Torfestival zum Saisonstart: Gerresheimer Derby endet 4:4

In der Pause fand Sportfreunde-Coach Issam Haj Haddou dann ganz offensichtlich die richtigen Worte. Denn nun sah auch Mike Reinwart eine Heimmannschaft im Derby-Fieber. „Da waren die Jungs wie ausgewechselt“, lobte der Sportchef. Selbst das zwischenzeitliche 1:3 durch Akom Kevin Twum-Barimah (57.) steckten die Platzherren weg und sahen nach Treffern von Neuzugang Tayfun Uzunlar (64., 85.) und „Joker“ Yassin Farhat (76.) plötzlich sogar wie der Sieger aus. Doch in der Schlussminute sicherte Doppeltorschütze Felix Liesenhoff seinem Team mit dem Tor zum 4:4-Ausgleich doch noch einen Punkt.

In Anbetracht des turbulenten Spielverlaufs fiel es Mike Reinwart schwer, das Geschehen einzuordnen. „Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder ärgern soll. Wir wollten mit einem Sieg in die Saison starten. Das hat leider nicht geklappt“, so der Funktionär. Dennoch dürften alle Beteiligten diese gelungene Saisoneröffnung noch lange in Erinnerung behalten.