 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Torfestival in Schwabhausen endet ohne Sieger

Röhrmoos ringt Bergkirchen in packendem Finish nieder

von Helmut Kampa · Heute, 19:46 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Bopfinger

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse 1
Erdweg
Hilgertshaus
Bergkirchen
Petershausen

Spannung und Tore satt

Der Freitagabend brachte gleich Dramatik: Vor nur 50 Zuschauern gelang der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos mit einem späten Treffer von Maximilian Schütz (83.) ein 3:2 gegen den TSV Bergkirchen. Zuvor hatten Kutscherauer (6.) und Hartdegen (60.) die Gastgeber jubeln lassen, während Sturm (23.) und Schlegel (68.) für Bergkirchen trafen.

Am Sonntag folgte ein wahres Spektakel in Schwabhausen: Schon nach sechs Minuten stand es 1:2, ehe sich ein torreiches Wechselbad der Gefühle entwickelte. Leo Schüler avancierte mit zwei Treffern (23., 90.) zum Helden beim 4:4 gegen den TSV Indersdorf. Auch Max Blank traf per Elfmeter (79.), während Indersdorf durch Elstner (5., 6.), Truntschka (34.) und Johannes Karl (66.) in Führung gegangen war. In der Nachspielzeit sah Jonas Scherer noch Gelb-Rot.

Erdweg schien gegen Odelzhausen schnell auf Kurs, als Trinkl (14.) und Göttler (17.) früh trafen. Doch Karlstetter (21.) und Platonov (90.) retteten den Gästen ein spätes 2:2.

Tabellenkampf spitzt sich zu

Petershausen überrollte Niederroth mit 5:2 und lieferte eine furiose erste Hälfte. Spielberger (2., 45.) glänzte als Doppeltorschütze, unterstützt von Ziller (34.), Hefele (42.) und Leyerer (67.). Niederroth antwortete durch Velic (45.) und Gottschalk (62., per Elfmeter), der in der 90. Minute noch Rot sah.

Günding untermauerte seine Spitzenposition mit einem 3:1 in Ampermoching. Nach dem Ausgleich durch Demir (42., Foulelfmeter) sorgten Rusp (45., Foulelfmeter) und Popovic (90.) für die Entscheidung.

Haimhausen musste sich dem knappen 0:1 von A.E. Galan Dachau beugen, während Tandern und Hilgertshausen sich vor 475 Zuschauern torlos trennten.

Gestern, 14:30 Uhr
TSV 1929 Schwabhausen
TSV 1929 SchwabhausenSchwabhaus.
TSV Indersdorf
TSV IndersdorfIndersdorf
4
4

Gestern, 14:30 Uhr
SpVgg Erdweg
SpVgg ErdwegErdweg
SV Odelzhausen
SV OdelzhausenOdelzhausen
2
2
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SV Petershausen
SV PetershausenPetershausen
SV Niederroth
SV NiederrothNiederroth
5
2
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SV Ampermoching
SV AmpermochingAmpermoching
SV Günding
SV GündingGünding
1
3
Abpfiff

Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos
SpVgg Röhrmoos-GroßinzemoosRöhrmoos
TSV Bergkirchen
TSV BergkirchenBergkirchen
3
2
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SV Haimhausen
SV HaimhausenHaimhausen
A.E. Galan Dachau
A.E. Galan DachauAEG Dachau
0
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Tandern
FC TandernFC Tandern
TSV Hilgertshausen
TSV HilgertshausenHilgertshaus
0
0

Resümee zur Tabellensituation

SV Günding bleibt souveräner Tabellenführer und steuert klar auf den direkten Aufstieg zu. Niederroth muss nach der Niederlage in Petershausen um die Relegation bangen, während die Verfolgergruppe aus Hilgertshausen, Indersdorf und Ampermoching eng beieinander liegt. Unten kämpfen Tandern, Odelzhausen und Röhrmoos verbissen gegen den Abstieg, während Galan Dachau ein wichtiges Lebenszeichen sendet.

Anmerkungen

Wertung gemäß Direkter Vergleich (wird ab Saisonmitte berücksichtigt)