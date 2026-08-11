Torfestival in Inchenhofen, Elfmeter-Drama in Burgheim Spektakuläre Tore, späte Entscheidungen und jede Menge Spannung prägten den Spieltag in der Kreisliga Ost +++ Während Inchenhofen ein Sieben-Tore-Spektakel für sich entschied, sorgten auch enge Duelle, Platzverweise und Treffer in letzter Minute für reichlich Gesprächsstoff +++ von Raphael Ehrwen · Heute, 16:29 Uhr · 0 Leser

TSV Pöttmes Jubelt! – Foto: Daniel Worsch

Der TSV Burgheim und der TSV Pöttmes haben sich in einem packenden Duell der Kreisliga Ost mit 3:3 getrennt. Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie mit mehreren Führungswechseln, zwei Gelb-Roten Karten und einem späten Ausgleich per Elfmeter. Burgheim lag zwischenzeitlich zurück, drehte die Begegnung nach der Pause, musste in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich hinnehmen. Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start und benötigten gerade einmal eine Minute für den ersten Treffer. Philipp Stadler war zur Stelle und brachte den TSV Burgheim früh mit 1:0 in Führung. Pöttmes ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken und fand schnell die passende Antwort. In der 11. Minute erzielte Mario Hiesener den 1:1-Ausgleich. Nur neun Minuten später drehten die Gäste die Partie vollständig. Leonard Roloff traf in der 20. Minute zum 2:1 für Pöttmes. Kurz vor der Halbzeit musste Pöttmes dann einen herben Rückschlag hinnehmen. Rachad Bamario sah in der 40. Minute die Gelb-Rote Karte, sodass die Gäste fortan in Unterzahl agieren mussten. Burgheim nutzte den personellen Vorteil nach dem Seitenwechsel schnell aus. In der 51. Minute stieg Razvan Burla zum Kopfball hoch und erzielte den verdienten 2:2-Ausgleich. In Überzahl erhöhten die Hausherren anschließend den Druck und suchten den Führungstreffer. Pöttmes hielt lange dagegen, konnte das 3:2 in der 81. Minute aber nicht verhindern. Niklas Mai brachte Burgheim mit seinem Treffer wieder in Führung und die Gastgeber schienen damit auf dem Weg zum Heimsieg zu sein. Die Schlussphase hatte jedoch noch einmal einiges zu bieten. Kurz vor dem Ende sah auch Loti Morina die Gelb-Rote Karte. In der Nachspielzeit bekam Pöttmes schließlich noch einen Elfmeter zugesprochen. Fabian Scharbatke übernahm die Verantwortung und verwandelte in der 93. Minute zum späten 3:3-Ausgleich. Damit endete eine turbulente Begegnung nach sechs Treffern und zwei Platzverweisen mit einer Punkteteilung. Torschützen:

1:0 Stadler (1.)

1:1 Hiesener (11.)

1:2 Roloff (20.)

2:2 Burla (51.)

3:2 Mai (81.)

3:3 Scharbatke (93./Elfmeter) Aufstellung des TSV Burgheim:

Seitz, Frey, Horoba, Kugler, Rechenauer, Vogel, Mai, Schlüter, Jester, Stadler, Burla Aufstellung des TSV Pöttmes: Hermann, Stöckl, Soth, Mauritz, Brandner, Klink, Scharbatke, Roloff, Wolf, Hiesener, Bamario Gelb-Rote Karten: Bamario (40./TSV Pöttmes)

