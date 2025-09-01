Torfestival in Holenberg – Kirchbrak behauptet Spitze

Ein wahres Schützenfest erlebten die Zuschauer in Holenberg: Gleich 12:1 fertigte der TSV die SG Sollingtor ab. Leon Wessel war mit vier Treffern (14., 26., 38., 48., 69.) der überragende Mann und führt mit nun 9 Saisontoren die Torschützenliste an. Auch Marvin Wessel und Joshua Mély trugen sich erneut in die Torjägerliste ein. Holenberg klettert mit diesem Kantersieg auf Rang zwei, während Sollingtor punkt- und sieglos am Tabellenende verharrt.

___

TuSpo Grünenplan – MTV Bevern 2:4

Der MTV Bevern meldete sich eindrucksvoll zurück und siegte in Grünenplan mit 4:2. Matchwinner war Til Engelmann, der mit einem Hattrick (17., 57., 62.) glänzte und seine Saisonbilanz auf fünf Tore hochschraubte. Grünenplan konnte durch René Göbel und Maxim Inozemtsev zwar noch einmal verkürzen, musste sich aber geschlagen geben. Bevern steht mit nun 6 Punkten im Mittelfeld, Grünenplan bleibt weiter sieglos.

Trainer Philipp Meyer (TuSpo Grünenplan) zeigte sich nach dem Spiel selbstkritisch:

„Wir haben heute über weite Strecken wichtige Eigenschaften vermissen lassen und uns das Leben selber schwer gemacht. In der Schlussphase sind wir nochmal drangekommen und haben auf den Ausgleich gedrängt, jedoch wurde die Aufholjagd durch das 2:4 gebremst. Wir müssen das als Mannschaft jetzt aufarbeiten und nach vorne blicken.“

Auch MTV-Coach Andreas Struck war nach dem Auswärtssieg zufrieden: