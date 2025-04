Torfestival in Schechen: SpVgg Attenkirchen triumphiert

Im Duell mit dem SV Schechen trumpfte die SpVgg Attenkirchen richtig auf. Den Spielerinnen gelang in der Bezirksliga ein 9:1-Kantersieg.

Mit einem beeindruckenden 9:1 (3:0)-Kantersieg beim Tabellenletzten SV Schechen unterstreichen die Attenkirchenerinnen in der Bezirksliga ihre aufsteigende Form. Dabei sei der taktische Plan von SpVgg-Trainer Christian Hobmeier von Beginn an perfekt aufgegangen.

Trotzdem legten die Gäste mit dem Wiederanpfiff spielerisch noch einmal eine Schippe drauf und ließen daraufhin sowohl Ball als auch Gegner laufen. Die Folge: Gleich sechs weitere Buden für die SpVgg, wobei sich nach Rieder (58./Foulelfmeter, 71.) auch Sophie Sachsenhauser (63.), Alexandra Kiermeier (68.) und Lilian Möhring (83.) in die Torschützenliste eintrugen. Zudem versenkte der SVS das Leder zum 0:8 im eigenen Kasten (78.), ehe Emma Leissner doch noch der Ehrentreffer gelang (90.).

Durch das hohe Pressing kamen die Gastgeberinnen in Halbzeit eins fast überhaupt nicht über die Mittellinie hinaus. Und nach einem Steckpass, den Eva Lachner souverän zur frühen 1:0-Führung verwertete (15.), einem direkten Eckentor von Verena Kiermeier (20.) sowie einem Alleingang von Nina Rieder (32.) war die Vorentscheidung bereits früh gefallen. 3:0 stand es aus Sicht der SpVgg zur Halbzeit.

„Wir haben diesmal den nächsten wichtigen Schritt gemacht“, freut sich Hobmeier über den mehr als überzeugenden Sieg. Den Blick richtet der Übungsleiter nun aber auf das kommende Heimspiel an diesem Freitag (19.30 Uhr). Unter dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ hofft er gegen den derzeit achtplatzierten SV 1966 Kay dann auf den dritten Sieg in Serie. Die SpVgg Attenkirchen belegt mit 29 Zählern aktuell den fünften Platz in der Bezirksliga – punktgleich mit dem Vierten.