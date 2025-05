Der Favorit aus Nordhorn startete perfekt in die Partie und ging bereits in der ersten Minute in Führung. Die Hausherren fanden zwar wenig später in Form des 1:1 die gute Antwort, mussten aber ebenso genauso schnell wieder den Rückstand hinnehmen. Danach machten es die spielstarken Nordhorner äußerst souverän und fuhren einen ungefährdeten Auswärtssieg ein. Mit einem Spiel weniger und vier Punkten auf den Tabellenführer Union Lohne bleibt die Mannschaft von Christoph Hemlein weiterhin ein großer Titelanwärter.