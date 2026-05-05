– Foto: Roland Schäfer
Torfestivals am Sonntag – Vorentscheidung im Aufstieg?
Kreisklasse 1: Vorentscheidungen an der Spitze
von Helmut Kampa · Heute, 13:46 Uhr · 0 Leser
Favoritenschreck und Kantersiege prägen den Spieltag
Der 21. Spieltag der Kreisklasse 1 brachte am Sonntag richtungsweisende Ergebnisse für das Saisonfinale. Der Tabellenführer Türkischer SV 1972 Ingolstadt untermauerte seine Dominanz mit einem Heimsieg gegen den TSV Lenting und steht bei noch fünf ausstehenden Partien mit 54 Punkten kurz vor dem direkten Aufstieg. Da maximal noch 15 Punkte zu vergeben sind, ist dem Spitzenreiter der Relegationsplatz (Platz 2) bereits rechnerisch sicher, da der Vorsprung auf Platz 3 satte 15 Punkte beträgt. Auch der Verfolger SV Lippertshofen untermauerte seine Aufstiegsambitionen durch einen deutlichen Auswärtserfolg beim TSV Ingolstadt-Etting und festigte mit nun 40 Zählern den begehrten Relegationsrang.
Wer stoppt den Marsch der Tabellenführer?!
Im Mittelfeld der Tabelle setzten sich die torreichen Begegnungen fort. Der FC Arnsberg behielt in einem engen Duell gegen den VfB Kipfenberg die Oberhand, während der TSV Altmannstein ebenfalls einen knappen Heimsieg gegen den MTV 1881 Ingolstadt feierte. Besonders deutlich wurde es beim Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Ingolstadt Nord und dem SV Eitensheim: Die Gäste dominierten die Partie nach Belieben und entführten drei Punkte. Auch der SV Buxheim feierte einen souveränen Auswärtssieg beim SC Steinberg, der dadurch wichtige Punkte im Kampf um den Relegationsplatz zwei liegen ließ. Abgerundet wurde der Sonntag durch einen knappen Erfolg des TSV Gaimersheim II bei der SpVgg Wolfsbuch-Zell.
Rettung oder Absturz in die A-Klasse!
Im Tabellenkeller wird die Luft für das Schlusslicht SpVgg Wolfsbuch-Zell immer dünner. Mit lediglich 9 Punkten und einem Rückstand von acht Zählern auf den ersten Relegationsplatz (Platz 13) ist der direkte Abstieg kaum noch abzuwenden. Der TSV Ingolstadt Nord (17 Punkte) und der MTV 1881 Ingolstadt (19 Punkte) belegen aktuell die gefährlichen Relegationsplätze 12 und 13. Während der VfB Kipfenberg mit 24 Punkten noch in Schlagdistanz zum Keller steht, konnten sich der TSV Lenting und der FC Arnsberg durch die Ergebnisse am Sonntag etwas Luft verschaffen, sind aber rechnerisch noch nicht endgültig gesichert.
So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
FC Arnsberg – VfB Kipfenberg
Biber-Gala beschert Arnsberg wichtigen Heimsieg
In einer packenden Begegnung behielt der FC Arnsberg die Oberhand. Den Anfang machte Stefan Biber in der 9. Minute mit der Führung, die Sergen Aslan jedoch in der 21. Minute für die Gäste ausglich. Nach dem Seitenwechsel drehte Arnsberg erneut auf: Stefan Biber sorgte mit einem Doppelschlag in der 55. und 66. Minute für die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer durch Maxim Emberger in der 74. Minute kam für Kipfenberg zu spät. Durch den Dreier klettert der FC Arnsberg auf den neunten Tabellenplatz, während der VfB Kipfenberg auf Rang elf verweilt.
So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Altmannstein – MTV 1881 Ingolstadt
Altmannstein behält in engem Duell die Nerven
Der TSV Altmannstein sicherte sich vor heimischem Publikum knappe drei Punkte. Daniel Weber brachte die Hausherren in der 38. Minute in Front. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich war es erneut Daniel Weber, der in der 63. Minute zur Stelle war. Den entscheidenden Treffer markierte Christ. Hallermeier in der 77. Minute, der einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Da vom MTV 1881 Ingolstadt keine Torschützen übermittelt wurden, bleibt deren Statistik lückenhaft. Altmannstein festigt damit den sechsten Platz, der MTV rutscht auf Rang zwölf ab.
