Torfestival in Kirchrode

Der TSV Burgdorf hat sich am zwölften Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover mit einem 5:3-Auswärtssieg beim TSV Kirchrode zurückgemeldet. Nach zuletzt zwei Niederlagen zeigte das Team von Trainer Halit Özden eine starke Offensivleistung und behauptete sich verdient.

Die Partie begann mit viel Tempo. Noel Köhler brachte Burgdorf in der 19. Minute in Führung, doch Kirchrode antwortete prompt: Abdul Wahid Orya glich nur sechs Minuten später aus. Danach drehte Burgdorf auf – Nick Jarzombek (38.), erneut Köhler (41.) und abermals Jarzombek (43.) sorgten noch vor der Pause für eine komfortable 4:1-Führung.

In der zweiten Hälfte kam Kirchrode kurzzeitig wieder heran. Marvin-Valentin Klein (59.) verkürzte, ehe Robin Günther (77.) für Burgdorf den fünften Treffer erzielte. Der Gastgeber steckte jedoch nicht auf und kam durch Selwyn Obregon-Hemmerle (83.) noch einmal zum 3:5-Endstand.

Trainer Halit Özden zeigte sich zufrieden, aber auch selbstkritisch: „In der ersten Halbzeit hat uns der Gegner einige Räume gegeben, die wir auch sehr gut bespielt haben. Wir gehen verdient in Führung, verlieren dann kurz den Faden, machen aber noch drei Tore zur Halbzeit.“ Nach Wiederbeginn habe seine Mannschaft etwas nachgelassen: „Anfang der zweiten Halbzeit waren wir gedanklich noch in der Kabine. Letztendlich ging das Spiel, auch verdient, zu unseren Gunsten aus.“