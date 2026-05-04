Torfestivals in Marienberg und Syrau – Schöneck bleibt an der Spitze

– Foto: Johannes Schmidt

Die Sachsenklasse West bot am 24. Spieltag Fußball-Wahnsinn in seiner reinsten Form. Während das Führungsduo aus Schöneck und Oelsnitz seine Pflichtaufgaben souverän löste und punktgleich an der Tabellenspitze verharrt, fielen in den Stadien von Marienberg und Syrau insgesamt 24 Tore. Besonders der Oelsnitzer FC und die Reserve von Fortuna Chemnitz stehen nach diesem Wochenende mit dem Rücken zur Wand.

Im Duell zwischen dem Sechsten und dem Dritten der Tabelle gab es keinen Sieger. Lokomotive Zwickau verpasste es, den Druck auf das Führungsduo hochzuhalten. Aaron Heidrich brachte die Gäste in der 51. Minute in Führung und ließ die mitgereisten Fans auf einen Auswärtssieg hoffen. Doch Lichtenstein bewies Moral und kam durch Max Gehrmann in der 71. Minute zum Ausgleich. Durch dieses 1:1 wächst der Rückstand der Zwickauer auf die Tabellenspitze auf fünf Punkte an, während Lichtenstein stabil auf dem sechsten Rang verbleibt.

Was als Hoffnungsschimmer für den Tabellenvorletzten begann, endete in einem sportlichen Desaster. Der Oelsnitzer FC führte in Syrau bereits nach 24 Minuten mit 2:0 durch Tore von Marcus Seim in der 2. Minute und Ian Sonntag in der 24. Minute. Doch was dann folgte, glich einer kollektiven Auflösung der Gäste-Abwehr. Pascal Steinbach eröffnete in der 30. Minute die Aufholjagd, bevor Syrau im zweiten Durchgang acht weitere Treffer nachlegte. Paul Schneider in der 46. Minute, ein Doppelpack von Tobias John in der 52. Minute und 76. Minute sowie zwei Tore von Max Rudisch in der 58. Minute und 65. Minute brachen den Widerstand komplett. Ein Eigentor von Max Hallfarth in der 75. Minute, Fabian Stein in der 83. Minute und Lucien Ritter in der 90. Minute schraubten das Ergebnis auf ein historisches 9:2. Syrau festigt damit Platz elf, während Oelsnitz dem Abstieg entgegensteuert. ---

Der FC Stollberg hat seine Hausaufgaben gemacht und den BSV 53 Irfersgrün souverän mit 3:0 bezwungen. Vor 120 Zuschauern sorgten die Gastgeber bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Diego Köhler eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, Michael Neubert erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. Nur fünf Minuten später machte Richard Strehmel in der 35. Minute mit dem dritten Treffer alles klar. Stollberg festigt damit den neunten Tabellenplatz, während Irfersgrün auf Rang 14 verharrt. ---

In einer Partie vor der stattlichen Kulisse von 220 Zuschauern sicherte sich der SV Eiche Reichenbrand drei immens wichtige Punkte. Erwin Biener avancierte zum Matchwinner für die Gastgeber, als er in der 22. Minute die Führung erzielte. Mülsen kam zwar kurz nach der Pause durch Jonas Beetz in der 51. Minute zum Ausgleich, doch Reichenbrand zeigte sich unbeeindruckt. Erneut war es Biener, der in der 70. Minute die Weichen auf Sieg stellte, ehe Felix Kauerauf in der 87. Minute den 3:1-Endstand besorgte. Reichenbrand klettert damit auf den zehnten Tabellenplatz, während Mülsen auf Rang zwölf verharrt und den Blick nach unten richten muss. ---

Trotz einer frühen Führung durch Ilirjan Tavani in der 4. Minute musste sich der Oberlungwitzer SV am Ende deutlich geschlagen geben. Annaberg bewies eine enorme Reife und drehte die Partie noch vor der Pause durch Danny Nixdorf in der 17. Minute. Im zweiten Spielabschnitt spielte nur noch der VfB. Florian Weiß erzielte in der 48. Minute die Führung, ehe Richie Schulze mit einem Doppelpack in der 56. Minute und 65. Minute den 4:1-Auswärtssieg perfekt machte. Annaberg schiebt sich damit auf den fünften Platz vor, während Oberlungwitz auf Rang acht abrutscht. ---

In Marienberg bekamen die 132 Zuschauer ein Spiel zu sehen, das jede taktische Ordnung vermissen ließ, dafür aber pure Emotionen bot. Freiberg siegte in einer denkwürdigen Partie mit 9:4. Dabei führte Marienberg durch einen Doppelschlag von Kevin Matthes in der 7. Minute und 8. Minute früh mit 2:0. Doch der BSC antwortete mit einer Offensivgewalt, die ihresgleichen sucht. Lukas Böhme mit drei Treffern in der 9. Minute, 44. Minute und 48. Minute sowie Lucas René Hanitsch, der ebenfalls dreifach in der 16. Minute, 65. Minute und 84. Minute traf, demontierten die Hausherren. Rico Thomas in der 11. Minute, Lukas Erler in der 35. Minute und Patrice Göll in der 46. Minute steuerten die weiteren Tore bei. Marienberg kam durch Pierre Bauer in der 40. Minute und Rick Bauer in der 43. Minute zwischenzeitlich noch einmal heran, blieb am Ende aber chancenlos gegen den Tabellenvierten aus Freiberg. ---

Der Spitzenreiter gab sich beim Tabellenschlusslicht keine Blöße. Schöneck kontrollierte die Partie von Beginn an, musste aber bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte warten, ehe Alexander Morosow in der 45. Minute den Bann brach. In der zweiten Halbzeit ließen die Kräfte der Chemnitzer Reserve nach. Tim Müller in der 65. Minute und Jan Luderer in der 70. Minute sorgten für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand setzte Tobias Grill in der 83. Minute. Schöneck verteidigt damit die Tabellenführung aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Oelsnitz. ---