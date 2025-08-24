Torfestival in Hohenlimburg - Dahler siegen Souverän auf Ascheplatz

– Foto: Archiv - Auswahl wegen Rot Wei

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen dem TSK Hohenlimburg und dem TSV Dahl II. Am Ende setzten sich die Gäste klar mit 3:9 durch und feierten einen überzeugenden Auswärtssieg. Dabei sah es zu Beginn gar nicht danach aus. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und lagen nach Treffern von Eyüp Avci (9.) und Hassan Etem Genc (17.) schnell mit 2:0 vorne. Doch Dahl zeigte eine starke Reaktion:

Innerhalb von nur zehn Minuten drehten Fynn Lakotta (21.), Ben Ganskow (23.), Justin Brandon Will (26.) und erneut Ganskow (30.) die Partie und brachten ihre Mannschaft mit 2:4 in Führung. Nach dem Seitenwechsel behielten die Gäste das Heft klar in der Hand. Fynn Lakotta stellte mit einem Doppelpack (52./54.) die Weichen endgültig auf Sieg und markierte insgesamt vier Treffer – ein überragender Auftritt. Zwar konnte Serhat Celik per Strafstoß noch einmal für den TSK verkürzen (87.), doch in der Schlussphase legte Dahl noch zweimal nach.