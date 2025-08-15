 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Torfestival und Auswärtssiege – Der 3. Spieltag

Kreisliga
TV Dinklage II
VfL Oythe II
RW Damme II
TuS Neuenki.

Der 3. Spieltag der Kreisliga Vechta hatte es in sich: packende Duelle, viele Tore und einige überraschende Auswärtssiege.

Vörden und Mühlen II teilen die Punkte

Mi., 13.08.2025, 19:30 Uhr
BS Vörden
BS VördenBS Vörden
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen II
1
1
Abpfiff
Spieltext BS Vörden - GW Mühlen II

In einer umkämpften Partie trennten sich BS Vörden und Grün-Weiß Mühlen II 1:1. Rolfsen brachte die Hausherren in der 40. Minute in Führung, doch Rolfes glich in der 76. Minute für die Gäste aus. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken und mussten sich am Ende mit einem Zähler zufriedengeben.

Varenesch siegt knapp in Vechta

Mi., 13.08.2025, 19:30 Uhr
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta II
1. FC Varenesch 1972
1. FC Varenesch 1972Varenesch
2
3
Abpfiff
Spieltext SFN Vechta II - Varenesch

Der 1. FC Varenesch setzte sich bei SFN Vechta II mit 3:2 durch. Früh sorgten Engelmann (9.) und Fuchs (12.) für eine 2:0-Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Borghol per Foulelfmeter (23.) stellte Fuchs in der 49. Minute den alten Abstand wieder her. Borghol traf erneut vom Punkt (54.) und machte es spannend, doch Varenesch brachte den Sieg über die Zeit.

Ostendorf-Show in Lüsche

Mi., 13.08.2025, 19:30 Uhr
SV Blau Weiß Lüsche
SV Blau Weiß LüscheBW Lüsche
TuS Neuenkirchen
TuS NeuenkirchenTuS Neuenki.
5
3
Abpfiff
Spieltext BW Lüsche - TuS Neuenki.

SV Blau Weiß Lüsche gewann ein torreiches Duell gegen TuS Neuenkirchen mit 5:3 – allen voran dank Ostendorf, der unglaubliche fünf Treffer erzielte (12., 36., 41., 85., 90.+7). Für die Gäste trafen Meiners (14.), Middendorf (24.) und Yildiz (69.).

Oythe II mit klarem Auswärtssieg

Mi., 13.08.2025, 19:30 Uhr
SV Asyaspor Vechta
SV Asyaspor VechtaAsyaspor Ve.
VfL Oythe
VfL OytheVfL Oythe II
0
5
Abpfiff
Spieltext Asyaspor Ve. - VfL Oythe II

Beim 5:0 von VfL Oythe II bei SV Asyaspor Vechta glänzte Aissa mit einem Dreierpack (14., 34., 61.). Ismail (52.) und Suffner (88.) sorgten für die weiteren Treffer.

Dinklage II dreht nach Holdorfer Aufholjagd auf

Mi., 13.08.2025, 19:30 Uhr
SV Holdorf
SV HoldorfSV Holdorf II
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage II
2
7
Abpfiff
Spieltext SV Holdorf II - TV Dinklage II

TV Dinklage II siegte bei SV Holdorf II deutlich mit 7:2. Nach der 3:0-Führung durch Bein (27.) und Rohe (45., 46.) verkürzte Holdorf durch Skrzeba (58.) und Ahrling (66.) auf 2:3. Doch innerhalb von sieben Minuten sorgten Fangmann (74., 81.), Bokern (78.) und Brune (80.) für den klaren Endstand.

Falke Steinfeld gewinnt in Damme

Mi., 13.08.2025, 19:30 Uhr
RW Damme
RW DammeRW Damme II
SV Falke Steinfeld
SV Falke SteinfeldSV Steinfeld
2
5
Abpfiff
Spieltext RW Damme II - SV Steinfeld

SV Falke Steinfeld setzte sich bei RW Damme II mit 5:2 durch. Magouhi eröffnete mit einem Doppelpack (3., 9.), Strel verkürzte (11.), ehe erneut Magouhi (54.) traf. Neu brachte Damme mit dem 2:3 zurück ins Spiel, doch Ablak (76., 90.+7) machte den Auswärtserfolg perfekt.

Kroge-Ehrendorf mit Auswärtserfolg in Brockdorf

Mi., 13.08.2025, 20:00 Uhr
SV Grün-Weiß Brockdorf
SV Grün-Weiß BrockdorfBrockdorf II
SV Schwarz-Weiß Kroge-Ehrendorf 1947
SV Schwarz-Weiß Kroge-Ehrendorf 1947Kroge-Ehren.
0
1
Abpfiff
Spieltext Brockdorf II - Kroge-Ehren.

In einem defensiv geprägten Spiel gewann SV SW Kroge-Ehrendorf bei GW Brockdorf II mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Kolbeck in der 77. Minute.

