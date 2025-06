Torfestival in Peickwitz, Spannung im Tabellenkeller

– Foto: Roy Fischer

Am 29. und vorletzten Spieltag der Landesklasse Süd sorgten gleich mehrere Partien für Aufsehen – insbesondere im Abstiegskampf und im Rennen um die Vizemeisterschaft. Während FSV Glückauf Brieske/Senftenberg seine Meisterform einmal mehr unter Beweis stellte, bot das Verfolgerduell in Saspow klare Verhältnisse. In den unteren Tabellenregionen bleibt es hingegen ein Nervenspiel.

In einer umkämpften ersten Halbzeit war es Christian Wietasch, der in der 42. Minute zur 1:0-Führung traf. Mit diesem psychologisch wichtigen Treffer kurz vor der Pause ging es in die Kabinen. In der 70. Minute sorgte schließlich Niklas Kantor für die Vorentscheidung. Mit seinem Treffer sorgte er für den 2:0-Endstand. ---

Im Duell zweier Kellerkinder verpassten es sowohl der SV Grün-Weiß Lübben II als auch der SC Spremberg 1896, im Abstiegskampf ein deutliches Zeichen zu setzen. Zwar war beiden Mannschaften die Dringlichkeit der Lage anzumerken, doch zwingende Offensivaktionen blieben Mangelware. Mit dem torlosen Remis verharren die Gastgeber auf Rang 16. Auch die Spremberger bleiben mit 28 Punkten weiterhin gefährdet. --- Gestern, 15:00 Uhr SV Germania Peickwitz Peickwitz SG Friedersdorf Friedersdorf 6 3 Abpfiff Die Zuschauer in Peickwitz erlebten eine torreiche Partie mit zahlreichen Wendungen. Dominik Nopper brachte die Hausherren in der 7. Minute in Führung, Clemens Amsel erhöhte bereits in der 11. Minute. Doch die SG Friedersdorf schlug zurück – Marcel Schollbach (32.) und Noel Kresov (47.) glichen aus. Doch erneut Nopper (51.) und Amsel (54.) stellten die Weichen auf Sieg. Zwar verkürzte Mark Zasiadvovk noch auf 4:3 (65.), doch Fabian Rink (80.) und Justin Pfeiffer (90.) sorgten für den klaren Endstand zugunsten der Germania. ---

Der SV Lausitz Forst präsentierte sich in bester Spiellaune und überrollte den VfB Herzberg mit einem klaren 5:1-Auswärtssieg. Jonny Kerb traf früh zur Führung (5.), ehe Erik Gundermann per Foulelfmeter zum Ausgleich verwandelte (10.). Doch danach bestimmten die Gäste die Szenerie: Philipp Fiedler schnürte binnen 30 Minuten einen Dreierpack (15., 45., 68.), ehe erneut Jonny Kerb (79.) den Schlusspunkt setzte. ---

Der feststehende Meister ließ auch beim Gastspiel in Burg keinen Zweifel an seiner Klasse. Danny Knoppik eröffnete per Strafstoß in der 10. Minute, Anton Ludwig traf doppelt (28., 32.), ehe Knoppik mit seinem zweiten Treffer (38.) und Philipp Ricco Barnack (45.+1, ebenfalls per Strafstoß) zur Pause auf 5:0 stellten. In der zweiten Hälfte kam die SG durch Paul Schötzigk (55.) und Jan Gulbing (63.) zu zwei Treffern, doch Toni Malinski setzte in der 76. Minute den Schlusspunkt zum 6:2. Brieske liegt nun bei 109 erzielten Saisontoren. ---

Im umkämpften Duell zweier Teams aus dem unteren Mittelfeld sicherte sich der FC Bad Liebenwerda drei wichtige Punkte. Michael Nicklisch traf kurz vor der Pause zur Führung (43.), Enrico Bahr erhöhte nach einer Stunde (62.). Zwar verkürzte Martin Hahn in der Nachspielzeit noch auf 2:1 (90.+2), doch am Ergebnis änderte das nichts mehr. ---

Einen Überraschungserfolg feierte der SV Eintracht Ortrand gegen den bisherigen Tabellenzweiten. Bereits nach 35 Minuten führten die Hausherren durch Tore von Erik Lanzky (15.), Luis Wilder (24.) und Sebastian Gorczak (35.) mit 3:0. Zwar kam Groß Gaglow durch Dennis Hauska (58.) und Anton Stasch (63.) heran, doch Luis Wilder traf in der 80. Minute zum entscheidenden 4:2. In der 87. Minute vergab Philip Jugert einen Foulelfmeter gegen Torwart Jens Engelmann. ---