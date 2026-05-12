Torfestival und Nervenprobe

– Foto: Marian Stanienda, Ralf Zander

Auch gegen die im Abstiegskampf hoch motivierte Heimmannschaft (neuer Trainer, Erfolg in der Vorwoche) blieben wir unserer Linie treu: der Gegner muss in Führung gehen, wenn wir ein Spiel gewinnen wo1llen. Das 1:0 für Lommersum glich der starke Morry Kaba noch vor der Pause aus. Nach Wiederanpfiff: Klatsch, sofort wieder ein Gegentor. Schütteln, Kämpfen, Druck machen – das bringt den erneuten Ausgleich durch Morry und erstmals die Führung durch Patrick Pohl. War’s das? Noch lange nicht – wieder der Ausgleich für die Gastgeber. Ein paar Minuten Durchatmen – dann geht es wieder in Richtung des Lommersumer Tores: Nils Hahn sorgt für das 4;3, Jonas Küpper sogar für das 5:3 – Aber jetzt sind wir durch? Nein, Anschlusstreffer zum 4:5 – Test für die Stärke der Nerven! Doch schließlich trifft Torben Hörnchen zum 6. Tor. Das war’s dann wirklich.

Und schon am Mittwoch geht es im Nachholspiel zum Lokalduell nach Schöneseiffen, wo wir immer noch an die ärgerliche Pokalpleite aus dem Vorjahr denken