Torfestival zum Saisonfinale und Niesky feiert die Vizemeisterschaft

– Foto: Radebeuler BC 1908

Die Saison der Sachsenklasse Ost verabschiedete sich mit einem furiosen und torreichen Finale. Da alle elementaren Entscheidungen im Auf- und Abstiegskampf bereits vor dem Anpfiff feststunden, spielten die Teams völlig befreit auf und boten den Zuschauern packende Offensivspektakel. Insgesamt zappelte das Leder stolze 41-mal im Netz. Während der Vizemeister aus Niesky zum Abschluss eine furiose Gala feierte und der Champion aus Neusalza-Spremberg seine Dominanz untermauerte, verabschiedeten sich die Absteiger mit viel Ehre und überraschenden Erfolgen aus der Liga.

Die 145 Zuschauer im Wesenitztal wurden Zeugen eines absolut denkwürdigen Neun-Tore-Festivals. Weixdorf schien die Partie nach Treffern von Niclas Herm-Meyer (sechste Minute), Miguel Deichler (16., 35.) und Tino Schipp (34.) bei einer komfortablen 4:0-Führung längst entschieden zu haben. Doch die Hausherren bewiesen unglaubliche Moral. Pascal Hänisch (44.) und Florian Wagner per Foulelfmeter (45.+1) verkürzten noch vor der Pause. Als Wagner in der 50. Minute das 3:4 erzielte, wackelte der Gast. Herm-Meyer dämpfte die Euphorie zwar mit dem 3:5 in der 52. Minute, doch nach dem späten Anschluss durch Phillip Kaps (86.) erlebte die Partie eine dramatische Schlussphase. Weixdorf rettete den Sieg über die Zeit und klettert auf Platz acht (44 Punkte), Wesenitztal schließt die Saison auf Rang zehn ab.

Auch im letzten Saisonspiel gab sich der Tabellenletzte aus Görlitz nicht kampflos geschlagen, musste sich dem Post SV Dresden vor 107 Zuschauern jedoch knapp beugen. Maximilian Findeisen schockte die Hausherren bereits in der vierten Minute mit der frühen Führung, die Loay Gansiz jedoch fast im Gegenzug in der sechsten Minute egalisierte. Nach dem Seitenwechsel avancierte erneut Findeisen zum Matchwinner, als er in der 60. Minute seinen Doppelpack schnürte und den 1:2-Endstand markierte. Während Dresden die Saison auf Platz elf beendet, rutscht Görlitz am letzten Spieltag auf den 16. und damit letzten Tabellenplatz ab. ---

Der souveräne Meister krönte seine überragende Spielzeit vor 155 Zuschauern mit einem standesgemäßen Heimerfolg gegen den Tabellendritten. Paul Jockusch eröffnete bereits in der siebten Minute den Torreigen für den Primus. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Louis Rudolph in der 45. Minute auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Champion hungrig: Marius Riedel schraubte das Ergebnis in der 67. Minute weiter in die Höhe, ehe erneut Rudolph mit seinem zweiten Treffer in der 87. Minute den 4:0-Endstand besorgte. Neusalza-Spremberg beendet die Saison mit phänomenalen 74 Punkten, während Oderwitz mit 51 Zählern auf dem dritten Platz bleibt. ---

Die Eintracht aus Niesky brannte am letzten Spieltag ein wahres Offensivfeuerwerk ab und sicherte sich hochverdient die Vizemeisterschaft. Vor 110 Zuschauern stellte Richard Dominik in der 30. Minute die Weichen auf Sieg, bevor Niklas Gavin Kleschatzky nur zwei Minuten später in der 32. Minute nachlegte. Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Hausherren in einen Rausch. Julian Zieschang (49.) und erneut Kleschatzky (53.) erhöhten rasch auf 4:0. In der Schlussphase avancierte Fritz Geduhn mit einem Doppelpack in der 64. und 74. Minute zum Matchwinner dieser einseitigen Begegnung. Niesky feiert Platz zwei mit 57 Punkten, Dohna landet mit 40 Zählern auf Rang neun. Lukas Scharf (Pressesprecher, Eintracht Niesky): "Von Beginn an spielte sich die Partie nahezu ausschließlich in der Hälfte der Gäste ab. Mit viel Ballbesitz und einer guten Spielkontrolle erspielten wir uns immer wieder aussichtsreiche Torchancen. Nach der Trinkpause konnten wir uns schließlich belohnen und durch einen sehenswerten Distanzschuss das verdiente 1:0 erzielen. Mit der Führung im Rücken konnte die Mannschaft trotz der brütenden Hitze etwas befreiter aufspielen. Dennoch fehlte in einigen Situationen die letzte Konsequenz und Präzision, wodurch Dohna vereinzelt zu Kontermöglichkeiten kam. Wirklich gefährlich wurden die Gäste über die gesamten 90 Minuten jedoch kaum, sodass wir die Partie weiterhin kontrollieren konnten. Im weiteren Verlauf nutzten wir unsere Chancen konsequenter und konnten das Ergebnis durch weitere Treffer deutlicher gestalten. So gelang uns nicht nur ein verdienter Heimsieg zum Saisonabschluss, sondern auch ein würdiger Abschied für einige Spieler und Verantwortliche, die den Verein nach dieser Saison verlassen werden. Mit diesem positiven Erlebnis konnten wir die Spielzeit gemeinsam erfolgreich abschließen." ---

