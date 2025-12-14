Torfestival in Mariendorf, Abbruch in Charlottenburg, HND jubelt

Rudow hat ein echtes Ausrufezeichen setzen und sich ordentlich Luft nach unten verschaffen können. Gegen Türkspor führte der Aufsteiger schnell durch Ahmad Haj Youssef. Danach erschien Matchwinner Matteo Günther auf der Bildfläche, schraubte das Ergebnis im Alleingang auf 4:0 hoch. Spätestens mit dem fünften Tor des TSV in der 70. Minute war die Partie endgültig gelaufen.

Der SSC Südwest überraschte am Freitagabend Wilmersdorf, führte nach einem Wilmersdorfer Eigentor sowie dem Treffer von Gian-Luca Blume nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 0:2. Nur wenige Augenblicke später verkürzten die Hausherren, drehten die Partie in Halbzeit zwei schließlich. Doch der Tabellenletzte schlug nochmal zurück. Gian-Luca Blume sicherte den Steglitzern mit seinem zweiten Tor einen Punkt.

Die Füchse blieben souverän und verteidigten die Tabellenführung. Im Heimspiel gegen Blau Weiß 90 erzielte Victor Sunday seine Saisontore 15 und 16 und brachte die Reinickendorfer auf die Siegerstraße. Kurz vor dem Ende sorgte Yuto Sanui für den 3:0-Endstand. Nun können die Füchse ganz entspannt Richtung Konkurrenz gucken. ---

Stern 1900 schockte die Gäste aus Altglienicke früh, führte nach nicht einmal drei Zeigerumdrehungen. Dann schnürte Oliver Gantzberg einen Hattrick, machte mit seinem dritten Treffer in der 72. Minute alles klar, auch weil Stern den Altglienicker Anschlusstreffer umgehend konterte. ---

Empor machte im Kellerduell gegen den Berliner SC anfangs gut Druck, doch jubeln durften die Gäste. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Vincent Spiegel den Berliner SC per Kopf in Führung. Im zweiten Durchgang verpasste es der BSC zunächst zu erhöhen. Das erledigte dann Empors Louis Franz Wesner per Eigentor, der auf 0:2 stellte. ---

Nach der Niederlage bei Empor haben die Spandauer Kickers auch gegen Staaken verloren. Die Gäste profitierten in der Anfangsphase von einem Eigentor der Hausherren, führten früh. Mit dem Pausenpfiff glich SpaKi dann zunächst aus. Entschieden wurde das Bezirksderby um die Stundenmarke. Torhüter Nils Gardeike holte Staakens Jannik Jantzen von den Beinen, sah dafür die gelb-rote Karte. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Efraim Gakpeto zum 1:2-Siegtreffer für das Kellerkind. ---

Die Partie des SC Charlottenburg gegen Fortuna Biesdorf fand ein vorzeitiges Ende. Mitte der ersten Halbzeit verletzte sich SCC-Keeper Timo Henning Jasper, ein Krankenwagen musste anrücken. Schiedsrichter Florian Alexander Meer brach das Spiel anschließend nach langer Unterbrechung ab. ---

Ein wildes Spiel erlebten die Zuschauer in Mariendorf, wo der TSV nach etwa einer Viertelstunde durch einen Doppelschlag in Führung ging. So richtig turbulent wurde es dann nach der Pause. Auf den Anschlusstreffer Frohnaus folgten Treffer zwei und drei von Vincent Bühler. Ali Mohammed Kasola sorgte mit dem 5:1 für die Entscheidung. Die Gäste konnten in den Schlussminuten nur noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. ---

Im Kellerduell erwischte Polar Pinguin einen guten Start, führte dank der Treffer von Jacques Kahra und Nelson Culubali nach einer halben Stunde mit 2:0. Doch die Gäste aus Hohen Neuendorf verkürzten umgehend und drehten die Partie im zweiten Durchgang schließlich. Hohen Neuendorf springt auf Rang 14.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

