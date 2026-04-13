Torfestival in Mergelstetten!

Obwohl man eigentlich nicht sonderlich gut ins Spiel gestartet war und immer wieder Probleme mit der Raumaufteilung hatte, ging man durch Felix Kaiser mit 0:1 in der 6.Minute in Führung. Auch in den weiteren Minuten der Anfangsphase war das Spiel ausgeglichen, aber mit leichten Vorteilen für die Heimelf. Dennoch konnte man erneut treffen und mit 0:2 in Führung gehen. Torschütze war Pajtim Lutfiu mit einem sehenswerten Heber nach Feuchter-Freistoß. Diese Führung sollte eigentlich Sicherheit bringen, doch Maliqi könnte ohne Bedrängnis zu einem Distanzschuss ausholen und den Anschlusstreffer in der 23.Minute erzielen. Erst nach einer halben Stunde hatte man das Spiel besser im Griff und nach einem langen Ball von Kopp erzielte Pajtim Lutfiu seinen zweiten Treffer beim 1:3, wieder mit einem Heber. Noch vor der Pause erhöhte Felix Kaiser nach Querpass Schoch zum vorentscheidenden 1:4. Mit dem 1:5 kurz nach der Halbzeit erzielte Felix Kaiser seinen dritten Treffer, doch leider schaffte man es, nach gut einer Stunde sich mit zwei langen Bällen zwei Gegentreffer einzuhandeln und die Heimmannschaft nochmals rankommen zu lassen. Mit Glück konnte man einen weiteren Treffer verhindern und vorne durch Pajtim Lutfius dritten Treffer das 3:6 machen. Damit war die Partie gelaufen und man konnte noch zwei weitere Treffer erspielen. Am Ende ein Sieg, der sich deutlicher anhört, als es schlussendlich war.