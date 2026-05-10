Torfestival in Neersbroich, Schelsen feiert Befreiungsschlag

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Nach der Meisterfeier in Odenkirchen siegte der Tabellenführer Rheydter SV souverän und deutlich gegen den ärgsten Verfolger SV Otzenrath. Im Tabekkenkeller gab es zudem einen großen Sieger: Der SV Schelsen gewinnt knapp beim TuS Liedberg und feierte somit seinen ersten Dreier im Jahr 2026. Kurios wurde es auch bei den Sportfreunden Neersbroich, die mit einem klaren Kantersieg gegen die Red Stars Mönchengladbach erfolgreich waren.
Der FC Blau-Weiß Wickrathhahn verpasste einen wichtigen Dreier im Duell mit dem SC Rheindahlen. Lucas Scelza brachte die Gäste in Führung (38.), doch nur eine Minute später antwortete Luca Schmidt mit dem 1:1, ehe Pasqual König wieder nur kurze Zeit später auf 2:1 für die Hausherrens stellte (40.). Noch kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Jonas Peltzer auf 3:1 (45.). Doch der SC schlug im zweiten Abschnitt durch einen Doppelschlag von Hassan El Hage (65.) und Fabian Lenz (76.) zurück. Es wurde eine umkämpfte Schlussphase erwartet und beide Teams lieferten Dramatik. Zunächste erzielte Kevin Schwiers in der Nachspielzeit den vermeintlichen 4:3-Siegtreffer des FC, doch Rheindahlen hatte noch einen in der Hinterhand - Scelza sorgte tief in der Nachspielzeit für den 4:4-Endstand. Für die Hausherren waren es somit zwei verlorene Zähler, die von großer Bedeutung gewesen wären.
Auch gegen den Verfolger SV Otzenrath zeigte sich Liga-Primus Rheydter SV dominant. Dabei gingen die Gäste in Minute Fünf durch Jan-Hendrik Schmitz (5.) in Führung. Doch noch vor der Halbzeitpause drehten Melih Karakas (11.) und ein doppelter Ahmet Sinan Ilhan (21., 28.) das Ergebnis in ein 3:1 um. Auch im zweiten Durchgang ließ der Tabellenführer nicht locker und kam schlussendlich durch Mohamedyasine Belhamri (51.) und Doppelpacker Mats Schleszies (67., 84.) zu einem deutlichen 6:1-Heimsieg gegen die ärgsten Verfolger. Rheydt feierte den 20. Saisonsieg, während Otzenrath die höchste Niederlage der Spielzeit hinnehmen musste.
Im Duell zwischen den Sportfreunden Neersbroich und den Red Stars Mönchengladbach wurde es deutlich. Die Hausherren konnten sich klar mit 10:3 durchsetzen und eroberten somit den dritten Platz. Christopher Link war mit seinen fünf Treffern der Mann des Spiels (5., 14., 48., 72., 88.). Der junge Jan Kucklinski netzte zudem doppelt (37., 83.) - einfach trafen auch Jonas Hintsches (45.), Jan Hüsges (75.) und Felix Koch (77.). Auf Seiten der Gäste sorgten ein Eigentor (32.), Ilja Lichtenwald (40.) und Igor Gunko (50.) für die drei Tore. Für die Red Stars sieht es durch die Pleite allmählich duster im Keller aus.
Im Kellerduell zwischen dem TuS Liedberg und dem SV Schelsen konnten sich die Gäste knapp durchsetzen. Nach einer torlosen ersten Hälfte netzte zunächst Jasin Al-Zaben (60.), ehe Vasilios Anthitsis auf 2:0 erhöhte (80.). Kurz drauf flog Torschütze Al-Zaben vom Platz. In Überzahl kamen die Hausherren durch Claudio Fernandes auf 1:2 ran (89.), konnten jedoch nicht nachlegen und somit blieb der TuS weiter punktlos im Jahr 2026. Schelsen verschaffte sich derweil Luft im Tabellenkeller.
Der Polizei SV Mönchengladbach blieb weiterhin in der Ergebniskrise. Gegen die Sportfreunde Neuwerk II hagelte es eine deutliche 0:4-Pleite für die Gastgeber. Ein doppelter Lucas Lingen (61., 80.) und Marcel Bosbach (77.) stellten auf 3:0, bevor die 4:0-Entscheidung in Minute 84 fiel. Neuwerk sprang auf Rang fünf, während der PSV auch das fünfte Spiel in Serie verlor.
