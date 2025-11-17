 2025-10-30T14:25:35.653Z

Torfestival in Stenum – Spektakuläres Remis bei GVO und WSC FRISIA

Bittere Niederlage für TV Jahn Delmenhorst

Der 16. Spieltag bot erneut eine Mischung aus klaren Favoritensiegen, überraschenden Punktverlusten und wichtigen Erfolgen im Tabellenkeller. Besonders im Kampf um die Aufstiegsplätze bleibt es spannend, während sich der Abstiegskampf weiter zuspitzt. Hier die ausführliche Zusammenfassung aller acht Partien – jeweils in vier Sätzen – mit Blick auf die aktuelle Tabellensituation.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
SV Tur Abdin Delmenhorst
SV Tur Abdin DelmenhorstSV Tur Abdin
VfR Wardenburg
VfR WardenburgVfR Wardenb.
4
1
Abpfiff

SV Tur Abdin rehabilitierte sich für die letzten Rückschläge und feierte einen klaren 4:1-Heimsieg. Damit festigt die Mannschaft Tabellenplatz 6 und bleibt in Reichweite der oberen Tabellenhälfte. Wardenburg dagegen steht mit nur 12 Punkten weiterhin tief im Tabellenkeller und verpasst erneut wichtige Zähler. Die Gastgeber dominierten die Partie vor allem durch starkes Pressing und schnelles Umschaltspiel.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
VfL Stenum
VfL StenumVfL Stenum
FC Hude
FC HudeFC Hude
7
3
Abpfiff

In einem torreichen Spektakel setzte sich der Tabellendritte VfL Stenum mit 7:3 gegen den FC Hude durch. Stenum bleibt damit mit 35 Punkten oben dran und hält Anschluss an die Aufstiegsränge. Hude fällt durch die Niederlage weiter in die Abstiegsregionen und steht mit 11 Punkten nur knapp vor den direkten Absteigern. Trotz dreier eigener Treffer offenbarte Hude erneut große Probleme in der Defensive.

So., 16.11.2025, 16:00 Uhr
GVO Oldenburg
GVO OldenburgGVO Oldenb.
Wilhelmshavener SC Frisia
Wilhelmshavener SC FrisiaWSC Frisia
4
4
Abpfiff

In einem hochklassigen Spitzenspiel trennten sich GVO Oldenburg und Frisia Wilhelmshaven spektakulär 4:4. GVO behauptet damit Rang 2, verpasst aber die Chance, den Rückstand auf Wildeshausen weiter zu verkürzen. Frisia bleibt mit 31 Punkten Fünfter und hält Anschluss an die Spitzengruppe. Das Spiel bot alles: Offensivdrang, Führungswechsel und ein gerechtes Remis.

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
TSV Abbehausen
TSV AbbehausenTSV Abbeh.
TuS Obenstrohe
TuS ObenstroheTuS Obenstr.
0
3
Abpfiff

Der Tabellenletzte TSV Abbehausen kassierte die nächste deutliche Niederlage und bleibt mit erst drei Punkten abgeschlagen am Tabellenende. TuS Obenstrohe feiert hingegen einen wichtigen Auswärtssieg, der sie auf 15 Punkte bringt und im Rennen um den Klassenerhalt hält. Abbehausen zeigte zwar Bemühungen, doch die Offensivkraft bleibt weiterhin ein Problem. Für Obenstrohe ist der Sieg ein psychologischer Befreiungsschlag.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
FC Rastede
FC RastedeFC Rastede
1. FC Nordenham
1. FC NordenhamFC Nordenham
4
2
Abpfiff

Der FC Rastede erkämpfte sich einen wichtigen Heimsieg und verbessert sich damit auf 18 Punkte. In einem intensiven Spiel zeigte Rastede eine stabile Offensivleistung, die letztlich den Unterschied machte. Nordenham verpasst es, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern, steht aber mit 22 Punkten weiterhin solide im Mittelfeld. Die Gäste boten lange Paroli, mussten sich aber in den entscheidenden Momenten geschlagen geben.

Fr., 14.11.2025, 20:15 Uhr
Heidmühler FC
Heidmühler FCHeidmühl. FC
VfL Wildeshausen
VfL WildeshausenVfL Wildeshausen
2
4
Abpfiff

Der Spitzenreiter VfL Wildeshausen bestätigte erneut seine beeindruckende Form und gewann auch in Heidmühle souverän mit 4:2. Wildeshausen bleibt damit unangefochten Tabellenführer mit 40 Punkten und einem komfortablen Vorsprung. Heidmühle fällt nach der Niederlage auf Rang 7 zurück und verpasst es, näher an die Top-5 heranzurücken. Der VfL überzeugte besonders durch seine enorme Effizienz im Angriff.

Fr., 14.11.2025, 19:45 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb. II
TV Jahn Delmenhorst
TV Jahn DelmenhorstTV Jahn
6
0
Abpfiff

Der VfL Oldenburg II setzte ein Ausrufezeichen und verpasste dem direkten Konkurrenten TV Jahn Delmenhorst eine herbe 0:6-Klatsche. Für die Oldenburger war es ein enorm wichtiger Sieg, da sie sich damit im Tabellenmittelfeld auf Rang 10 stabilisieren. TV Jahn rutscht nach dieser Pleite tiefer in den Abstiegskampf und steht nun mit nur 13 Punkten auf Platz 12. Die Dominanz des VfL II war über 90 Minuten erdrückend und lässt für Jahn einige Alarmglocken schrillen.

