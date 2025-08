Torfestival, Überraschungen und eine Ansage – 1. Spieltag in Helmstedt

Die neue Saison der Kreisliga Helmstedt 2025/26 hat begonnen – und gleich der erste Spieltag brachte reichlich Gesprächsstoff. Fünf Partien standen auf dem Plan, wobei nicht alle Begegnungen ausgetragen wurden. Trotzdem zeigte sich schon jetzt: Einige Favoriten sind in Form, während andere Teams noch Luft nach oben haben. Hier ein Überblick über die bereits absolvierten Spiele.

Die Spiele im Überblick

FC Nordkreis 2010 – FSV Schöningen II 1:1 (1:0)

Die Punkteteilung in Nordkreis war ein Duell auf Augenhöhe. Die Hausherren gingen kurz vor dem Pausenpfiff durch Hock (45.) in Führung. Doch Schöningen II, Aufsteiger aus der 1. Kreisklasse, bewies Moral und glich in der 81. Minute durch Ritter aus. Für beide Teams ein solider Start, wobei sich der FC Nordkreis nach der Führung sicher mehr erhofft hatte.