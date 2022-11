Torfestival in Regensdorf - Dietikon weiter unantastbar 2. Liga interregional, Gruppe 3: 13. Runde

In der Interregio-Gruppe 3 gab es beim Remis zwischen Regensdorf und Liestal gleich acht Tore zu bestaunen. Auch Dietikon zeigte sich bei seinem Sieg treffsicher, während Red Star eine frühe Führung aus der Hand gab.

Unaufhaltsam: Dietikon marschiert weiter

Der Weg des FC Dietikon in Richtung Aufstieg in die 1. Liga scheint weiterhin unaufhaltsam. Die Limmattaler bezwangen auch Grenchen klar und deutlich mit 5:1 und sicherten sich damit den zehnten Saisonsieg im zwölften Auftritt.

Schon von Anfang an lief es rund beim FCD. Noch keine vier Minuten waren gespielt, als Dodaj die Dietiker nach einem Abpraller in Führung schoss. Grenchen stellte sich anschliessend ungeschickt an, als ein Verteidiger einen Dietiker Angreifer nur wenige Zeigerumdrehungen später im Strafraum zu Fall brachte. Den fälligen Elfmeter verwertete Pa Modou souverän. Ebendieser Pa Modou netzte nur eine Viertelstunde später erneut ein - 3:0.

Nach diesem Blitzstart war das Spiel praktisch schon zugunsten des FCD entschieden, was auch Coach Daniel Tarone ähnlich sah: "Die frühe Führung war sehr positiv für uns. Wir wollten von Anfang an Druck machen", meinte er zur Startphase seines Teams in der "Limmattaler Zeitung".

Zwar spielte Grenchen nach dem 3:0 besser mit, doch die Tore machte weiterhin nur Dietikon, das nach dem Halbzeitpfiff zwischenzeitlich auf 5:0 stellte. "Wir hätten noch mehr Tore schiessen müssen angesichts der Chancen, die wir hatten", stellte Tarone nach dem Abpfiff gar fest. Der einzige Treffer für Grenchen fiel durch ein unglückliches Eigentor.

Spektakulär: Regensdorf und Liestal spielen 4:4

In einem von einem ständigen Auf und Ab geprägten Spiel trennten sich Regensdorf und Liestal 4:4 unentschieden.