Morina (TSV Pöttmes) Schiedsrichter: Abdullah Carman Zuschauer: 100

Der BSV Berg im Gau und der SSV Alsmoos-Petersdorf haben sich im Karl-Theodor-Stadion mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Duell, in dem die Gäste zunächst in Führung gingen. Berg im Gau kämpfte sich nach dem Seitenwechsel zurück und sicherte sich durch den Ausgleich von Michael Kuxhausen einen Punkt. Die Gäste aus Alsmoos-Petersdorf erwischten den besseren Start und belohnten sich bereits in der 12. Minute. Fabian Franz nutzte seine Gelegenheit und brachte den SSV mit einem präzisen Abschluss mit 1:0 in Führung. Berg im Gau musste damit früh einem Rückstand hinterherlaufen und versuchte in der Folge, eine passende Antwort zu finden. Die Gäste verteidigten ihren knappen Vorsprung jedoch und nahmen die 1:0-Führung mit in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Berg im Gau den Druck und drängte auf den Ausgleich. Die Bemühungen der Gastgeber wurden schließlich in der 63. Minute belohnt. Michael Kuxhausen war zur Stelle und traf zum 1:1. Damit war die Partie wieder völlig offen und beide Mannschaften hatten weiterhin die Möglichkeit, sich die drei Punkte zu sichern. In der Schlussphase wurde die Begegnung noch einmal intensiver. Berg im Gau musste die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten, nachdem Daniel Tkac in der 83. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Alsmoos-Petersdorf versuchte den personellen Vorteil noch für den Siegtreffer zu nutzen, doch die Gastgeber verteidigten den Punkt bis zum Schlusspfiff. Somit blieb es nach einer umkämpften Begegnung beim 1:1-Unentschieden. Torschützen: 0:1 Franz (12.)

1:1 Kuxhausen (63.) Aufstellung des BSV Berg im Gau: Steierl, Huber, S. Tkac, Busch, Siegl, Soger, E. Tkac, D. Tkac, Kuxhausen, Winter, Kneissl Aufstellung des SSV Alsmoos-Petersdorf: Mayr, O. Yavus, Tyroller, Straubmeier, Brandmair, Okan Yavuz, Gah, Kremer, Pfeifer, Franz, Paulik Gelb-Rote Karten: D. Tkac (83./BSV Berg im Gau) Schiedsrichter: Luis Mainz Zuschauer: 150

Der SC Griesbeckerzell hat sich in einem torreichen Duell der Kreisliga Ost mit 4:2 gegen den TSV Dasing durchgesetzt. Die Gastgeber erspielten sich zunächst einen komfortablen Drei-Tore-Vorsprung, mussten nach einer starken Reaktion der Gäste aber noch einmal um den Erfolg kämpfen. Erst in der langen Nachspielzeit machte Angelo Willadt mit dem Treffer zum 4:2 endgültig alles klar. In der Anfangsphase entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Mannschaften um die Kontrolle kämpften. Den ersten Treffer des Tages erzielten schließlich die Gastgeber. In der 37. Minute bekam der SC Griesbeckerzell einen Elfmeter zugesprochen. Justin Tanguc übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß sicher zur 1:0-Führung. Noch vor der Halbzeit konnte Griesbeckerzell nachlegen. Stefan Winterhalter war in der 42. Minute zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Damit verschafften sich die Hausherren innerhalb weniger Minuten eine komfortable Ausgangslage und nahmen den Zwei-Tore-Vorsprung mit in die Kabine. Auch nach dem Seitenwechsel erwischte der SC Griesbeckerzell den besseren Start. Erneut war es Winterhalter, der in der 51. Minute zuschlug und mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:0 stellte. Die Partie schien damit bereits frühzeitig entschieden zu sein, doch der TSV Dasing gab sich noch lange nicht geschlagen. Nur sechs Minuten später meldeten sich die Gäste zurück. Lukas Bittner fasste sich aus der Distanz ein Herz und verkürzte mit einem sehenswerten Fernschuss auf 1:3. Der Treffer gab Dasing neuen Schwung und in der 65. Minute wurde es noch einmal richtig spannend. Simon Pfaffenzeller traf zum 2:3 und brachte seine Mannschaft damit endgültig zurück in die Begegnung. In der Schlussphase drängte Dasing auf den Ausgleich, während Griesbeckerzell versuchte, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Die Entscheidung fiel schließlich erst tief in der Nachspielzeit. In der 99. Minute traf Angelo Willadt zum 4:2 und beseitigte damit die letzten Zweifel am Heimerfolg. Nach einer zwischenzeitlich komfortablen Führung musste der SC Griesbeckerzell noch einmal zittern, brachte den Sieg am Ende aber über die Zeit. Torschützen: 1:0 Tanguc (37./Elfmeter)

2:0 Winterhalter (42.)

3:0 Winterhalter (51.)

3:1 Bittner (57.)

3:2 Pfaffenzeller (65.)

