Torfestival in Neuhof - Ambergau wankt nicht

– Foto: Lorena Pietler

Der 11. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 bot alles, was den Amateurfußball ausmacht: Spektakel, Überraschungen und klare Ansagen im Titelrennen. Während Ambergau weiter souverän führt, bleibt das Verfolgerfeld eng beieinander.

In Afferde bekamen die Zuschauer ein Offensivspektakel geboten. Pyrmont startete furios, führte nach fünf Minuten bereits mit 2:0. Doch Afferde kämpfte sich mit Leidenschaft zurück und glich nach der Pause sogar aus. Zwei unglückliche Eigentore besiegelten schließlich die knappe Niederlage der Eintracht, während Pyrmont dank des Arbeitssiegs weiter auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze bleibt.

Eine Machtdemonstration: Der SV Alfeld ließ in Schliekum keine Zweifel aufkommen und siegte auch in der Höhe verdient. Sechsmal trafen die Gäste – allein fünfmal durch Torjäger König, der einen Sahnetag erwischte und die Schliekumer Defensive beinahe im Alleingang zerlegte. Mit dem Kantersieg klettert Alfeld wieder in die Spitzengruppe und sendet ein deutliches Signal an die Konkurrenz.

Der TSV Giesen festigte seine starke Form mit einem hart erkämpften Auswärtssieg in Lenne. Die Hausherren gingen früh in Führung, doch Giesen blieb geduldig und drehte die Partie dank zweier Treffer nach Standardsituationen. Lenne hingegen wartet nun seit sieben Spielen auf einen Dreier und rutscht immer tiefer in die Gefahrenzone.

Tabellenführer Ambergau hat auch in Borsum seine Nervenstärke unter Beweis gestellt. In einem wilden Hin und Her sah es lange nach einem Punktverlust aus, doch Joker Hartmann avancierte mit zwei späten Treffern zum Matchwinner. Der Spitzenreiter behauptet damit seine Führung und bleibt auch nach elf Spieltagen ohne Punktverlust in der Fremde.

Der Aufsteiger aus Hasede bleibt das Überraschungsteam der Saison. Mit einem überragenden 6:1 schoss sich der TuS eindrucksvoll zurück ins Titelrennen. Schon zur Pause war die Partie entschieden, fünf Treffer binnen einer Viertelstunde sorgten für klare Verhältnisse. Lamspringe war chancenlos und findet sich weiter im Tabellenkeller wieder.

Neuhof feierte einen historischen Heimsieg – und Dogan einen unvergesslichen Nachmittag. Der Offensivmann traf gleich fünfmal und führte sein Team zum höchsten Saisonsieg. Harsum wurde phasenweise überrollt und hatte dem Offensivfeuerwerk nichts entgegenzusetzen. Mit dem 8:2 schiebt sich Neuhof auf Rang drei und untermauert seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll.

Im Hildesheimer Stadtduell teilten sich Türk Gücü und Himmelsthür die Punkte. Nach einer intensiven Partie mit vielen Zweikämpfen ging Türk Gücü in Führung, doch Himmelsthür drehte kurzzeitig das Spiel. Am Ende reichte ein Treffer von Berisha zum gerechten 2:2-Endstand. Beide Teams bleiben damit im unteren Tabellenfeld, haben aber zumindest Moral bewiesen.