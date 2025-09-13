Torfestival in Landegge, SG zerlegt Neuringe II mit 9:0

Die SG Landegge hat am Freitagabend ein echtes Schützenfest gefeiert. Gegen den chancenlosen SV Neuringe II setzten sich die Gastgeber vor heimischem Publikum klar mit 9:0 durch. Bereits zur Pause war die Partie entschieden, nach dem Seitenwechsel legte das Team von Trainer Thorben Gamble gnadenlos nach.

Obwohl Landegge von Beginn an das Spiel bestimmte, dauerte es bis zur 26. Minute, ehe Bryan Kargus nach Vorarbeit von Dusty Wengler den Bann brach. Nur wenig später erhöhte Bernd Roetmann auf 2:0 (35.), ehe Wengler selbst mit seinem zweiten Saisontor traf (39.). Noch vor der Pause köpfte Tobias Rüther nach Kargus-Flanke das 4:0 (41.) - die Vorentscheidung.

Überrollte Gäste nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel ließ Landegge nicht locker: Martin Borgmann (51.) und erneut Wengler (55.) schraubten das Ergebnis auf 6:0. Patrick Pöttker trug sich mit einem Doppelpack in die Torschützenliste ein (64., 82.), dazwischen traf Roetmann zum 8:0 (80.). Am Ende stand ein deutlicher 9:0-Erfolg, der auch in dieser Höhe verdient war.

Einseitiges Spiel, glänzende Offensive

Von Neuringe II kam offensiv kaum etwas, die wenigen Entlastungsangriffe wurden sicher verteidigt. Landegge dagegen kombinierte sich in einen Rausch und hatte in Wengler, Roetmann und Pöttker gleich mehrere überragende Offensivkräfte.

Stimme zum Spiel

Liveticker-Schreiber Thorben Gamble, der die Partie gewohnt launig begleitete, brachte es nach dem Schlusspfiff auf den Punkt: „Verdiente Führung, klares Chancenplus und ein goldenes Händchen bei den Einwechslungen.“

Fazit

Landegge meldet sich mit einer Gala eindrucksvoll zurück und darf mit breiter Brust auf die kommenden Aufgaben blicken. Für Neuringe II dagegen bleibt nur die Erkenntnis, dass an diesem Tag schlicht nichts zu holen war.

Katze im Tor, mehr Punkte als im ganzen Vorjahr