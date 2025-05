🔴⚪ Torfestival in Lenningen! 🔴⚪

SG Alb&Tal II – TSV Weilheim II 2:9 (2:4)



Unsere Zweite zeigt sich in Torlaune und gewinnt deutlich mit 9:2 gegen die SG Alb&Tal II! 💥⚽



📌 Tore:

⚽ Igor Zivkovic (9., 28.)

⚽ Tim Reick (12., 88.)

⚽ David Giss (32.)

⚽ Tobias Salzer (53., 54., 63., 82.)



Von Beginn an bestimmte der TSV das Spiel, ging früh mit 2:0 in Führung, ließ dann aber kurzzeitig nach – die Gastgeber kamen auf 2:2 heran. Die Antwort folgte prompt: Noch vor der Pause stellten Zivkovic und Giss den alten Abstand wieder her.



In der zweiten Hälfte kam Tobias Salzer ins Spiel – und legte los wie die Feuerwehr: Vier Treffer in 30 Minuten, darunter ein lupenreiner Hattrick! 💪



Ein starkes Auswärtsspiel mit vielen Toren und einem klaren Statement: Die Mannschaft will die Saison konzentriert und mit Spielfreude zu Ende bringen! 🔥



#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim #zweite #auswärtssieg #torfestival #🔴⚪