Die DJK Hehn musste sich nach dem wichtigen Erfolg gegen Korschenbroich mit 0:2 beim ASV Süchteln II geschlagen geben. Kyle Brocker traf dabei zur 1:0-Führung der Gastgeber (34.). Lange wurde das Spiel spannend gehalten, doch in der Nachspielzeit gelang den Hausherren der erlösende 2:0-Siegtreffer durch Cameron Luis Heinrichs. Hehn verblieb auf Platz neun. Süchteln rutschte durch den Neersbroicher-Kantersieg trotz eines Erfolgs auf Rang vier.
Spieldaten:
FC Blau-Weiß Wickrathhahn – SC Rheindahlen 4:4
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Pasqual König, Kevin Schwiers, Matthias Türnau (31. Markus Bork) (39. Tim Krüll), Tim Sturm, Marco Kroll, Jonas Peltzer, Luca Schmidt, Christian Engels, Fabio Meaggia (90. Dominik Pascal Stephany), Christoph Wolters - Co-Trainer: Tim Krüll - Trainer: Marc Gülzow
SC Rheindahlen: Danny Gosemärker, Mesut Özegen, Ousmane Thiao, Emre Türkmen, Florian Torrens, Fabian Lenz, David Hennig (46. Akbar Khan Naderi), Manuel Gottuso, Lucas Scelza, Nadir El-Harrak Bachiri (81. Sayed Ahmad Alhaj Abo), Miracle Mangaya Mongengo (46. Hassan El Hage) - Trainer: Mesut Özegen
Schiedsrichter: Kevin Unger (Mönchengladbach) - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Lucas Scelza (38.), 1:1 Luca Schmidt (39.), 2:1 Pasqual König (40.), 3:1 Jonas Peltzer (45.), 3:2 Hassan El Hage (65.), 3:3 Fabian Lenz (76.), 4:3 Kevin Schwiers (90. Foulelfmeter), 4:4 Lucas Scelza (90.+4)
Rheydter SV – SV 1909 Otzenrath 6:1
Rheydter SV: Oguz Aydin Ürkmez, Onur Altuntac, Valon Bajraktari (50. Matthis Zaum), Vitali Kwitko (55. Nikita Maul), Baris Han Karaman (50. Bilal Anwari), Kevin Adrovic, Aleksandar Milenovic, Ahmet Sinan Ilhan (50. Sandro Santos Ferreira), Mats Schleszies, Melih Karakas, Mohamedyasine Belhamri (55. Baris Ibrahim Dalbun) - Co-Trainer: Karsten Waniek - Trainer: Arian Gerguri
SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Jonas Klann (59. Ilker Özkan), Laurens Padberg (71. Karl Hamacher), Nils Ceglarek (78. Merlin Padberg), Paul Gross, Andre Jakuszeit, Jan-Hendrik Schmitz (78. Jöran Waßenberg), Jan-Niklas Alexander Jaspers, Henrik Wirtz (59. Bennet Dahmen), Max Siebmanns, Gian-Luca Jordans - Co-Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz
Zuschauer: 101
Tore: 0:1 Jan-Hendrik Schmitz (5.), 1:1 Ahmet Sinan Ilhan (20.), 2:1 Ahmet Sinan Ilhan (28.), 3:1 Melih Karakas (35.), 4:1 Mohamedyasine Belhamri (52.), 5:1 Mats Schleszies (68.), 6:1 Mats Schleszies (83.)
TuS Liedberg – SV Schelsen 1:2
TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Dominik Jansen Chavez (81. Patrick Waclawowicz), Markus Fongern, Sinan Kleine, Thomas Gründig (67. Henri Cremer), Jan Alexander Luig, Claudio Fernandes, Marcel Bock, Christoph Maaßen, Marc Neues, Dominik Born - Trainer: Fabian Vitz
SV Schelsen: Luke Pöhler, Michael Prigge, David Ringel, Sebastian Gerhard Selke, Linus Bien, Lucas Jansen (88. Christian Sautner), Vasilios Anthitsis (85. Daniel-Nabil Müller), Tayler Helm, Umut Akis (85. Till Kruchen) (90. Miguel Braz Baptista Dias), Artem Skriahin (55. Luis Enrique Thomas), Jasin Al-Zaben - Trainer: Maximilian Linke
Schiedsrichter: Jérôme Saag (Mönchengladbach) - Zuschauer: 82
Tore: 0:1 Jasin Al-Zaben (60.), 0:2 Vasilios Anthitsis (79.), 1:2 Claudio Fernandes (89.)
