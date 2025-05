Torfestival mit knappem Happy-End!

In einem intensiven Spiel ging unsere Mannschaft gleich mit dem ersten Torschuss durch Pajtim Lutfiu mit 1:0 in Führung. Anschließend hatte man noch innerhalb der ersten zehn Minuten Chancen, die Führung auszubauen, stattdessen kassierte man nach einem Eckball das 1:1. Im weiteren Verlauf von Durchgang eins spielte man sehr starken Kombinationsfußball, auch wenn die Gäste früh anliefen. Weitere Torchancen stellten sich ein, doch man traf nur den Querbalken oder scheiterte am Gästekeeper. Völlig verdient machte Till Siekmann dann aber doch noch das 2:1 vor der Pause. Nach dem Wechsel dasselbe Bild, denn es wurde nur vor dem Gästetor gefährlich. Chance um Chance konnte man aber nicht nutzen. Erst das 3:1 durch Alex Poferls herrlich platzierten Schuss ins lange Eck brachte die nötige Erleichterung. Weitere Chancen zum 4:1 ließ man allerdings ungenutzt und so wurde es doch noch einmal spannend. Dem 3:2 von Sven Peichl in der 84.Minute folgte eine völlig verrückte Schlussphase, in der es hin und her ging und jeder Schuss ein Treffer war. Zum Glück konnte man jedes Mal auf den alten 2-Tore-Vorsprung stellen und musste nicht den Ausgleich hinnehmen. So beendete Schiedsrichter Häußler das Spiel nach knapp 95 Minuten und der zwar hochverdiente, aber am Ende sehr knappe Sieg, war unter Dach und Fach.