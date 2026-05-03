 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Torfestival und klare Fronten an der Isar

Sendling glänzt im Offensivrausch – Thalkirchen bleibt oben

von Helmut Kampa · Heute, 18:19 Uhr · 0 Leser

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B-Klasse 4
FC Bosna II
Forstenried III
SV Mü. West IV
MUC-Solln III
Der 23. Spieltag der B-Klasse 4 bot den Zuschauern am Sonntag ein wahres Spektakel mit vielen Treffern und deutlichen Tendenzen. Besonders torreich ging es beim BSC Sendling München II zur Sache, der in einem wilden Schlagabtausch gegen den FC Bosna i Hercegovina München 1993 II die Oberhand behielt und seine Ambitionen untermauerte. Zeitgleich festigte die SpVgg Thalkirchen II ihre Spitzenposition durch einen souveränen Heimerfolg gegen den SV München West IV, bei dem die Defensive der Hausherren einmal mehr glänzte.
Wer stoppt den Lauf der Tabellenführer?!
Auch der TSV München-Solln III nutzte den Heimvorteil am Sonntag optimal aus und setzte sich gegen den TSV Turnerbund München II durch, was die Gäste weiter in den Tabellenkeller drückt. In einer weiteren Partie des Tages musste sich der TSV Forstenried-München III hingegen geschlagen geben. In einem offenen Visierkampf entführte der FC Alemannia München II die Punkte aus Forstenried und verbesserte damit seine Position im gesicherten Mittelfeld. Eine Partie steht noch aus: Der FC Fürstenried II empfängt erst am Freitag, den 22.05., den FC Viktoria München zum Nachtrag des Spieltags.
Offensivspektakel ohne Ende!
In der Tabelle bleibt es an der Spitze extrem spannend. Die SpVgg Thalkirchen II führt punktgleich vor dem BSC Sendling München II (beide 44 Punkte). Da Thalkirchen den direkten Vergleich (3:0) für sich entscheiden konnte, besetzen sie aktuell den ersten Aufstiegsplatz. Latino Munich lauert auf Rang drei. Am Ende des Tableaus belegen der TSV Turnerbund München II und U.S. Meroni-Itel die direkten Abstiegsplätze, wobei der Turnerbund noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat, um den Anschluss zu finden.

Heute, 11:00 Uhr
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln III
TSV Turnerbund München
TSV Turnerbund MünchenTurnerbund II
3
1
Abpfiff

Fr., 22.05.2026, 20:00 Uhr
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenri II
FC Viktoria München
FC Viktoria MünchenFC Viktoria
20:00

Heute, 13:00 Uhr
BSC Sendling München
BSC Sendling MünchenBSC Sendling II
FC Bosna i Hercegovina München 1993
FC Bosna i Hercegovina München 1993FC Bosna II
6
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen II
SV München West
SV München WestSV Mü. West IV
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Forstenried-München
TSV Forstenried-MünchenForstenried III
FC Alemannia München
FC Alemannia MünchenAlemannia M. II
2
4
Abpfiff

Vorschau auf den 24. Spieltag
Am kommenden Sonntag, den 10.05., blickt die Liga gespannt auf das Duell zwischen der SpVgg Thalkirchen II und Latino Munich – ein echtes Topspiel um die Aufstiegsränge. Der BSC Sendling München II empfängt den FC Viktoria München und will den Druck auf Platz eins hochhalten. Zudem gastiert der TSV München-Solln III beim Schlusslicht U.S. Meroni-Itel, während der TSV Turnerbund München II gegen Alemannia München II dringend Punkte gegen den Abstieg benötigt.