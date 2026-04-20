Torfestival in Upo: SV Illschwang gewinnt spektakulär mit 5:3

Ein Spiel, das wohl keiner der rund zahlreich erschienenen Zuschauer so schnell vergessen wird: Acht Tore, drei Freistoßtreffer in der ersten Halbzeit, ein verschossener Elfmeter und ein dramatisches Finale – die Partie zwischen der SG Ursulapoppenricht/Gebenbach II und dem SV Illschwang hatte alles zu bieten, was das Fußballherz begehrt.

Die Gäste aus Illschwang erwischten den besseren Start. Mit frühem Anlaufen setzten sie die Heimelf unter Druck und zwangen diese immer wieder zu langen Bällen auf Angreifer Vogel. Illschwang hatte mehr Ballbesitz und bestimmte zunächst das Spielgeschehen. Doch die erste echte Chance nutzten die Hausherren eiskalt: Körmer wurde in der 21. Minute stark über die rechte Seite geschickt und verwandelte zur 1:0-Führung für die SG.

Bei überwiegend regnerischem und wechselhaftem Wetter pfiff Schiedsrichter Matthias Kaiser die Begegnung um 15:15 Uhr an. Bereits im Vorfeld war klar, dass für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand: Während die Hausherren ihre letzte Chance im Aufstiegsrennen wahren wollten, ging es für den SV Illschwang darum, den Anschluss an Tabellenführer Weiherhammer nicht zu verlieren.

Die Partie blieb intensiv und kampfbetont, beide Teams agierten giftig in den Zweikämpfen. Schiedsrichter Kaiser hatte alle Hände voll zu tun, behielt jedoch mit einer konsequenten Linie die Kontrolle. Nach Gelben Karten für Bayer (28.) und Hanauer (32.) bekam Illschwang in der 33. Minute einen Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen. Johannes Rösch trat an und verwandelte zum verdienten 1:1-Ausgleich.

Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. In der 43. Minute stellte Martin Kügler mit einem sehenswerten Freistoß aus etwas größerer Distanz die Führung wieder her – 2:1.

Damit aber nicht genug: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bekam auch Illschwang nochmals einen Freistoß an der Strafraumkante zugesprochen. Tommi Süß ließ sich nicht zweimal bitten und zirkelte den Ball in der 48. Minute über die Mauer zum 2:2-Ausgleich ins Netz. Drei Freistoßtore in einer Halbzeit – ein eher seltenes Bild.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften hatten Chancen, das Spiel erneut auf ihre Seite zu ziehen. Mit zunehmender Spieldauer gewann der SV Illschwang jedoch wieder mehr Kontrolle und drängte auf die Führung.

Diese fiel schließlich in der 73. Minute: Nach einem unübersichtlichen Getümmel im Strafraum brachte Timo Bayer irgendwie noch die Fußspitze an den Ball, der schließlich zum 2:3 über die Linie trudelte.

Illschwang blieb dran und hätte wenig später für die Vorentscheidung sorgen können, doch gleich zweimal verhinderte das Aluminium den nächsten Treffer.

In der 84. Minute war es dann soweit: Thilo Utz wurde über die linke Seite stark in Szene gesetzt und blieb vor dem Tor eiskalt – 2:4 für den SV Illschwang. Doch wer dachte, das Spiel sei entschieden, sah sich getäuscht.

Die SG Ursulapoppenricht/Gebenbach II bäumte sich noch einmal auf und verkürzte nur eine Minute später durch Paul Sammet auf 3:4 (85.). Die Schlussphase wurde nun zur Nervenschlacht.

In der 90. Minute bot sich den Hausherren dann die große Chance zum Ausgleich: Elfmeter. Doch der Schütze setzte den Ball am linken Pfosten vorbei – die große Möglichkeit zum 4:4 war vergeben.

In der langen Nachspielzeit setzte Illschwang schließlich den Schlusspunkt: Nach einem Konter erzielten die Gäste in der 96. Minute das 3:5 und machten damit endgültig den Deckel drauf.

Am Ende steht ein verdienter, aber hart erkämpfter Auswärtssieg für den SV Illschwang, der damit weiter im Titelrennen bleibt. Die TSG Weiherhammer erfüllte parallel ihre Pflichtaufgabe und bleibt Tabellenführer, während Illschwang weiterhin nur einen Punkt dahinter lauert. Auch Sorghof und Kaltenbrunn bleiben in Schlagdistanz.

Für die SG Ursulapoppenricht/Gebenbach II hingegen dürfte sich mit dieser Niederlage die Hoffnung auf den Aufstieg erledigt haben. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf die Spitze nun neun Punkte.

Der SV Illschwang muss nun kommende Woche gegen den Tabellenvierten FC Kaltenbrunn erneut liefern, um das Titelrennen weiter offen zu halten.