Der 16. Spieltag bot erneut eine Mischung aus klaren Favoritensiegen, überraschenden Punktverlusten und wichtigen Erfolgen im Tabellenkeller. Besonders im Kampf um die Aufstiegsplätze bleibt es spannend, während sich der Abstiegskampf weiter zuspitzt. Hier die ausführliche Zusammenfassung aller acht Partien – jeweils in vier Sätzen – mit Blick auf die aktuelle Tabellensituation.

In einem torreichen Spektakel setzte sich der Tabellendritte VfL Stenum mit 7:3 gegen den FC Hude durch. Stenum bleibt damit mit 35 Punkten oben dran und hält Anschluss an die Aufstiegsränge. Hude fällt durch die Niederlage weiter in die Abstiegsregionen und steht mit 11 Punkten nur knapp vor den direkten Absteigern. Trotz dreier eigener Treffer offenbarte Hude erneut große Probleme in der Defensive.

SV Tur Abdin rehabilitierte sich für die letzten Rückschläge und feierte einen klaren 4:1-Heimsieg. Damit festigt die Mannschaft Tabellenplatz 6 und bleibt in Reichweite der oberen Tabellenhälfte. Wardenburg dagegen steht mit nur 12 Punkten weiterhin tief im Tabellenkeller und verpasst erneut wichtige Zähler. Die Gastgeber dominierten die Partie vor allem durch starkes Pressing und schnelles Umschaltspiel.

Der Tabellenletzte TSV Abbehausen kassierte die nächste deutliche Niederlage und bleibt mit erst drei Punkten abgeschlagen am Tabellenende. TuS Obenstrohe feiert hingegen einen wichtigen Auswärtssieg, der sie auf 15 Punkte bringt und im Rennen um den Klassenerhalt hält. Abbehausen zeigte zwar Bemühungen, doch die Offensivkraft bleibt weiterhin ein Problem. Für Obenstrohe ist der Sieg ein psychologischer Befreiungsschlag.

In einem hochklassigen Spitzenspiel trennten sich GVO Oldenburg und Frisia Wilhelmshaven spektakulär 4:4. GVO behauptet damit Rang 2, verpasst aber die Chance, den Rückstand auf Wildeshausen weiter zu verkürzen. Frisia bleibt mit 31 Punkten Fünfter und hält Anschluss an die Spitzengruppe. Das Spiel bot alles: Offensivdrang, Führungswechsel und ein gerechtes Remis.

Der FC Rastede erkämpfte sich einen wichtigen Heimsieg und verbessert sich damit auf 18 Punkte. In einem intensiven Spiel zeigte Rastede eine stabile Offensivleistung, die letztlich den Unterschied machte. Nordenham verpasst es, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern, steht aber mit 22 Punkten weiterhin solide im Mittelfeld. Die Gäste boten lange Paroli, mussten sich aber in den entscheidenden Momenten geschlagen geben.

Der Spitzenreiter VfL Wildeshausen bestätigte erneut seine beeindruckende Form und gewann auch in Heidmühle souverän mit 4:2. Wildeshausen bleibt damit unangefochten Tabellenführer mit 40 Punkten und einem komfortablen Vorsprung. Heidmühle fällt nach der Niederlage auf Rang 7 zurück und verpasst es, näher an die Top-5 heranzurücken. Der VfL überzeugte besonders durch seine enorme Effizienz im Angriff.