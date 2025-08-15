Torfestival und Auswärtssiege – Der 3. Spieltag

– Foto: Marcel Eichholz

Der 3. Spieltag der Kreisliga Vechta hatte es in sich: packende Duelle, viele Tore und einige überraschende Auswärtssiege.

Vörden und Mühlen II teilen die Punkte

Spieltext BS Vörden - GW Mühlen II In einer umkämpften Partie trennten sich BS Vörden und Grün-Weiß Mühlen II 1:1. Rolfsen brachte die Hausherren in der 40. Minute in Führung, doch Rolfes glich in der 76. Minute für die Gäste aus. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken und mussten sich am Ende mit einem Zähler zufriedengeben.

Varenesch siegt knapp in Vechta

Spieltext SFN Vechta II - Varenesch Der 1. FC Varenesch setzte sich bei SFN Vechta II mit 3:2 durch. Früh sorgten Engelmann (9.) und Fuchs (12.) für eine 2:0-Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Borghol per Foulelfmeter (23.) stellte Fuchs in der 49. Minute den alten Abstand wieder her. Borghol traf erneut vom Punkt (54.) und machte es spannend, doch Varenesch brachte den Sieg über die Zeit. Ostendorf-Show in Lüsche

Spieltext BW Lüsche - TuS Neuenki. SV Blau Weiß Lüsche gewann ein torreiches Duell gegen TuS Neuenkirchen mit 5:3 – allen voran dank Ostendorf, der unglaubliche fünf Treffer erzielte (12., 36., 41., 85., 90.+7). Für die Gäste trafen Meiners (14.), Middendorf (24.) und Yildiz (69.). Oythe II mit klarem Auswärtssieg

Spieltext Asyaspor Ve. - VfL Oythe II Beim 5:0 von VfL Oythe II bei SV Asyaspor Vechta glänzte Aissa mit einem Dreierpack (14., 34., 61.). Ismail (52.) und Suffner (88.) sorgten für die weiteren Treffer. Dinklage II dreht nach Holdorfer Aufholjagd auf

Spieltext SV Holdorf II - TV Dinklage II TV Dinklage II siegte bei SV Holdorf II deutlich mit 7:2. Nach der 3:0-Führung durch Bein (27.) und Rohe (45., 46.) verkürzte Holdorf durch Skrzeba (58.) und Ahrling (66.) auf 2:3. Doch innerhalb von sieben Minuten sorgten Fangmann (74., 81.), Bokern (78.) und Brune (80.) für den klaren Endstand. Falke Steinfeld gewinnt in Damme

Spieltext RW Damme II - SV Steinfeld SV Falke Steinfeld setzte sich bei RW Damme II mit 5:2 durch. Magouhi eröffnete mit einem Doppelpack (3., 9.), Strel verkürzte (11.), ehe erneut Magouhi (54.) traf. Neu brachte Damme mit dem 2:3 zurück ins Spiel, doch Ablak (76., 90.+7) machte den Auswärtserfolg perfekt. Kroge-Ehrendorf mit Auswärtserfolg in Brockdorf