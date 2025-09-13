Torfestival in Landegge – SG zerlegt Neuringe II mit 9:0
Die SG Landegge hat am Freitagabend ein echtes Schützenfest gefeiert. Gegen den chancenlosen SV Neuringe II setzten sich die Gastgeber vor heimischem Publikum klar mit 9:0 durch. Bereits zur Pause war die Partie entschieden, nach dem Seitenwechsel legte das Team von Trainer Thorben Gamble gnadenlos nach.
Geduld zahlt sich aus
Obwohl Landegge von Beginn an das Spiel bestimmte, dauerte es bis zur 26. Minute, ehe Bryan Kargus nach Vorarbeit von Dusty Wengler den Bann brach. Nur wenig später erhöhte Bernd Roetmann auf 2:0 (35.), ehe Wengler selbst mit seinem zweiten Saisontor traf (39.). Noch vor der Pause köpfte Tobias Rüther nach Kargus-Flanke das 4:0 (41.) - die Vorentscheidung.
Überrollte Gäste nach der Pause
Auch nach dem Seitenwechsel ließ Landegge nicht locker: Martin Borgmann (51.) und erneut Wengler (55.) schraubten das Ergebnis auf 6:0. Patrick Pöttker trug sich mit einem Doppelpack in die Torschützenliste ein (64., 82.), dazwischen traf Roetmann zum 8:0 (80.). Am Ende stand ein deutlicher 9:0-Erfolg, der auch in dieser Höhe verdient war.
Einseitiges Spiel, glänzende Offensive
Von Neuringe II kam offensiv kaum etwas, die wenigen Entlastungsangriffe wurden sicher verteidigt. Landegge dagegen kombinierte sich in einen Rausch und hatte in Wengler, Roetmann und Pöttker gleich mehrere überragende Offensivkräfte.
Stimme zum Spiel
Liveticker-Schreiber Thorben Gamble, der die Partie gewohnt launig begleitete, brachte es nach dem Schlusspfiff auf den Punkt: „Verdiente Führung, klares Chancenplus und ein goldenes Händchen bei den Einwechslungen.“
Fazit
Landegge meldet sich mit einer Gala eindrucksvoll zurück und darf mit breiter Brust auf die kommenden Aufgaben blicken. Für Neuringe II dagegen bleibt nur die Erkenntnis, dass an diesem Tag schlicht nichts zu holen war.
Katze im Tor, mehr Punkte als im ganzen Vorjahr
Concordia Langen II – Altenlingen IV 2:4
Concordia Langen II zeigte gegen Altenlingen IV ein Spiel mit allem, was man am Amateurfußball liebt - früher Rückstand, Aufholjagd und sogar eine Katze im Tor. Nach zwei schnellen Treffern der Gäste (Kahle, Schwin) war der Nachmittag eigentlich schon im Eimer, doch Uhlenberg und Escher sorgten kurz nach der Pause für den Ausgleich.
Dass es am Ende trotzdem nicht reichte, lag an Altenlingens Doppeltorschützen Schwin und Kahle, die den Sieg klarmachten. Immerhin: Matti Kahle hat jetzt auch das Toreschießen für sich entdeckt, vergangene Saison noch als verschossener Elfmeter in Erinnerung geblieben, diesmal gleich mit einem Doppelpack auf der anderen Seite.
Und auch Roman Schwin, eigentlich sonst für die Ü32 unterwegs, hat sich in seinem Debüt gleich unsterblich gemacht - zwei Treffer, ein Grinsen, fertig.