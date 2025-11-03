Torfestival ohne Sieger – Berzbuir und CSV Düren II trennen sich 6:6

Ein Spiel, das in die Kategorie „Spektakel“ fällt, lieferten sich der FC Bergwacht Berzbuir und der CSV Düren II am Wochenende in der Kreisliga C2 Düren. Nach 90 intensiven Minuten und zwölf Treffern stand ein 6:6-Unentschieden – das torreichste Remis des Spieltags.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: Marotta traf bereits in der 5. Minute zur Führung und legte neun Minuten später zum 2:0 nach. Doch die Gäste aus Düren zeigten eine starke Reaktion. Innerhalb von nur sieben Minuten drehte der CSV durch Treffer von Gerz (20.), Kosmann (23.) und erneut Gerz (27.) die Partie komplett. Kurz vor der Pause erhöhte Henschel (38.) sogar auf 2:4.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel turbulent. Marotta verkürzte zunächst (56.), doch im direkten Gegenzug stellte Gerz mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wieder her. Henschel (58.) machte das halbe Dutzend für den CSV voll. Doch die Hausherren gaben sich nicht geschlagen. Marotta verwandelte zunächst einen Foulelfmeter (72.) zum 4:6, ehe er in der 81. Minute erneut vom Punkt antrat, doch diesmal scheiterte – Keeper Tonn parierte stark. Trotzdem blieb Berzbuir dran: Marotta traf kurz darauf zum 5:6 und in der Nachspielzeit sorgte Hammoudeh (90.+3) für den viel umjubelten Ausgleich.