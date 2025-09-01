Torfestival in Holenberg – Kirchbrak behauptet Spitze

Am 4. Spieltag der Kreisliga Holzminden fegte der TSV Holenberg am Samstag um 15 Uhr die SG Sollingtor mit 12:1 vom Platz. Eine halbe Stunde später setzte sich der MTV Bevern bei TuSpo Grünenplan mit 4:2 durch. Am Sonntag um 15 Uhr gewann der SV 06 Holzminden mit 3:1 beim MTSV Eschershausen, während der SCM Bodenwerder zeitgleich mit 3:1 bei der SG Wesertal erfolgreich war. Ebenfalls um 15 Uhr besiegte der VfL Dielmissen den FC Stadtoldendorf mit 2:0, der TSV Ottenstein bezwang die SG Holzberg mit 2:1, und der TSV Kirchbrak behauptete sich mit einem 4:1-Heimerfolg gegen den VfB Negenborn.
Ein wahres Schützenfest erlebten die Zuschauer in Holenberg: Gleich 12:1 fertigte der TSV die SG Sollingtor ab. Leon Wessel war mit vier Treffern (14., 26., 38., 48., 69.) der überragende Mann und führt mit nun 9 Saisontoren die Torschützenliste an. Auch Marvin Wessel und Joshua Mély trugen sich erneut in die Torjägerliste ein. Holenberg klettert mit diesem Kantersieg auf Rang zwei, während Sollingtor punkt- und sieglos am Tabellenende verharrt.
___
Der MTV Bevern meldete sich eindrucksvoll zurück und siegte in Grünenplan mit 4:2. Matchwinner war Til Engelmann, der mit einem Hattrick (17., 57., 62.) glänzte und seine Saisonbilanz auf fünf Tore hochschraubte. Grünenplan konnte durch René Göbel und Maxim Inozemtsev zwar noch einmal verkürzen, musste sich aber geschlagen geben. Bevern steht mit nun 6 Punkten im Mittelfeld, Grünenplan bleibt weiter sieglos.
Trainer Philipp Meyer (TuSpo Grünenplan) zeigte sich nach dem Spiel selbstkritisch:
„Wir haben heute über weite Strecken wichtige Eigenschaften vermissen lassen und uns das Leben selber schwer gemacht. In der Schlussphase sind wir nochmal drangekommen und haben auf den Ausgleich gedrängt, jedoch wurde die Aufholjagd durch das 2:4 gebremst. Wir müssen das als Mannschaft jetzt aufarbeiten und nach vorne blicken.“
Auch MTV-Coach Andreas Struck war nach dem Auswärtssieg zufrieden:
„Wir wollten diszipliniert verteidigen, das ist super aufgegangen. Gutes Kombinationsspiel nach vorne, gutes Umschaltspiel nach vorne – deswegen eine 3:0-Führung. Dann ist Grünenplan durch Standards rangekommen. Allerdings war der Sieg nie richtig in Gefahr, und wir haben durch das 4:2 den Deckel drauf gemacht. Bin absolut zufrieden mit der Leistung.“
___
Der SV 06 Holzminden feierte einen wichtigen Auswärtssieg in Eschershausen. Fabian Bertram brachte den MTSV zwar in Führung, doch Lennard Ebert und Jonah Brüning drehten die Partie mit drei Treffern. Holzminden festigt damit Rang 5, Eschershausen rutscht ins Tabellenmittelfeld ab.
Trainer Sören Eilers (SV 06 Holzminden) zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, sah aber auch Luft nach oben:
„Es war insgesamt ein verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit war ich mit der Spannung und Bewegung in Ballbesitz überhaupt nicht zufrieden. Durch die vielen Unterbrechungen kam auch wenig Spielfluss zustande. Die zweite Halbzeit war dann sehr dominant und wir haben uns mit zwei schönen Toren belohnt.“
___
Auch der SCM Bodenwerder bleibt in der Erfolgsspur: Beim 3:1 in Wesertal war Sertac Sahbaz der überragende Mann. Mit seinen Treffern (45., 77.) schraubte er sein Konto auf 7 Tore und bleibt Leon Wessel dicht auf den Fersen. Bodenwerder steht nun mit 10 Punkten auf Rang drei, Wesertal muss mit drei Zählern nach vier Spielen weiter nach unten blicken.
___
Ein später Doppelschlag entschied das Duell zwischen Dielmissen und Stadtoldendorf: In der Schlussminute trafen Lauren Tim Heimlich (90.) und Mert Yilmaz (90.+2) zum 2:0-Endstand. Dielmissen springt damit ins obere Mittelfeld, während Stadtoldendorf mit vier Punkten auf Platz 9 verharrt.
Trainer Ali Chaabu (FC Stadtoldendorf) sprach nach der Partie von einem enttäuschenden Auftritt:
„Es war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel, wir hatten zwar etwas mehr Chancen, aber insgesamt war das Spiel geprägt von vielen langen Bällen. Dielmissen hat ein glückliches Tor in der 90. Minute gemacht, nachdem wir den Ball nach einem Standard nicht klären konnten. Wir hatten zwei, drei Möglichkeiten, die wir leider nicht genutzt haben. Das 2:0 fiel dann in der Nachspielzeit, als wir aufgemacht haben.“
Chaabu kritisierte zudem die Spielleitung:
„Wir haben nicht wegen des Schiedsrichters verloren, aber er hat für viel Unruhe gesorgt und das Spiel nicht im Griff gehabt. Wir machen jetzt einen Haken an die Partie und schauen nach vorne.“
___
Der TSV Ottenstein bleibt oben dran und feierte mit dem 2:1 über die SG Holzberg den dritten Saisonsieg. Fynn Rumberger und Robin Trujillo-Meyer erzielten die Treffer für die Hausherren, Abdoulie Jallow traf für die Gäste. Ottenstein steht nun punktgleich mit Holenberg und Bodenwerder bei 10 Zählern, Holzberg bleibt mit null Punkten im Tabellenkeller.
Trainer Ioannis Lazaridis (TSV Ottenstein) fand trotz des Sieges klare Worte:
„Ein absolut desolates Spiel von uns. Bodenlos. Wir haben alles vermissen lassen, haben gebettelt zu verlieren. Kompliment an Holzberg – diese Mannschaft wird sicherlich bald punkten. Sie haben couragiert gespielt und hätten heute mindestens einen Punkt verdient, das muss ich ehrlicherweise sagen. Das Positive am heutigen Tag ist, dass wir gelernt haben, solche Spiele zu ziehen. Letztes Jahr haben wir solche Spiele verloren. Eine Qualität, die wir dazubekommen haben. Wir nehmen die drei Punkte gerne mit und löschen den heutigen Tag aber auch besser ganz schnell.“
___
Spitzenreiter TSV Kirchbrak untermauerte seine Titelambitionen mit einem souveränen 4:1-Erfolg über Negenborn. Nach dem frühen Rückstand durch Justin Garthof drehte Kirchbrak die Partie schnell und ließ nichts mehr anbrennen. Durch Treffer von Brennecke, Arndt, Kroter und Beyer bleibt Kirchbrak mit 12 Punkten makellos an der Tabellenspitze. Negenborn dagegen bleibt mit 0 Zählern und 1:18 Toren Letzter.