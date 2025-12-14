 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligavorschau
– Foto: Ralf Seedorff

Torfestival in Mariendorf, Abbruch in Charlottenburg, HND jubelt

17. Spieltag im Überblick

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der Hinrunden-Abschluss der Berlin-Liga an.

---

Fr., 12.12.2025, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
3
3
Abpfiff

Der SSC Südwest überraschte am Freitagabend Wilmersdorf, führte nach einem Wilmersdorfer Eigentor sowie dem Treffer von Gian-Luca Blume nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 0:2. Nur wenige Augenblicke später verkürzten die Hausherren, drehten die Partie in Halbzeit zwei schließlich. Doch der Tabellenletzte schlug nochmal zurück. Gian-Luca Blume sicherte den Steglitzern mit seinem zweiten Tor einen Punkt.

---

Fr., 12.12.2025, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
6
1
Abpfiff

Rudow hat ein echtes Ausrufezeichen setzen und sich ordentlich Luft nach unten verschaffen können. Gegen Türkspor führte der Aufsteiger schnell durch Ahmad Haj Youssef. Danach erschien Matchwinner Matteo Günther auf der Bildfläche, schraubte das Ergebnis im Alleingang auf 4:0 hoch. Spätestens mit dem fünften Tor des TSV in der 70. Minute war die Partie endgültig gelaufen.

---

Fr., 12.12.2025, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
3
0
Abpfiff

Die Füchse blieben souverän und verteidigten die Tabellenführung. Im Heimspiel gegen Blau Weiß 90 erzielte Victor Sunday seine Saisontore 15 und 16 und brachte die Reinickendorfer auf die Siegerstraße. Kurz vor dem Ende sorgte Yuto Sanui für den 3:0-Endstand. Nun können die Füchse ganz entspannt Richtung Konkurrenz gucken.

---

Gestern, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
5
1

Stern 1900 schockte die Gäste aus Altglienicke früh, führte nach nicht einmal drei Zeigerumdrehungen. Dann schnürte Oliver Gantzberg einen Hattrick, machte mit seinem dritten Treffer in der 72. Minute alles klar, auch weil Stern den Altglienicker Anschlusstreffer umgehend konterte.

---

Gestern, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
0
2
Abpfiff

Empor machte im Kellerduell gegen den Berliner SC anfangs gut Druck, doch jubeln durften die Gäste. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Vincent Spiegel den Berliner SC per Kopf in Führung. Im zweiten Durchgang verpasste es der BSC zunächst zu erhöhen. Das erledigte dann Empors Louis Franz Wesner per Eigentor, der auf 0:2 stellte.

---

Heute, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
1
2
Abpfiff

Nach der Niederlage bei Empor haben die Spandauer Kickers auch gegen Staaken verloren. Die Gäste profitierten in der Anfangsphase von einem Eigentor der Hausherren, führten früh. Mit dem Pausenpfiff glich SpaKi dann zunächst aus. Entschieden wurde das Bezirksderby um die Stundenmarke. Torhüter Nils Gardeike holte Staakens Jannik Jantzen von den Beinen, sah dafür die gelb-rote Karte. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Efraim Gakpeto zum 1:2-Siegtreffer für das Kellerkind.

---

Heute, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
Abgebrochen

Die Partie des SC Charlottenburg gegen Fortuna Biesdorf fand ein vorzeitiges Ende. Mitte der ersten Halbzeit verletzte sich SCC-Keeper Timo Henning Jasper, ein Krankenwagen musste anrücken. Schiedsrichter Florian Alexander Meer brach das Spiel anschließend nach langer Unterbrechung ab.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
5
3

Ein wildes Spiel erlebten die Zuschauer in Mariendorf, wo der TSV nach etwa einer Viertelstunde durch einen Doppelschlag in Führung ging. So richtig turbulent wurde es dann nach der Pause. Auf den Anschlusstreffer Frohnaus folgten Treffer zwei und drei von Vincent Bühler. Ali Mohammed Kasola sorgte mit dem 5:1 für die Entscheidung. Die Gäste konnten in den Schlussminuten nur noch etwas Ergebniskosmetik betreiben.

---

Heute, 15:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
2
3

Im Kellerduell erwischte Polar Pinguin einen guten Start, führte dank der Treffer von Jacques Kahra und Nelson Culubali nach einer halben Stunde mit 2:0. Doch die Gäste aus Hohen Neuendorf verkürzten umgehend und drehten die Partie im zweiten Durchgang schließlich. Hohen Neuendorf springt auf Rang 14.

---

