Torfestival mit verdientem Jorker Sieg 1. Kreisdklasse: Patrick Hanke gelingt Dreierpack - Jork verlässt Abstiegsrang von Michael Brunsch · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Drei Treffer beim wichtigen Sieg über A/O: Patrick Hanke. – Foto: Michael Brunsch

Seit dem 7. September 2025 hatte der TuS Jork kein Punktspiel mehr gewonnen. Jetzt folgte im direkten Abstiegsduell gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf ein 5:4-Erfolg. Am Ende taten sich die Altländer schwerer, als nötig.

Der TuS Jork wich auf den Kunstrasenplatz nach Estebrügge aus, da sich der Jorker Rasen in keinem guten Zustand befindet. Schon früh sorgte Patrick Hanke für das 1:0. "Wir hatten gefühlt über 90 % Ballbesitz und einige gute Gelegenheiten", sagte TuS-Trainer Max Frank. Gero Cordes scheiterte kurz darauf mit einem Kopfball an der Latte. Doch die Ahlerstedter glichen plötzlich durch Simon Laß aus. Ein Abschlag von A/O-Keeper Marcel Schroten wurde immer länger. "Sehr schmeichelhaft für die Gäste", so Frank. Nach einem schönen Steckpass von Nico Reincke sorgte Patrick Hanke für die Jorker Pausenführung. Bis zur 63. Minute schraubten die Gastgeber das Ergebnis auf 4:1 und schienen alles im Griff zu haben. Patrick Hanke mit einem Dreierpack, einmal davon nach einer Ecke per Hacke und Winterneuzugang und Rückkehrer zugleich, Nico Reincke, erzielten die Treffer. Schienenspieler Tom Hardorp bereitete zweimal stark vor. Altländer verlieren den Faden