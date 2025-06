Torfestival zum Saisonabschluss

10 Tore im Vorspiel der Reserven, emotionale Verabschiedungen auf beiden Seiten und ein packendes Hauptspiel, mehr kann ein Saisonabschluss wohl nicht bieten. Mit einem 6:3 Heimsieg verabschiedet sich der SSV Neumünster-U´schöneberg aus der Kreisklasse West 2. Die Gäste aus Gundelfingen trugen zu einem rundum gelungen Fußballnachmittag bei und forderten dem Meister mit einer guten fußballerischen Leistung noch einmal alles ab.

Schon vor Spielbeginn wurde es auf beiden Seiten emotional, zuerst wurde auf Seiten der Heimmannschaft Clublegende Thomas Baur nach 21 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Nur wenige Minuten später ging das Gundelfinger Urgestein Martin Delle in rot-weißen Rauchschwaden vom Platz. Nach dem Einzug mit Blasmusik und Einlaufkindern pfiff der Unparteiische Kaan Ezeroglu das vorerst letzte Kreisklassenspiel für Neumünster an. Das Heimteam presste von Anfang an hoch und schnürte den Tabellenzehnten weit in der eigenen Hälfte ein. Den ersten Torschuss setzte Fabian Schrodi knapp am kurzen Eck vorbei. Dass die Mannschaft von Spielertrainer Andreas Funk offensiv einiges an Qualität mitbringt, zeigte sie gleich im ersten nennenswerten Angriff. Manuel Merenda schickte Johannes Keiß auf der rechten Seite auf die Reise. Der blieb vor Heimkeeper Michael Reißner cool und schob zum etwas schmeichelhaften 0:1 ein (10.). Die Antwort des Tabellenführers lies aber nicht lange auf sich warten. Bereits sieben Minuten später versenkte Fabian Schrodi eine Flanke seines Bruders Pascal per Kopf zum Ausgleich. Die Gäste spielten weiterhin mit offenem Visier und scheiterten gleich zweimal an der erneuten Führung. Der SSV machte es in Minute 35 besser, Fabian Schrodi steckte auf den mitgelaufenen Timon Rauner durch. Der Verteidiger spitzelte den Ball durch die Beine des herauseilenden Gästetorwart Andreas Baß zum 2:1. Nur zwei Minuten später setzte sich Fabian Bamberger auf der linken Seite durch und spielte mit viel Übersicht in den Rückraum. Pascal Schrodi lies sich nicht zweimal bitten und setzte den Ball aus 12 Meter ins lange Eck – 3:1. Neumünster nahm auch jetzt den Fuß nicht vom Gas, Pascal Schrodi fing in der 41. Minute einen Pass im Gundelfinger Spielaufbau ab und steckte auf Fabian Greiler durch. Der scheidende Mittelfeldakteur bat gleich zwei Verteidiger und den Keeper zum Tanz und schob zum 4:1 ein. Mit der Drei-Tore-Führung ging es dann auch in die Pause.