4:2 Willadt (99.) Aufstellung des SC Griesbeckerzell: Baumeister, Yiyit, Tal, Bytyqi, Tanguc, Willadt, Winterhalter, Korelko, Baumeister, Cochran, Ünal Aufstellung des TSV Dasing: Greppmair, Roemmelt, Bittner, Pauer, Pfaffenzeller, Rummel, Buchhart, Dupal, Kirr, Engl, Grosche Schiedsrichter: Linus Benesch Zuschauer: 160

In der Anfangsphase begegneten sich beide Mannschaften zunächst auf Augenhöhe. Gebenhofen-Anwalting versuchte, vor heimischer Kulisse die Kontrolle zu übernehmen, während Münster/Holzheim immer wieder den Weg nach vorne suchte. Nach einer halben Stunde gelang den Gästen schließlich der Führungstreffer. Theo Neubauer bereitete den Angriff vor und setzte Michael Krabler in Szene, der die Gelegenheit nutzte und in der 30. Minute zum 1:0 für die SG Münster/Holzheim traf. Die Gastgeber versuchten anschließend, noch vor der Pause eine Antwort zu finden. Münster/Holzheim stand jedoch defensiv sicher und verteidigte den knappen Vorsprung konsequent. Weitere Treffer fielen im ersten Durchgang nicht, sodass die Gäste mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause gingen. Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung weiterhin offen. Die DJK Gebenhofen-Anwalting benötigte einen Treffer, um zurück in die Partie zu kommen, während die Gäste auf ihre Möglichkeit zur Vorentscheidung warteten. Mit zunehmender Spielzeit musste die Heimelf mehr riskieren, doch Münster/Holzheim ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und verteidigte die Führung. In der Schlussphase nahm die Partie schließlich eine entscheidende Wendung. Philipp Fetsch sah in der 87. Minute die Gelb-Rote Karte, wodurch Gebenhofen-Anwalting die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten musste. Nur zwei Minuten später nutzte Münster/Holzheim die Situation zur Entscheidung. Simon Mayr bereitete den Angriff vor und Melih Kaya vollendete in der 89. Minute zum 2:0. Damit war die Partie entschieden. Die SG Münster/Holzheim brachte den Vorsprung in den verbleibenden Minuten souverän über die Zeit und sicherte sich nach einer konzentrierten Vorstellung einen 2:0-Auswärtserfolg. Gebenhofen-Anwalting hielt die Begegnung lange offen, konnte sich für den eigenen Aufwand letztlich aber nicht mit einem Treffer belohnen. Torschützen: 0:1 Krabler (30.)

0:2 Kaya (89.) Aufstellung der DJK Gebenhofen-Anwalting: Brandmair, L. Piller, Jahnel, Hartl, Westermair, M. Piller, Kinzel, Settele, Vetter, Jakob, Mayinger Aufstellung des SV Münster/SV Holzheim: Weiß, Neubauer, Mittelhammer, Kaya, Säckler, Mayr, Miller, Krabler, Schröttle, Heymig, Raab Gelb-Rote Karten: Fetsch (87./DJK Gebenhofen-Anwalting) Schiedsrichter: Paul Birkmeir Zuschauer: 130

