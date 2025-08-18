Torfestival zum Saisonstart: Gerresheimer Derby endet 4:4

Mit einem Spektakel haben die beiden Gerresheimer Fußballvereine am Samstagnachmittag die neue Spielzeit in der Kreisliga A eröffnet. Zum Auftaktspiel zwischen den beiden Ortsrivalen Sportfreunde Gerresheim und TuS Gerresheim kamen rund 1000 Zuschauer auf den Sportplatz an der Leimkuhle. Und die wurden auch noch bestens unterhalten. Nach sportlich nicht immer hochklassigen, dafür aber kurzweiligen 90 Minuten trennten sich die beiden Nachbarn schiedlich friedlich 4:4.
Fest steht: Es dürfte schwer werden, das Eröffnungsspiel zumindest auf emotionaler Ebene in dieser Saison noch zu toppen. Dass es für beide Teams sportlich sicher noch etwas besser geht, stand allerdings ebenso außer Frage. „Ich fand unserer erste Hälfte unterirdisch. Wir haben es nur über das Fußballerische versucht zu lösen. Das reicht in einem Derby nicht“, gab der Sportliche Leiter der Sportfreunde, Mike Reinwart, unmittelbar nach der Partie zu Protokoll.
Zwar setzten die Hausherren mit dem von Faouzi El Makadmi direkt verwandelten Freistoß (27.) in einem ziemlich zerfahrenen Spiel das erste Ausrufezeichen. Doch der im Anschluss bissiger agierende TuS drehte den Spieß noch vor der Pause um. Profitierte Felix Liesenhoff bei seinem Ausgleichstor von einer unglücklichen Abwehr von Gäste-Keeper Marcel Knab (37.), war Letzterer beim fulminanten Distanzschuss von Calvin Lee-Klein kurze Zeit später machtlos (44.).
In der Pause fand Sportfreunde-Coach Issam Haj Haddou dann ganz offensichtlich die richtigen Worte. Denn nun sah auch Mike Reinwart eine Heimmannschaft im Derby-Fieber. „Da waren die Jungs wie ausgewechselt“, lobte der Sportchef. Selbst das zwischenzeitliche 1:3 durch Akom Kevin Twum-Barimah (57.) steckten die Platzherren weg und sahen nach Treffern von Neuzugang Tayfun Uzunlar (64., 85.) und „Joker“ Yassin Farhat (76.) plötzlich sogar wie der Sieger aus. Doch in der Schlussminute sicherte Doppeltorschütze Felix Liesenhoff seinem Team mit dem Tor zum 4:4-Ausgleich doch noch einen Punkt.
In Anbetracht des turbulenten Spielverlaufs fiel es Mike Reinwart schwer, das Geschehen einzuordnen. „Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder ärgern soll. Wir wollten mit einem Sieg in die Saison starten. Das hat leider nicht geklappt“, so der Funktionär. Dennoch dürften alle Beteiligten diese gelungene Saisoneröffnung noch lange in Erinnerung behalten.