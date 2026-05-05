Torfestivals am Sonntag – Vorentscheidung im Aufstieg?

– Foto: Roland Schäfer

Favoritenschreck und Kantersiege prägen den Spieltag

Der 21. Spieltag der Kreisklasse 1 brachte am Sonntag richtungsweisende Ergebnisse für das Saisonfinale. Der Tabellenführer Türkischer SV 1972 Ingolstadt untermauerte seine Dominanz mit einem Heimsieg gegen den TSV Lenting und steht bei noch fünf ausstehenden Partien mit 54 Punkten kurz vor dem direkten Aufstieg. Da maximal noch 15 Punkte zu vergeben sind, ist dem Spitzenreiter der Relegationsplatz (Platz 2) bereits rechnerisch sicher, da der Vorsprung auf Platz 3 satte 15 Punkte beträgt. Auch der Verfolger SV Lippertshofen untermauerte seine Aufstiegsambitionen durch einen deutlichen Auswärtserfolg beim TSV Ingolstadt-Etting und festigte mit nun 40 Zählern den begehrten Relegationsrang.

Wer stoppt den Marsch der Tabellenführer?!

Im Mittelfeld der Tabelle setzten sich die torreichen Begegnungen fort. Der FC Arnsberg behielt in einem engen Duell gegen den VfB Kipfenberg die Oberhand, während der TSV Altmannstein ebenfalls einen knappen Heimsieg gegen den MTV 1881 Ingolstadt feierte. Besonders deutlich wurde es beim Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Ingolstadt Nord und dem SV Eitensheim: Die Gäste dominierten die Partie nach Belieben und entführten drei Punkte. Auch der SV Buxheim feierte einen souveränen Auswärtssieg beim SC Steinberg, der dadurch wichtige Punkte im Kampf um den Relegationsplatz zwei liegen ließ. Abgerundet wurde der Sonntag durch einen knappen Erfolg des TSV Gaimersheim II bei der SpVgg Wolfsbuch-Zell.

Rettung oder Absturz in die A-Klasse!

Im Tabellenkeller wird die Luft für das Schlusslicht SpVgg Wolfsbuch-Zell immer dünner. Mit lediglich 9 Punkten und einem Rückstand von acht Zählern auf den ersten Relegationsplatz (Platz 13) ist der direkte Abstieg kaum noch abzuwenden. Der TSV Ingolstadt Nord (17 Punkte) und der MTV 1881 Ingolstadt (19 Punkte) belegen aktuell die gefährlichen Relegationsplätze 12 und 13. Während der VfB Kipfenberg mit 24 Punkten noch in Schlagdistanz zum Keller steht, konnten sich der TSV Lenting und der FC Arnsberg durch die Ergebnisse am Sonntag etwas Luft verschaffen, sind aber rechnerisch noch nicht endgültig gesichert.