. Minute den Torreigen zum 3:1. Gabriel Kramberger erhöhte nur fünf Minuten später auf 4:1 (86.). Ein Doppelschlag in den Schlussminuten durch erneut Regensburger (89.) und Raphael Lex (90.+1) schraubte das Ergebnis schließlich auf ein deutliches 6:1.