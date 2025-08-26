Torfestival zum Auftakt – Brettin und Burger BC setzen Ausrufezeichen!

Die Landesklasse 1 startete am Wochenende mit einem echten Offensiv-Feuerwerk in die neue Saison: Satte 34 Treffer (Schnitt: 4,8) fielen am ersten Spieltag. In den sieben Partien gab es vier Heimsiege, zwei Remis und einen Auswärtserfolg – wobei die Zuschauer vor allem in zwei Spielen reichlich für ihr Kommen belohnt wurden.

Schon das Eröffnungsspiel zwischen dem Möhringer SV und dem TuS Warburg endete spektakulär mit 3 : 3. Doch noch mehr Schlagabtausch bot die Begegnung Langenapel gegen Liesten, die beim 5:5 gleich zehn Tore zu bieten hatte.

Ein dickes Ausrufezeichen setzten die Vertreter aus dem Jerichower Land. Aufsteiger Brettin-Rossdorf feierte mit einem 3:0 gegen Krevese einen Traumstart, während der Burger BC nach seinem Wechsel aus der Landesklasse 2 mit einem deutlichen 4:0 beim Vorjahreszweiten Salzwedel aufhorchen ließ.

Insgesamt strömten zum Auftakt, Uenglingen war spielfrei, über 1000 Zuschauer in die Stadien der Landesklasse 1 – ein Beleg dafür, wie groß die Vorfreude auf die neue Saison ist.