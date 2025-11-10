Torfestival in Heiningen

Der Tabellenführer aus Heiningen bestätigte seine Dominanz eindrucksvoll und besiegte den vorletzten TSV Berkheim in einem wahren Torfestival mit 11:0.

Früh zeichnete sich ab, in welche Richtung sich die Begegnung entwickeln würde. Bereits in der fünften Minute traf Carmelo Trumino nach Ablage von Alexander Meyer. Nur eine Minute später erhöhte Bent Hofele nach Querpass von Janis Ascherl. In der 23. Minute stellte Trumino nach starker Kombination über Bent Hofele auf 3:0, ehe Ascherl einen an die Latte gesetzten Freistoß Truminos zum 4:0 verwertete (28.). Bis zur Pause legte Heiningen zielstrebig nach. Dennis Kleber traf nach Querpass von Trumino zum 5:0 (37.), Hofele köpfte nach maßgenauer Flanke von Lasha Tskhadadze das 6:0 (39.). Kurz vor der Halbzeit schlenzte Justin Hrabar nach einem Doppelpass mit Kleber zum 7:0 ein.

Nach dem Seitenwechsel wechselte der FCH mehrfach durch, blieb aber weiterhin klar überlegen. Ein unglückliches Eigentor von Berkheims Sebastian Franken führte zum 8:0 (55.). Hofele hob den Ball nach starkem Zuspiel Klebers über den Keeper zum 9:0 (64.). Der eingewechselte Berk Baybüyük traf aus 20 Metern zum 10:0 (66.). Trumino setzte nach Vorarbeit von Kleber das 11:0 (70.). Berkheim blieb trotz des klaren Spielstands fair und kam durch Grigorios Almpantis zu einer guten Gelegenheit (42.), scheiterte aber am Heininger Schlussmann Paul Heer. Heiningen verbuchte zwei weitere Großchancen in der 50. und 51. Minute, die ungenutzt blieben.

Der 1. FC Heiningen untermauerte mit einer souveränen und konsequent zu Ende gespielten Leistung seine Tabellenführung, während Berkheim trotz klarer Unterlegenheit durch Fairness und Einsatz auffiel.