Der BC Aichach hat das Duell der Kreisliga Ost gegen den BC Adelzhausen knapp mit 1:0 für sich entschieden. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung hatten beide Mannschaften ihre Möglichkeiten, ehe ein verwandelter Elfmeter von Coskun Bür in der zweiten Halbzeit den Unterschied machte. Adelzhausen drängte bis in die Nachspielzeit auf den Ausgleich, doch Aichach verteidigte den knappen Vorsprung erfolgreich. Die Gastgeber erwischten einen guten Start und kamen früh zu ihrer ersten gefährlichen Offensivaktion. Luis Fischer setzte sich durch und brachte den Ball gefährlich vor das Tor, doch Markus Wehren konnte die große Möglichkeit vor dem leeren Gehäuse nicht verwerten. Damit verpasste Aichach die Chance auf eine frühe Führung. Adelzhausen fand anschließend besser in die Partie und sorgte seinerseits für Gefahr vor dem Aichacher Tor. Unter anderem kam Marvin Gaag zu einer guten Möglichkeit, dessen abgefälschter Abschluss nur knapp am Gehäuse vorbeiging. Beide Mannschaften lieferten sich eine umkämpfte erste Hälfte, ein Treffer sollte vor dem Seitenwechsel allerdings nicht mehr fallen. Nach der Pause blieb die Begegnung zunächst offen, ehe der BC Aichach die große Gelegenheit zur Führung erhielt. Nach einem Vergehen im Strafraum entschied Schiedsrichter Balduin Fischer-Stabauer auf Elfmeter. Coskun Bür trat an, musste seinen Strafstoß allerdings wiederholen. Im zweiten Versuch behielt er die Nerven und verwandelte sicher zum 1:0 für die Gastgeber. Adelzhausen musste nun mehr riskieren und drängte auf den Ausgleich. Dadurch ergaben sich auf beiden Seiten weitere Möglichkeiten, doch Aichach verteidigte die knappe Führung mit großem Einsatz. Die Gäste gaben sich bis zum Schluss nicht geschlagen und bekamen in der Nachspielzeit noch einmal eine gute Gelegenheit. Jakob Greppmeir trat zu einem gefährlichen Freistoß an, doch Aichachs Torhüter Lenk war zur Stelle und verhinderte mit seiner Parade den späten Ausgleich. Damit brachte der BC Aichach den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich vor 107 Zuschauern einen umkämpften 1:0-Heimerfolg. Adelzhausen hatte durchaus Möglichkeiten, etwas Zählbares mitzunehmen, konnte diese jedoch nicht nutzen. Torschützen: 1:0 Bür (Elfmeter) Aufstellung des BC Aichach: Lenk, Kurhals, Bür, M. Wehren, Wagner, Wiesmüller, T. Wehren, Tsebeliuk, Luis Fischer, Leon Fischer, Schenk Aufstellung des BC Adelzhausen: Hefele, Braun, Asam, Lichtenstern, Steinhart, Gaag, Kreutmayr, Höchtl, Stoettner, Ayyildiz, Ottilinger Schiedsrichter: Balduin Fischer-Stabauer Zuschauer: 107

Der SV Klingsmoos hat sich im Duell beim FC Gerolsbach mit 3:1 durchgesetzt. Lange Zeit war die Begegnung völlig offen, ehe die Gäste in der Schlussphase noch zweimal zuschlugen und sich damit den Auswärtserfolg sicherten. Valentin Ricker avancierte mit zwei Treffern zum entscheidenden Mann auf Seiten des SV Klingsmoos. Die Gäste erwischten den besseren Start und konnten bereits nach 14 Minuten die Führung bejubeln. Johannes Kranner bereitete den Angriff vor und setzte Valentin Ricker in Szene. Dieser nutzte die Gelegenheit und brachte Klingsmoos mit 1:0 in Führung. Gerolsbach musste damit früh einem Rückstand hinterherlaufen, ließ sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte arbeitete sich der FC Gerolsbach zunehmend besser in die Partie und suchte nach einer Möglichkeit zum Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel wurden die Bemühungen der Gastgeber schließlich belohnt. Florian Plöckl war zur Stelle und erzielte das 1:1. Damit ging es mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der beide Mannschaften lange auf den nächsten Treffer warten mussten. Weder Gerolsbach noch Klingsmoos gelang es zunächst, die Partie auf die eigene Seite zu ziehen. Mit zunehmender Spielzeit wurde deutlich, dass der nächste Treffer eine entscheidende Bedeutung bekommen könnte. In der Schlussphase schlugen schließlich die Gäste zu. Mersad Fakic brachte den SV Klingsmoos in der 83. Minute erneut in Führung und stellte damit auf 2:1. Gerolsbach musste nun alles nach vorne werfen, um noch einmal zum Ausgleich zu kommen. Die dadurch entstehenden Räume nutzte Klingsmoos kurz vor dem Schlusspfiff zur endgültigen Entscheidung. In der 90. Minute war erneut Valentin Ricker zur Stelle. Mit seinem zweiten Treffer des Tages erhöhte er auf 3:1 und machte damit den Auswärtserfolg perfekt. Gerolsbach hielt die Partie lange offen, musste sich nach den beiden späten Gegentreffern am Ende aber geschlagen geben. Torschützen: 0:1 Ricker (14.)

