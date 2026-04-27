Torfestival in Schwabhausen endet ohne Sieger

– Foto: Christian Bopfinger

Spannung und Tore satt

Der Freitagabend brachte gleich Dramatik: Vor nur 50 Zuschauern gelang der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos mit einem späten Treffer von Maximilian Schütz (83.) ein 3:2 gegen den TSV Bergkirchen. Zuvor hatten Kutscherauer (6.) und Hartdegen (60.) die Gastgeber jubeln lassen, während Sturm (23.) und Schlegel (68.) für Bergkirchen trafen.

Am Sonntag folgte ein wahres Spektakel in Schwabhausen: Schon nach sechs Minuten stand es 1:2, ehe sich ein torreiches Wechselbad der Gefühle entwickelte. Leo Schüler avancierte mit zwei Treffern (23., 90.) zum Helden beim 4:4 gegen den TSV Indersdorf. Auch Max Blank traf per Elfmeter (79.), während Indersdorf durch Elstner (5., 6.), Truntschka (34.) und Johannes Karl (66.) in Führung gegangen war. In der Nachspielzeit sah Jonas Scherer noch Gelb-Rot.

Erdweg schien gegen Odelzhausen schnell auf Kurs, als Trinkl (14.) und Göttler (17.) früh trafen. Doch Karlstetter (21.) und Platonov (90.) retteten den Gästen ein spätes 2:2.

Tabellenkampf spitzt sich zu

Petershausen überrollte Niederroth mit 5:2 und lieferte eine furiose erste Hälfte. Spielberger (2., 45.) glänzte als Doppeltorschütze, unterstützt von Ziller (34.), Hefele (42.) und Leyerer (67.). Niederroth antwortete durch Velic (45.) und Gottschalk (62., per Elfmeter), der in der 90. Minute noch Rot sah.

Günding untermauerte seine Spitzenposition mit einem 3:1 in Ampermoching. Nach dem Ausgleich durch Demir (42., Foulelfmeter) sorgten Rusp (45., Foulelfmeter) und Popovic (90.) für die Entscheidung.

Haimhausen musste sich dem knappen 0:1 von A.E. Galan Dachau beugen, während Tandern und Hilgertshausen sich vor 475 Zuschauern torlos trennten.