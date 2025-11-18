Torfestival und Heimsieg für Team 3

VfR Hausen III – Spvgg 09 Buggingen/Seefelden II 6:4 (3:2).

Willst du viele Tore seh’n …

… musst du zur Dritten vom VfR Hausen geh’n. Hinten und vorne war es gegen die 09er wieder völlig offene Hose. Reichten in den letzten fünf Spielen 1×4, 1×6 und 3×8 Tore insgesamt nicht, erhöhte man die Dosis jetzt gar auf zehn Treffer. Es war ein verdienter Sieg gegen die Spvgg 09 Buggingen/Seefelden nach zuletzt zwei herben Niederlagen. Das halbe Dutzend Tore erzielten: Michael Kel, Andreas Mai, Stefano Romano (2), Tijan Jallow und Semir Catovic. Einziger Wermutstropfen war die Gelb-Rote Karte gegen Topscorer Stefano Romano (85. Minute). Gegen den starken Tabellenzweiten PTSV Jahn Freiburg II wird er leider fehlen.