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Ingolstadt-Etting – SV Lippertshofen
Lippertshofen festigt Verfolgerrolle mit Auswärtssieg
Der Tabellenzweite gab sich in Etting keine Blöße. Kurz nach der Pause eröffnete Stefan Donner in der 47. Minute den Torreigen für die Gäste. Emin Ismaili erhöhte in der 60. Minute auf 0:2, ehe Linus Pfaller in der 76. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Den Hausherren gelang durch Michael Belousow in der 87. Minute nur noch der Ehrentreffer. Während der SV Lippertshofen den zweiten Tabellenplatz untermauert, bleibt der TSV Ingolstadt-Etting auf dem fünften Rang.
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Türkischer SV 1972 Ingolstadt – TSV Lenting
Spitzenreiter dreht die Partie nach Rückstand
Der Tabellenführer hatte gegen Lenting mehr Mühe als erwartet. Die Gäste gingen in der 40. Minute durch Denis Bronzel überraschend in Führung. Im zweiten Durchgang schlug der Favorit jedoch zurück: Umut Yürükal glich in der 55. Minute aus, bevor Artan Halimi in der 84. Minute den Siegtreffer erzielte. Der Türkische SV 1972 Ingolstadt thront damit weiterhin souverän an der Spitze, während der TSV Lenting auf Platz zehn verbleibt.
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SC Steinberg – SV Buxheim
Buxheim überrascht beim Tabellendritten
Eine deutliche Niederlage musste der SC Steinberg hinnehmen. Jordan Frey brachte die Gäste bereits in der 9. Minute in Führung, die Florian Ihring in der 20. Minute noch ausgleichen konnte. Doch Buxheim schlug eiskalt zurück: Johannes Speth markierte in der 27. Minute das 1:2. In der zweiten Halbzeit schraubte Florian Reißner mit einem Doppelpack in der 60. und 90. Minute das Ergebnis in die Höhe. Steinberg verliert dadurch wertvollen Boden im Aufstiegskampf und bleibt Dritter, Buxheim verbessert sich auf Rang sieben.
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Ingolstadt Nord – SV Eitensheim
Eitensheim feiert Kantersieg beim Tabellenvorletzten
Der SV Eitensheim brannte ein Offensivfeuerwerk ab. Benedikt Vollnhals eröffnete in der 12. Minute, gefolgt von Tobias Springer in der 20. Minute. Kurz vor der Pause erhöhte Benedikt Vollnhals per Foulelfmeter auf 0:3. Direkt nach dem Wiederanpfiff trafen Lukas Pillmayer (46.), Niklas Elm (54.) und erneut Benedikt Vollnhals (59.) zum 0:6. Nach dem Ehrentreffer durch Barbaros Özmen in der 80. Minute setzte Marco Zimmermann in der 87. Minute den Schlusspunkt. Eitensheim festigt Platz vier, während der TSV Ingolstadt Nord auf dem 13. Platz verharrt.
So., 03.05.2026, 15:15 Uhr SpVgg Wolfsbuch-Zell – TSV Gaimersheim IIKeine Tore im Kellerduell
Leider wurden vom Verein keine Daten auf Fupa eingetragen. Die SpVgg Wolfsbuch-Zell bleibt damit abgeschlagen am Tabellenende auf Platz 14, während der TSV Gaimersheim II den achten Rang belegt.
Vorschau auf den 22. Spieltag
Bereits am Samstag, den 09.05.26, eröffnet der SV Eitensheim gegen die SpVgg Wolfsbuch-Zell das Wochenende. Am Sonntag stehen dann wegweisende Duelle an: Der Tabellenführer gastiert beim SV Lippertshofen zum absoluten Topspiel, während im Keller der TSV Lenting gegen den SC Steinberg und der MTV 1881 Ingolstadt gegen den FC Arnsberg um wichtige Punkte für den Klassenerhalt kämpfen.