Torfestival in Steinbach

Mit dem Ziel, die eigene Formkurve zu korrigieren, ging es für den FC Welzheim 06 I vergangenen Sonntag nach Steinbach.

Obwohl man sich im Vorfeld viel vorgenommen hatte, brauchte es erst einen Pfostentreffer der Hausherren, bis der Favorit aus Welzheim in die Partie fand. Das 0:1 durch Solakovic, der per Heber nach Vorarbeit von Österreicher traf (20.), beendete eine Phase schlampig zu Ende gebrachter Angriffe nur für einen kurzen Moment. Bis zum Halbzeitpfiff blieb das Spiel der Gäste durch Ungenauigkeiten in der Offensive und ungewohnt schwaches Defensivverhalten gekennzeichnet. Auch der Start in Hälfte 2 ließ zu wünschen übrig, denn nach 50 Spielminuten glich der Gastgeber zum 1:1 aus. Doch erneut verhalf eine Offensivaktion der Hausherren den Gästen dazu, das eigene Spiel anzukurbeln und nur 5 Minuten nach dem Ausgleich brachte Benic den Favorit wieder in Front. Von nun an übernahmen die Welzheimer vollends die Spielkontrolle, starteten Angriffe im Minutentakt und konnten durch Joker Nübel in Minute 76 das 1:3 erzielen. Gebrochene Steinbacher mussten in der Folge noch einen Traumfreistoß von Dyrska zum 1:4 (85.), einen erneuten Solakovic-Treffer zum 1:5 (88.) und das zweite Tor von Einwechselmann Nübel zum 1:6 Endstand (90.) über sich ergehen lassen, bevor der Unparteiische das Spiel beendete.