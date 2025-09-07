Torfestival in Pullach: SV Pullach II dominiert klar

Der SV Pullach II zeigte von Beginn an, dass sie das Spiel kontrollieren wollten. Bereits in der 14. Minute brachte Philip Kienz sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung. In der 25. Minute erhöhte Ruben Marino Möller souverän per Foulelfmeter auf 2:0. Kurz vor der Halbzeit gelang Alexander Gareis (41.) der Anschlusstreffer für den TSV München-Solln II. Nach der Pause glich Yannic Koch (49.) überraschend aus, was kurzzeitig für Spannung sorgte. Doch Pullach antwortete prompt: Leonhard Mayerfoels (65.) und Antonio Brandi (66.) stellten binnen Minuten den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase sorgten Graham Alvarez (87.) und Marco Wiesheu (90.+7) für den deutlichen 6:2-Endstand.

Nach einem kurzen Wackler zeigte der SV Pullach II seine Offensivstärke. Besonders in der Schlussphase dominierten sie klar und sicherten sich verdient die drei Punkte.