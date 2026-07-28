Torfestival zur Saisoneröffnung: SV Meppen feiert 8:0 gegen Schalke II Drittliga-Aufsteiger überzeugt beim Familientag mit Offensivfußball – Neuzugang Borsum trifft bei Debüt von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Florian Weiden

Der SV Meppen hat sich bei seiner Saisoneröffnung in beeindruckender Form präsentiert. Vor rund 2.000 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann auf dem B-Platz der Hänsch-Arena deutlich mit 8:0 gegen die U23 des FC Schalke 04 durch. Über die gesamte Spielzeit von viermal 30 Minuten dominierten die Emsländer den Regionalligisten aus dem Westen.

Die Anfangsphase verlief zunächst ausgeglichen. Während der ersten 30 Minuten begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, klare Torchancen blieben Mangelware. Der SV Meppen agierte zunächst noch etwas zurückhaltend und fand erst nach und nach seinen Rhythmus. Mit Beginn des zweiten Spielabschnitts erhöhte der Drittligist jedoch das Tempo. Nach einem Foul an Niclas Nadj verwandelte Ersin Zehir den fälligen Strafstoß zur Führung. Wenige Minuten später legte Zehir nach Vorarbeit von Nadj das 2:0 nach, ehe Nadj selbst einen Pass von Dominique Domröse zum 3:0-Halbzeitstand verwertete.

Zehir glänzt mit Dreierpack Auch nach der Pause blieb der SV Meppen spielbestimmend. Ersin Zehir setzte seine starke Leistung fort und schnürte mit seinem dritten Treffer des Tages das persönliche Dreierpack zum 4:0. In der Schlussphase sorgte dann ein weiterer Neuzugang für einen gelungenen Einstand. Jona Borsum, der erst kurz zuvor auf Leihbasis von Eintracht Braunschweig verpflichtet worden war, traf mit einem platzierten Abschluss von der Strafraumkante zum fünften Meppener Treffer.