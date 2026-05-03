Torfestival und klare Fronten an der Isar

Der 23. Spieltag der B-Klasse 4 bot den Zuschauern am Sonntag ein wahres Spektakel mit vielen Treffern und deutlichen Tendenzen. Besonders torreich ging es beim BSC Sendling München II zur Sache, der in einem wilden Schlagabtausch gegen den FC Bosna i Hercegovina München 1993 II die Oberhand behielt und seine Ambitionen untermauerte. Zeitgleich festigte die SpVgg Thalkirchen II ihre Spitzenposition durch einen souveränen Heimerfolg gegen den SV München West IV, bei dem die Defensive der Hausherren einmal mehr glänzte.

Wer stoppt den Lauf der Tabellenführer?!

Auch der TSV München-Solln III nutzte den Heimvorteil am Sonntag optimal aus und setzte sich gegen den TSV Turnerbund München II durch, was die Gäste weiter in den Tabellenkeller drückt. In einer weiteren Partie des Tages musste sich der TSV Forstenried-München III hingegen geschlagen geben. In einem offenen Visierkampf entführte der FC Alemannia München II die Punkte aus Forstenried und verbesserte damit seine Position im gesicherten Mittelfeld. Eine Partie steht noch aus: Der FC Fürstenried II empfängt erst am Freitag, den 22.05., den FC Viktoria München zum Nachtrag des Spieltags.

Offensivspektakel ohne Ende!

In der Tabelle bleibt es an der Spitze extrem spannend. Die SpVgg Thalkirchen II führt punktgleich vor dem BSC Sendling München II (beide 44 Punkte). Da Thalkirchen den direkten Vergleich (3:0) für sich entscheiden konnte, besetzen sie aktuell den ersten Aufstiegsplatz. Latino Munich lauert auf Rang drei. Am Ende des Tableaus belegen der TSV Turnerbund München II und U.S. Meroni-Itel die direkten Abstiegsplätze, wobei der Turnerbund noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat, um den Anschluss zu finden.