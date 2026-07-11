Torfestival und Fannähe: Eintracht begeistert beim 22:0 in Schwülper Die Löwen feiern im Testspiel beim FC Schwülper einen deutlichen Erfolg. von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Eintracht Braunschweig hat auch den zweiten Test der Sommervorbereitung souverän für sich entschieden. Beim Bezirksligisten FC Schwülper setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Lars Kornetka mit 22:0 (10:0) durch. Das Ergebnis geriet dabei fast zur Nebensache, denn im Mittelpunkt des Abends stand der enge Austausch zwischen Mannschaft und Fans.

Wie erwartet dominierte der Zweitligist die Partie über die gesamte Spielzeit und sorgte für zahlreiche Treffer. Besonders treffsicher präsentierte sich Jan Urbich mit vier Toren. Yann Sturm und Johan Gomez steuerten jeweils drei Treffer bei. Zweimal erfolgreich waren Maximilian Entrup, Junior Zé, Louis Breunig und Glory Kiveta. Außerdem trugen sich Max Marie, Sidney Raebiger, Aaron Opoku und Samuele di Benedetto in die Torschützenliste ein. Begegnungen statt nur Fußball Weitaus wichtiger als das sportliche Ergebnis war für die Eintracht jedoch die Nähe zu ihren Anhängern. Nach dem Schlusspfiff nahmen sich die Profis viel Zeit für Autogramme, Fotos und Gespräche mit den zahlreichen Besuchern.

Auch die jüngsten Fans kamen auf ihre Kosten. Das Eintracht4Kids-Team sorgte mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm für Unterhaltung. Im Soccercourt und an der Fußball-Dartscheibe konnten sich die Kinder austoben, während am blau-gelben Fanmobil unter anderem die neuen Trainingskollektionen und das Heimtrikot erhältlich waren. Kessel lobt Gastgeber und Organisation Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel zog nach den ersten beiden Testspielen in der Region ein positives Fazit. „Wir möchten uns bei den Freie Turnern und beim FC Schwülper für die Möglichkeit bedanken, unseren Fans ganz nah zu sein und den Beginn in die Sommervorbereitung gemeinsam zu gestalten. Beide Spiele waren top organisiert, haben Spaß gemacht und lieferten Momente des Zusammenseins.“