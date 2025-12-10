Torfestival zum Jahresabschluss für Team 3

Auf dem Kunstrasenplatz in Bad Krozingen ging es – wie fast bei allen Spielen von Team 3 – gewohnt torreich und wild zu. Am Ende feierte der bis dato Tabellenletzte SV Tunsel II seinen nunmehr zweiten Saisonsieg. Das frühe 1:0 erzielte Granit Kadriaj (10.). Nach Vorarbeit von Steven Voß gelang Kapitän Andreas Mai aus 25 Metern in der 28. Spielminute der schnelle 1:1-Ausgleichstreffer. Aus noch größerer Distanz erzielte SVT-Spieler Thomas Pracht den 2:1-Pausenstand (28.).

Erneut Thomas Pracht eröffnete den Torreigen nach der Pause (50.); er netzte zum 3:1 für die Gastgeber ein. Mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel erhöhte U19-Spieler Granit Kadriaj auf 4:1 (65.). In der 69. Minute verkürzten die Möhlinkicker auf 4:2. Nach einem Flachpass von der rechten Seite durch Tijan Jallow vollendete Philippe Hoch. Thomas Pracht schlug noch ein drittes Mal zu – mit dem Treffer zum 5:2 (71.). Den „Sixpack“ machte dann der eingewechselte Max Baholzer mit dem 6:2 in Spielminute 82 voll. Den Endstand erzielte nach einem Pass von David Romano Tijan Jallow zum 6:3 (90.).

Die Vorrunde mit zwei grundverschiedenen Hälften ist nun rum. In den ersten sieben Spielen gab es drei Siege und vier Niederlagen bei 19:21 Toren – was respektabel und gut ist. In den zweiten sieben Spielen gab es nur einen Sieg und sechs Niederlagen bei 14:38 Toren (!!) – was wirklich nicht gut ist.

Abzulesen auch am überdimensionalen Torverhältnis von Team 3: 33:59 (!!)

Diese 33 erzielten Tore sind richtig stark. Aber 59 kassierte Treffer – das ist, zusammen mit dem PSV Freiburg II (60 Gegentore), die „Schießbude“ der Kreisliga B6.