In einer munteren Begegnung entführte die SG Dresden Striesen drei Punkte aus Bischofswerda. Vor 54 Zuschauern erwischte die Reserve des BFV zwar den besseren Start, als Tim Wendler in der fünften Minute zur Führung traf, doch Yannek Wolf glich nur drei Minuten später aus. Levin Alexander Thäsler (17.) und Phillip Schweizer (36.) drehten die Partie noch vor der Pause zugunsten der Dresdner. Im zweiten Durchgang keimte bei Bischofswerda nach dem Anschlusstreffer von Luca Elias Einenkel in der 65. Minute noch einmal Hoffnung auf, doch Striesen brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und beendet die Spielzeit punktgleich mit Hoyerswerda auf Platz sechs. ---

Der SV Bannewitz verabschiedete sich erhobenen Hauptes aus der Sachsenklasse Ost und feierte vor 65 Zuschauern einen überraschenden Heimsieg gegen den favorisierten Radebeuler BC 08. Robin Glanz brachte die Hausherren in der 18. Minute in Führung, die Jakob Fischer jedoch postwendend im Gegenzug (19.) ausglich. Das glücklichere Ende hatten schließlich die bereits abgestiegenen Bannewitzer auf ihrer Seite: Niklas Winkler erlöste sein Team in der 73. Minute mit dem Siegtreffer zum 2:1. Radebeul schließt die Saison auf dem siebten Platz ab. Ezequiel Rosendo (Trainer, Radebeuler BC): "Es war ein sehr positives Spiel für mich, auch für die Jungs von der A-Jugend und aus der zweiten Mannschaft, die bei uns mitgespielt haben. Wir haben fünf, sechs klare Chancen kreiert, aber davon nur ein Tor geschossen. Es fehlte wieder an der Qualität im Abschluss. In manchen Situationen muss man einfach besser sehen, dass ein Mitspieler in einer besseren Position steht, und noch mehr für die Mannschaft spielen. Das sind kleine Sachen, kleine Fehler. Das kann ich nur akzeptieren, weil es das letzte Spiel war – aber das darf nicht wieder passieren. Bei einem Zwei-gegen-Eins gegen den Torwart muss man den Ball querlegen, damit der Mitspieler das Tor schießt. Man muss lernen, hier in erster Linie für die Mannschaft zu spielen. Mir ist es wirklich egal, wer die Tore schießt. Die Hauptsache ist, dass wir als Mannschaft gewinnen. Wir hätten das Spiel eigentlich schon viel früher entscheiden können. Ab und zu ist das Tempo dann abgefallen. Das ist schwierig, und ich verstehe natürlich, dass es das letzte Spiel war. Aber es ist mir völlig egal, ob es das letzte Spiel der Saison ist oder nicht: Das darf nicht passieren. Jedes Spiel hier ist Fußball, vor allem auf diesem Niveau. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und Mitte Juli geht es dann weiter." ---

Was für ein versöhnlicher Abschied für das abgeschlagene Schlusslicht! Vor 99 Zuschauern zeigte der bereits feststehende Absteiger aus Zschachwitz sein bestes Saisonspiel und überrollte den geretteten Aufsteiger aus Deutschbaselitz völlig. Vincent Lu Goldberg (19., 35.) und Clemens Reime (24.) sorgten für eine schnelle Drei-Tore-Führung. Martin Fallant verkürzte kurz vor der Pause auf 3:1 (41.). In der Schlussphase brachen bei den Gästen jedoch alle Dämme: Erneut Reime (81.), Cedric Pilko (83.) und Georg Müller (87.) schraubten das Ergebnis auf ein sensationelles 6:1 hoch. Zschachwitz verabschiedet sich als Fünfzehnter, Baselitz bleibt auf Rang 13. Ronny Glöckner (Trainer, Aufbau Deutschbaselitz): "Da wir bereits seit Montagabend letzter Woche wussten, dass wir die Klasse gehalten haben, da Meerane in der anderen Staffel zurückzieht, war irgendwie die Luft raus. Demzufolge haben wir uns auch nicht so gut präsentiert. Beide Mannschaften hatten es bei der Hitze natürlich unheimlich schwer, aber Zschachwitz hat zum Schluss einfach noch einmal alles gegeben. Sie haben ganz einfachen Fußball gespielt, und jeder unserer Fehler wurde bestraft. So lagen wir dann in der ersten Halbzeit völlig verdient mit 1:3 hinten. Wir haben für die zweite Halbzeit natürlich gesagt: So geht es nicht, wir wollen einen ordentlichen Abschied. Wir haben es versucht und hatten in den ersten 15 bis 20 Minuten der zweiten Halbzeit auch noch gute Phasen. Beim Stand von 1:3 bekommen wir dann einen Elfmeter, den wir leider verschießen. So wären wir noch einmal herangekommen, aber danach war absolut die Luft raus. Wir wurden ausgekontert, und demzufolge entstand das Ergebnis von 1:6, was natürlich nicht schön ist. Aber so ist Fußball manchmal eben. Jetzt geht es darum, sich einfach mal drei Wochen Pause zu gönnen, um sich auszuruhen, und dann noch ein, zwei Wochen eine gute Planung hinzukriegen. Vor allen Dingen personell ist es wichtig, dass wir für die neue Saison in der Landesklasse diesmal besser gerüstet sind und aus den Fehlern des ersten Jahres lernen, um uns einfach zu verbessern. Es ist eben die Normalität eingetreten: Alle Aufsteiger hatten in dieser Klasse schwer zu kämpfen. Wir hatten das Glück, drinzubleiben, und im neuen Jahr wollen wir versuchen, uns wieder ordentlich zu präsentieren." ---