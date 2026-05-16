Torfestival in Regensdorf, Einsiedler Sorgen und Traumtor in Urdorf 2. Liga, Gruppe 1: 21. Runde von Christian Mathea · Heute, 20:33 Uhr · 0 Leser

Regensdorf im Abschluss - am Ende resultierte ein 4:4-Unentschieden gegen Wollishofen. – Foto: Christian Mathea

Während die Super League ihre Saison an diesem Wochenende abschliesst, nimmt die 2. Liga Fahrt auf und absolvierte den 21. Spieltag. Dabei kam es zu folgenden Resultaten: Regensdorf und Wollishofen trennen sich 4:4, Einsiedeln unterliegt Adliswil 2:4 und Urdorf spielt gegen Wädenswil 2:2-Unentschieden.

Gelb-Rot als Knackpunkt

Die 2:8‑Klatsche gegen Leader Oetwil steckte dem FC Einsiedeln noch in den Knochen, und mit dem FC Adliswil wartete ausgerechnet die formstärkste Mannschaft der Liga auf dem Rappenmöösli – ein Team, das seine Siege derzeit sammelt wie Kinder ihre Panini‑Bilder. Der Start verlief entsprechend. Bereits nach neun Minuten brachte Adhurim Gashi die Gäste in Führung. Doch Einsiedeln zeigte eine starke Reaktion. Nach einer guten Viertelstunde stellte Denis Muran den Ausgleich her, der bis zur Pause Bestand hatte und dem Heimteam spürbar Auftrieb gab.

Nach dem Seitenwechsel folgte jedoch der Knackpunkt der Partie. Muran, bereits verwarnt, stoppte einen Angriff zu hart und sah in der 57. Minute die Gelb‑Rote Karte. Adliswil nutzte die Überzahl sofort. Nur wenige Minuten später gab es Foulelfmeter, den Gashi souverän zur erneuten Führung verwandelte. Doch Einsiedeln bewies Moral. Trotz Unterzahl gelang Jan Auf der Maur nur fünf Minuten später das 2:2. Die Hypothek der numerischen Unterlegenheit blieb jedoch bestehen. Adliswil erhöhte den Druck und stellte in der 71. Minute wieder auf Führung. Kurz vor Schluss setzte Christ Vie Mabiongo per Handelfmeter den Schlusspunkt zum 2:4.

Mit dem nächsten Dreier festigt Adliswil seinen Platz in den Top‑4. Für Einsiedeln richtet sich der Blick nun auf die Sonntagsspiele – und die Frage, ob der Strich in der Tabelle noch näher rückt.



Spiel mit Torgarantie

Das Rückspiel zwischen dem FC Regensdorf und dem FC Wollishofen hielt dieses Versprechen erneut ein. Nach einem starken Rückrundenstart mit fünf ungeschlagenen Partien musste Regensdorf zuletzt zweimal als Verlierer vom Platz. Da kam Aufsteiger Wollishofen als Aufbaugegner gelegen. Schon das Hinspiel hatte mit zehn Treffern und einem 6:4‑Erfolg der Furttaler Spektakel geboten. Auch diesmal entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Bereits zur Pause leuchtete ein halbes Dutzend Tore auf der Anzeigetafel, Regensdorf führte mit 4:2 und schien die Partie im Griff zu haben. Doch nach dem Seitenwechsel kippte die Dynamik: Wollishofen nutzte seine Chancen, bewies Moral und glich die Partie noch aus. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 4:4‑Unentschieden, das den Spielverlauf treffend widerspiegelt. Für Regensdorf bleibt die Suche nach dem nächsten Vollerfolg also bestehen. Wollishofen hingegen sammelt einen weiteren wichtigen Punkt im breiten Mittelfeld der Tabelle.



