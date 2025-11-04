– Foto: Philipp Reichelt

Torfestival und Wechsel an der Spitze der Bezirksliga Hannover 3 Ihme-Roloven übernimmt die Spitze, Eldagsen überrollt Luthe, und Kirchdorf liefert sich mit dem neuen Spitzenreiter ein denkwürdiges Spektakel.

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 bot alles, was den Fußball im Amateurbereich so reizvoll macht: viele Tore, emotionale Wendungen und überraschende Ergebnisse. Während Ihme-Roloven mit einem spektakulären 6:5-Erfolg in Kirchdorf die Tabellenführung übernahm, setzte Eldagsen mit einem 9:0-Kantersieg ein Ausrufezeichen. Auch im Tabellenkeller kam Bewegung auf. Pattensen kann sich aber erneut die Spitze sichern mit einem Sieg in seiner 2 Nachholspielen.

Sa., 01.11.2025, 15:00 Uhr TSV Goltern Goltern 1. FC Germania Egestorf-Langreder Egestorf-L. II 2 0 Abpfiff Im Kellerduell sicherte sich Goltern wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach zähem Ringen sorgte Bayrak in der 80. Minute für die Führung, ehe Joker Giesecke in der Nachspielzeit alles klar machte. Goltern kletterte damit auf Rang 13 und ließ Schlusslicht Egestorf weiter zurück. Für die Gäste war es bereits die neunte Saisonniederlage – die Lage wird zunehmend prekär.

Ein Klassenunterschied auf dem Rasen: Der FC Eldagsen zerlegte den TSV Luthe in seine Einzelteile. Bereits zur Pause stand es 6:0, angetrieben von einem überragenden Ivankovic, der drei Treffer beisteuerte. Auch Meyer und Vespermann trugen sich doppelt in die Torschützenliste ein. Eldagsen bleibt damit auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe, während Luthe defensiv komplett auseinanderbrach. 52 Gegentore nach 13 Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Ein Spiel, das in Erinnerung bleibt: Kirchdorf und Ihme-Roloven lieferten sich ein Offensivspektakel der Extraklasse. Nach 50 Minuten führte Ihme scheinbar uneinholbar mit 5:1, ehe die Gastgeber eine furiose Aufholjagd starteten. Drei späte Tore von Brosien sorgten noch einmal für Spannung, doch am Ende behielt der Favorit knapp die Oberhand. Mit dem Auswärtssieg übernahm Ihme-Roloven die Tabellenführung – Kirchdorf blieb trotz couragierter Leistung punktlos.

Leveste meldete sich nach schwankenden Wochen eindrucksvoll zurück. Gegen den favorisierten FC Springe zeigte die Jaber-Elf viel Einsatz und Effizienz. Nach einer turbulenten Schlussphase traf Yildirim in der 83. Minute zum umjubelten Siegtreffer. Springe bleibt damit weiter ohne Auswärtspunkt in der Rückrunde, während Leveste den Sprung ins gesicherte Mittelfeld schaffte.

Enzen zeigte in Wunstorf eine beeindruckende Reaktion auf die vorherige Niederlage. Früh stellte die Sölter-Elf die Weichen auf Sieg, führte nach nicht einmal 30 Minuten mit 3:0. Besonders Horstmann und Zeckel sorgten immer wieder für Gefahr. Wunstorf fand kaum ins Spiel und bleibt nach der zehnten Saisonpleite tief im Tabellenkeller. Enzen hingegen festigte mit dem deutlichen Erfolg Rang sieben.

Ein intensives Spitzenspiel ohne Sieger: Arnum ging früh durch Corona-Navarro in Führung, ließ danach aber mehrere Chancen ungenutzt. Rinteln verteidigte diszipliniert und kam durch Lohmeier in der Schlussphase noch zum verdienten Ausgleich. Beide Mannschaften festigten mit dem Remis ihre Positionen im oberen Drittel, verloren aber im Titelrennen leicht an Boden.