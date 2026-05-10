Torfestival in Neersbroich, Schelsen feiert Befreiungsschlag

Auch gegen den Verfolger SV Otzenrath zeigte sich Liga-Primus Rheydter SV dominant. Dabei gingen die Gäste in Minute Fünf durch Jan-Hendrik Schmitz (5.) in Führung. Doch noch vor der Halbzeitpause drehten Melih Karakas (11.) und ein doppelter Ahmet Sinan Ilhan (21., 28.) das Ergebnis in ein 3:1 um. Auch im zweiten Durchgang ließ der Tabellenführer nicht locker und kam schlussendlich durch Mohamedyasine Belhamri (51.) und Doppelpacker Mats Schleszies (67., 84.) zu einem deutlichen 6:1-Heimsieg gegen die ärgsten Verfolger. Rheydt feierte den 20. Saisonsieg, während Otzenrath die höchste Niederlage der Spielzeit hinnehmen musste.

Im Duell zwischen den Sportfreunden Neersbroich und den Red Stars Mönchengladbach wurde es deutlich. Die Hausherren konnten sich klar mit 10:3 durchsetzen und eroberten somit den dritten Platz. Christopher Link war mit seinen fünf Treffern der Mann des Spiels (5., 14., 48., 72., 88.). Der junge Jan Kucklinski netzte zudem doppelt (37., 83.) - einfach trafen auch Jonas Hintsches (45.), Jan Hüsges (75.) und Felix Koch (77.). Auf Seiten der Gäste sorgten ein Eigentor (32.), Ilja Lichtenwald (40.) und Igor Gunko (50.) für die drei Tore. Für die Red Stars sieht es durch die Pleite allmählich duster im Keller aus.

Im Kellerduell zwischen dem TuS Liedberg und dem SV Schelsen konnten sich die Gäste knapp durchsetzen. Nach einer torlosen ersten Hälfte netzte zunächst Jasin Al-Zaben (60.), ehe Vasilios Anthitsis auf 2:0 erhöhte (80.). Kurz drauf flog Torschütze Al-Zaben vom Platz. In Überzahl kamen die Hausherren durch Claudio Fernandes auf 1:2 ran (89.), konnten jedoch nicht nachlegen und somit blieb der TuS weiter punktlos im Jahr 2026. Schelsen verschaffte sich derweil Luft im Tabellenkeller.

Der Polizei SV Mönchengladbach blieb weiterhin in der Ergebniskrise. Gegen die Sportfreunde Neuwerk II hagelte es eine deutliche 0:4-Pleite für die Gastgeber. Ein doppelter Lucas Lingen (61., 80.) und Marcel Bosbach (77.) stellten auf 3:0, bevor die 4:0-Entscheidung in Minute 84 fiel. Neuwerk sprang auf Rang fünf, während der PSV auch das fünfte Spiel in Serie verlor.