Torfestivals im Norden: Prenzlau und Gartz teilen sich zehn Treffer Landesklasse Nord: Ein torreicher 18. Spieltag sorgt für Bewegung in der Tabelle und Spannung im Aufstiegskampf. von LS · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO IMAGES

Die Landesklasse Nord bot am 18. Spieltag spannende Begegnungen. Während der Spitzenreiter aus Strausberg Punkte liegen ließ, lieferten sich die Teams in den Verfolgerduellen und im Tabellenkeller regelrechte Schlagabtäusche. Von torreichen Unentschieden bis hin zu knappen Heimsiegen.

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In einer von vielen Toren geprägten Begegnung besiegte der FSV Schorfheide Joachimsthal vor 420 Zuschauern den VfB Gramzow. Den besseren Start erwischten die Hausherren, für die Paul Ludwig bereits in der 8. Minute das 1:0 erzielte. Die Gäste aus Gramzow reagierten jedoch prompt und glichen in der 16. Minute durch Pascal Lange zum 1:1 aus. Joachimsthal ging durch einen Treffer von Sebastian Temma in der 31. Minute erneut in Führung und nahm das 2:1 mit in die Halbzeit.

Der zweite Durchgang blieb intensiv. In der 75. Minute kam der VfB erneut zurück, als Pascal Lange einen Foulelfmeter zum 2:2-Ausgleich verwandelte. Schorfheide zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und startete eine entschlossene Schlussoffensive. In der 82. Minute brachte Moritz Fedder den FSV mit dem 3:2 wieder auf die Siegerstraße. Den Schlusspunkt setzte Moritz Wille in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) mit dem Treffer zum 4:2-Endstand.

Vor 178 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, in der die SG Union 1919 Klosterfelde II dem Favoriten aus Strausberg alles abverlangte. Der FC Strausberg schien den Sieg zunächst sicher in den Händen zu halten. Das 0:1 erzielte Max Röhr in der 44. Minute, unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Silvan Küter in der 49. Minute auf 0:2. Doch der Aufsteiger aus Klosterfelde bewies eine beachtliche Moral und kämpfte sich zurück in die Begegnung. In der 75. Minute markierte Michel Sobek den Anschlusstreffer zum 1:2. Die Bemühungen der Gastgeber wurden schließlich in der 83. Minute belohnt, als Willi Berg einen Handelfmeter zum 2:2-Ausgleich verwandelte. In einer spannungsgeladenen Schlussphase dezimierten sich die Gäste: Jakob Sedlak sah in der 87. Minute die Gelb-Rote Karte.

In einem hart umkämpften Spiel vor 61 Zuschauern teilten sich Sachsenhausen II und Wriezen die Punkte. Lucas Wimmer brachte die Gäste aus Wriezen mit 0:1 in Führung, doch Lukas Haberland glich für die Brandenburgliga-Reserve zum 1:1 aus. In der Tabelle bedeutet dies für beide Mannschaften einen Verbleib im gesicherten Mittelfeld, wobei Wriezen punktgleich mit Prenzlau auf Rang 12 liegt.

Ein historisches Torfestival erlebten die 212 Zuschauer in Prenzlau. Florian Redmann brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung, Mateusz Krohl glich zum 1:1 aus, bevor Luis Hötzmann das 2:1 erzielte. Florian Redmann erhöhte auf 3:1, doch Gartz kam durch Tom Lucas Zander (3:2) und Marian Mecklenburg (3:3) zurück. Redmann erzielte mit seinem dritten Tor das 4:3, doch Pawel Jan Mroz (4:4) und Rafal Gnap (4:5) drehten die Partie zugunsten des Tabellenzweiten. Erst Danny Blume rettete Prenzlau mit dem 5:5-Endstand einen Punkt. Gartz bleibt Zweiter, während Prenzlau auf den 11. Platz rutscht.

Für eine Überraschung sorgte der Birkenwerder BC vor 50 Zuschauern in Wandlitz. Tom-Piet Ziemann avancierte zum Mann des Tages, indem er beide Treffer zum 0:1 und 0:2 erzielte. Durch diesen wichtigen Auswärtssieg kann Birkenwerder im Abstiegskampf aufatmen und belegt nun den 13. Platz, während Wandlitz auf den fünften Rang abrutscht.

Im Duell vor 53 Zuschauern verpasste Oberkrämer den Anschluss an die absolute Spitze. Max Herrmann brachte das Tabellenschlusslicht aus Ahrensfelde überraschend mit 0:1 in Führung. Philipp Jilg konnte für die Hausherren lediglich zum 1:1 ausgleichen. Ahrensfelde II bleibt mit 10 Punkten Letzter, während Oberkrämer auf den sechsten Tabellenplatz zurückfällt.

Ein weiteres Spektakel bot die Partie in Schönow vor 60 Zuschauern. Michel Seckler eröffnete zum 1:0, doch Templin drehte das Spiel durch Tom Rodenhagen (1:1) und Adrian Bierhals (1:2). Dennis Ulbrich glich zum 2:2 aus, Peter Erdmann markierte das 3:2. Nach dem erneuten Ausgleich durch Lennard Jähnke zum 3:3 schlug Dennis Ulbrich doppelt zum 4:3 und 5:3 zu. Marius Honeck gelang nur noch der Anschluss zum 5:4. Schönow festigt damit den dritten Tabellenplatz.