Rot: Jasin Al-Zaben (80./SV Schelsen/)
ASV Einigkeit Süchteln II – DJK Hehn 2:0
ASV Einigkeit Süchteln II: Sandro Dörenkamp, Ben Luca Müller, Flondrit Atipi, Joe Recker, Nils Wüsten, Matthias Bertges (46. David Meies), Kyle Brocker, Jan Schouren (78. Jan Henrik Heynckes), Niklas Reimelt (90. Alexander Verlinden), Cameron Luis Heinrichs (92. Julian Glöckner), Ivan Jajetic (95. Lion Lambertz) - Trainer: Marvin Hermes
DJK Hehn: Henry Bradler, Julian Brockmann, Lars Schroers, Fabian Hentrup, Noah Wilms, Dennis Can Horn, Moritz Gross, Riad Ainouz (69. Christian Lenzen), Patrick Müller (74. Janusz Kersting), Sandi Qais Khider, Oussama Mansour - Trainer: Torsten Müller
Schiedsrichter: Sylvia Westendorp - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 Kyle Brocker (38.), 2:0 Cameron Luis Heinrichs (90.)
Sportfreunde Neersbroich – Red Stars Mönchengladbach 10:3
Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Sebastian Heymanns (75. Alexander Lodes), Robin Jungbluth, Tim Grümmer (28. Jan Pascal Kucklinski), Felix Klomp, Fabian Spancken, Christopher Link, Nikolas Bergs, Marco Glogau, Felix Koch, Jonas Hintsches (50. Jan Hüsges) - Trainer: Oliver Glogau
Red Stars Mönchengladbach: Till Siebenmorgen, Igor Gunko, Ahmet Sunkur, Nikita Graf, Sirwan Samir Quassem, Ilja Lichtenwald, Serhii Tsoi, Gytautas Keinys, Leon Pfeiffer, Marc Klunk, Gehad Jerdo - Spielertrainer: Serhii Tsoi - Spielertrainer: Ilja Lichtenwald
Schiedsrichter: Oliver Finken (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Christopher Link (5.), 2:0 Christopher Link (14.), 2:1 Gytautas Keinys (32.), 3:1 Jan Pascal Kucklinski (37.), 3:2 Ilja Lichtenwald (40.), 4:2 Jonas Hintsches (45.), 5:2 Christopher Link (48.), 5:3 Igor Gunko (50.), 6:3 Christopher Link (72.), 7:3 Jan Hüsges (75.), 8:3 Felix Koch (77.), 9:3 Jan Pascal Kucklinski (83.), 10:3 Christopher Link (88. Foulelfmeter)
Polizei SV Mönchengladbach – Sportfreunde Neuwerk II 0:4
Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Furkan Güven, Christian Schombert, Ebrahem Ahmed, Timo Tenneberg, Marvin Küsters (78. Justin Kuhlen), Hüseyin Bayboga, Elah Al Maghamseh, Ahmed El Aboussi, Jason Krüer, Albin Cekic (66. Saher Kalaf) - Trainer: Erhan Kuralay
Sportfreunde Neuwerk II: Paul Metzen, Maximilian Haupts, Patrick Kevin Scheulen, Janik Richter, Marcel Bosbach, Moritz Schiele, Christopher Hermes, Maximilian Reich, Thierno Oumar Balde, Tim Güth, Mohammed Amraoui - Trainer: Holger Rütten
Schiedsrichter: Heiko Holz (Hückelhoven) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Lucas Lingen (61.), 0:2 Noah Boecker (76.), 0:3 Lucas Lingen (80.), 0:4 (84.)
Die Scorerliste der Kreisliga A
Die nächsten Spieltage:
28. Spieltag
Sa., 16.05.26 19:30 Uhr Odenkirchen II - Neersbroich
So., 17.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - DJK Hehn
So., 17.05.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Rheydter SV
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheindahlen
So., 17.05.26 15:15 Uhr Red Stars MG - Liedberg
So., 17.05.26 15:30 Uhr Polizei SV - Wickrathhahn
29. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Polizei SV
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - ASV Süchteln II
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Red Stars MG
So., 31.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - SV Otzenrath
So., 31.05.26 15:00 Uhr Liedberg - Odenkirchen II
So., 31.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Wickrathhahn