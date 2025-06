Torfestival in Joachimsthal – Angermünde und Strausberg setzen sich ab

– Foto: K.W.

Die Landesklasse Nord erlebte einen spektakulären 28. Spieltag. Mit 39 Treffern in acht Begegnungen, mehreren Hattricks und dramatischen Wendungen war für reichlich Unterhaltung gesorgt. In der Tabelle ziehen der Angermünder FC und der FC Strausberg im Titelrennen weiter davon, während Wandlitz und Ahrensfelde mit klaren Siegen ihre Ambitionen im oberen Drittel untermauerten. Im Tabellenkeller verschärft sich der Abstiegskampf.

Ahrensfelde zeigte sich von seiner besten Seite und ließ Velten keine Chance. Pavlo Moherchuk eröffnete in der 20. Minute, ehe Alexander Kaatz kurz nach der Pause erhöhte. In der 66. Minute sorgte Max Herrmann für den Endstand. Mit dem Sieg setzen sich die Gastgeber in den Top 4 fest. ---

Ein später Ausgleich rettete Sachsenhausen zumindest einen Punkt. Tobias Boremski brachte die Hausherren mit dem Halbzeitpfiff in Führung. In der Schlussphase drehte Gartz das Spiel durch einen Foulelfmeter von Benito Grulich (82.) und ein Tor von Marian Mecklenburg (84.). Doch Hannes Leander Schlinke glich kurz darauf zum 2:2 aus (88.). Beide Teams bleiben im Verfolgerfeld. ---

Wriezen startete furios und ging früh durch Kilian Karpe (3.) in Führung. Doch danach spielte nur noch Wandlitz. Roman Schmidt glich aus (27.) und Abdul Ghafur Jamshidi drehte das Spiel nur zwei Minuten später. Im zweiten Durchgang stellte erneut Schmidt mit einem Doppelpack (66., 75.) die Weichen auf Auswärtssieg. Manuel Thomas sorgte mit dem 5:1 für den Schlusspunkt (77.). Wandlitz springt mit diesem Kantersieg in die obere Tabellenhälfte. ---

In einem denkwürdigen Spiel setzten sich die Gäste aus Strausberg mit 7:4 durch. Joachimsthal führte früh durch zwei Treffer von Sebastian Temma (8., 22.), doch Strausberg antwortete furios: Innerhalb von 20 Minuten drehten Silvan Küter, Ben Jacob, Roger Sobotta, Luis Suter und erneut Küter das Spiel zum 5:2. Nach der Pause verkürzte Julius Schneider (51.), ehe Jacob und Sobotta mit weiteren Treffern den Sack zu machten. Das 4:7 durch Moritz Wille (83.) änderte nichts mehr am spektakulären Spielverlauf. Strausberg bleibt Angermünde auf den Fersen, auch wenn man die Partie nach einem Platzverweis gegen Julius Meinhold (47.) in Unterzahl beenden musste. ---

Ein packendes Kellerduell endete mit einem wichtigen Auswärtssieg für Oranienburg. Dennis Hielscher-Reinelt traf doppelt (9., 62.), dazwischen legte Amala Diomade (37.) nach. Vierraden kam noch vor der Pause durch Tom Lutze (41.) heran und Ferry Manteufel verkürzte spät auf 2:3 (90.), doch es reichte nicht mehr. Für Oranienburg war es ein enorm wichtiger Sieg im Kampf gegen den Abstieg. ---

Oberkrämer drehte einen Rückstand gegen Birkenwerder. Gordon Strähnz brachte die Gäste in Führung (21.), doch Philip Pfefferkorn glich per Foulelfmeter postwendend aus (23.). In der 70. Minute war es dann Max Müller, der den entscheidenden Treffer erzielte. Damit bleibt Oberkrämer im stabilen Mittelfeld. ---

Vor 304 Zuschauern machte der Tabellenführer Angermünder FC ernst. Nach torloser erster Halbzeit erzielte Nico Hanse binnen zehn Minuten einen lupenreinen Hattrick (47., 50., 57.). Artem Filonenko erhöhte sogar auf 4:0 (61.), ehe Robin Sy mit dem Ehrentreffer Ergebniskosmetik betrieb (68.). Mit dem klaren Auswärtssieg behauptet Angermünde die Tabellenspitze vor Strausberg. ---