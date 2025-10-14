Torfestival von FC Roj bringt Hoffnung auf Tabellenführung

Die Mannschaft präsentierte sich strukturierter, disziplinierter und spielerisch überlegen. Von Beginn an war zu spüren, dass der FC Roj dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Das Positionsspiel war stark, die Ballzirkulation schnell und zielgerichtet – viele Angriffe wurden konsequent zu Ende gespielt. Trotz der sechs Treffer hätten sogar noch mehr Tore fallen können.

Trainer Marcel Radke nach dem Spiel: „Was wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben – also die Galligkeit und Gier – war heute klar zu erkennen. Wir waren absolut dominant und haben auch in der Höhe hochverdient gewonnen. Man konnte tatsächlich von einem Klassenunterschied sprechen. Besonders gefallen hat mir unser Positionsspiel. Wir hatten eine sehr gute Struktur auf dem Platz, haben den Ball nicht zu lange gehalten und schnell in die Tiefe gespielt. Die Tore waren allesamt super herausgespielt sechs verschiedene Torschützen sprechen für sich. Ich bin rundum zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. In der nächsten Woche wollen wir im Heimspiel gegen Harpen genau dort weitermachen.“

Mit diesem neu gewonnenen Selbstvertrauen geht der FC Roj nun in das nächste Heimspiel gegen Harpen. Ein weiterer Sieg könnte die Rückkehr an die Tabellenspitze bedeuten.

FC Altenbochum – FC Roj Dortmund 0:6

FC Altenbochum: Nico Gonschor, Marte Drews, Kenneth Neumann (72. Maximilian Fritz), Till Sittartz, Till Reinmöller (68. Ayman Bousouf), Marco-Rosario Costanzino (79. Ibrahim Kaba), Luca Sundermann (83. Diego Rocha Martinez), Niklas Leser, Luca Chaladze, Jassin Bousouf (60. Merdan Toku), Ivo Kleinschwärzer - Trainer: Axel Sundermann

FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Viktor Siljeg, Amine Ennaji (83. Nikolaos Simeonidis), Jeffrey Malcherek, Phil Rosenkranz (72. Soufiane Laaouisset), Florian Juka (55. Santiliano Braja), Zivko Radojcic (83. Chinedu Francis Edobor), Salih Arabaci, Mateus Ayala Cardoniz, Serhat Uzun, Emre Yesilova (89. Kerem Durucan) - Trainer: Marcel Radke

Schiedsrichter: Dirk Szkudlarski - Zuschauer: 144

Tore: 0:1 Emre Yesilova (5.), 0:2 Phil Rosenkranz (45.), 0:3 Serhat Uzun (49.), 0:4 Mateus Ayala Cardoniz (63.), 0:5 Amine Ennaji (78.), 0:6 Santiliano Braja (88.)