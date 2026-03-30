Torfestival in Rettenbach!

Außenspieler Morar G. sorgt für Unruhe, Spatz schaut begeistert zu. – Foto: Hirsch P.

Beim 10:0 Heimerfolg gegen die zweite Mannschaft des TSV Burgau, trugen sich sieben (!) verschiedene Torschützen in die Torschützenliste ein. Den Grundstein für diesen Kantersieg legten Schirmer, Brenner und Spatz, die bereits nach etwas mehr als 15 Minuten eine sehr beruhigende drei Tore Führung herausschossen. Zehn Minuten später gelang Brenner sein zweites Tor - 4:0. Die letzten 15 Minuten vor der Halbzeit wurden die Hausherren aber fahrlässig und spielten nicht mehr konsequent ihren Fußball weiter, was Burgau einlud das 1:4 herzustellen, doch der fahrlässige Abschluss, gar mit der Hacke gespielt, war für Bernert kein Problem.

Im zweiten Abschnitt fielen die Tore dann wie reife Früchte. Spatz, Klassen, Morar R., Labudiak, Brenner und Ebersbach stellten den Endstand von 10:0 her. Da die SG Röfingen ihr Spitzenspiel mit 0:1 gegen die SG Freihalden verlor und Bubesheim II zeitgleich in Reisensburg gewinnen konnte ist die Zweitvetretung nun ärgster Verfolger des FCR. Acht Punkte - aber ein Spiel weniger - trennen den ersten vom zweiten. Freihalden und Röfingen mit jeweils 27 Punkten rangieren auf den Plätzen drei und vier, wobei Röfingen mit einem Spiel im Hintertreffen ist!