1:1 Plöckl (kurz vor der Halbzeit)

1:2 Fakic (83.)

1:3 Ricker (90.) Aufstellung des FC Gerolsbach: Sturm, Dzafer, Plöckl, Seidl, Wiersgalla, Fischer, Fuhrmann, Redl, Fottner, Mayer, Steurer Aufstellung des SV Klingsmoos: Hudler, Wäcker, Kranner, Steierl, Rechenauer, Lenz, Krammer, Frauenholz, Halici, Ricker, Langen Schiedsrichter: Udo Hammerer Zuschauer: 150

Der TSV Inchenhofen hat ein spektakuläres Duell der Kreisliga Ost gegen den SV Thierhaupten/SV Baar mit 4:3 für sich entschieden. Vor 80 Zuschauern im Sportpark entwickelte sich eine torreiche Begegnung, in der die Hausherren einen frühen Rückstand drehten und zwischenzeitlich mit zwei Treffern vorne lagen. Doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln und machten die Partie bis in die Nachspielzeit noch einmal spannend. Zunächst erwischte Thierhaupten/Baar den besseren Start. In der 19. Minute setzte sich Niko Schröttle durch und köpfte die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Antwort des TSV Inchenhofen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später gelang Manuel Appel der Ausgleich zum 1:1. Die Gastgeber waren nun endgültig in der Partie angekommen und legten wenig später nach. Erneut stand Appel im Mittelpunkt. In der 29. Minute traf er zum zweiten Mal und drehte damit innerhalb von sechs Minuten die Partie zugunsten des TSV Inchenhofen. Thierhaupten/Baar konnte vor der Pause nicht mehr zurückschlagen, sodass die Hausherren mit einer 2:1-Führung in die Kabine gingen. Nach dem Seitenwechsel knüpfte Inchenhofen zunächst an die starke Phase aus dem ersten Durchgang an. In der 55. Minute war Appel ein drittes Mal zur Stelle und erhöhte auf 3:1. Mit seinem Dreierpack schien der Angreifer seine Mannschaft endgültig auf die Siegerstraße gebracht zu haben. Doch die Gäste hatten noch eine Antwort parat. Nur acht Minuten später schlug Schröttle zum zweiten Mal zu und verkürzte auf 3:2. Damit war die Begegnung wieder völlig offen. Thierhaupten/Baar witterte seine Chance und suchte den Ausgleich, während Inchenhofen nun gefordert war, die knappe Führung gegen die stärker werdenden Gäste zu behaupten. Fünf Minuten vor dem Ende verschaffte sich der TSV schließlich wieder etwas Luft. Maximilian Heilgemeier traf in der 85. Minute zum 4:2 und sorgte damit für die vermeintliche Entscheidung. Doch auch diesmal gab sich Thierhaupten/Baar nicht geschlagen. In der Nachspielzeit erhielten die Gäste noch einen Elfmeter, den Schröttle sicher verwandelte. Mit seinem dritten Treffer des Tages verkürzte er noch einmal auf 3:4. Zu einem weiteren Angriff auf den Ausgleich reichte es anschließend nicht mehr. Inchenhofen rettete den knappen Vorsprung über die Zeit und durfte nach sieben Treffern einen hart erkämpften Heimsieg feiern. Mit Appel und Schröttle prägten vor allem die beiden Dreifachtorschützen eine Begegnung, die bis zum Schlusspfiff spannend blieb. Torschützen: 0:1 Schröttle (19.)

1:1 Appel (23.)

2:1 Appel (29.)

3:1 Appel (55.)

3:2 Schröttle (63.)

4:2 Heilgemeier (85.)

4:3 Schröttle (92./Elfmeter) Aufstellung des TSV Inchenhofen: Hartmann, Heilgemeier, Mühlpointner, Wieland, Meyer, Pachaly, Wenczel, Appel, Landsbeck, Mayer, Miesl Aufstellung des SV Thierhaupten/SV Baar: Wolf, Gastl, Reinhardt, Schulz, Kunz, Christl, Kefer, Falk, Liepert, Yilmaz, Schröttle Schiedsrichter: Moritz Simnacher Zuschauer: 80